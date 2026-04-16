Đà Nẵng dày đặc sự kiện, lễ hội trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5

Thứ Năm, 11:43, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ nay đến dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra khoảng 15 sự kiện, lễ hội đặc trưng, bước vào mùa du lịch hè sôi động.

Ngay từ giữa tháng 4, thành phố Đà Nẵng đã khởi động tổ chức 2 triển lãm nổi bật “Sắc màu Đất Quảng” từ 15/4 – 5/5, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và “Giao điểm Việt Nam” từ ngày 17/4 – 17/5, tại Bảo tàng Đà Nẵng. Tại đây, trưng bày những tranh, ảnh hội họa, tư liệu mang lại những lát cắt đa chiều về văn hóa, con người và nhịp sống đương đại, nơi truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới.

Dịp này, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Áo dài Đà Nẵng từ ngày 23/4 – 26/5, tại Công viên APEC, các tuyến phố đi bộ và không gian ven sông Hàn. Các hoạt động trình diễn, diễu hành, trưng bày và tương tác sáng tạo, tôn vinh giá trị áo dài, đưa di sản vào nhịp sống hiện đại, tạo trải nghiệm văn hóa sống động giữa lòng đô thị.

Giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè” sẽ diễn ra tại biển Đà Nẵng vào ngày 27/4 tới

Điểm nhấn là Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 từ ngày 25/4 – 3/5, tại Công viên Biển Đông. Trong 9 ngày, tại đây diễn ra các hoạt động: Lễ hội diều, âm nhạc đêm, không gian ẩm thực, trình diễn thể thao biển, cuộc thi cứu hộ biển. Hoạt động đáng chú ý trong mùa du lịch biển là Giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè” vào ngày 27/4.

Trong thời gian này, tại nhiều địa phương ở Đà Nẵng diễn ra các lễ hội như: Giỗ Tổ nghề Yến (26/4) tại Cù Lao Chàm; Lễ hội 555 năm Ngũ xã Trà Kiệu (26/4) tại Trà Kiệu; Lễ hội “Sắc màu di sản Chăm” (30/4 – 1/5) tại Mỹ Sơn; Lễ hội Thạch nghệ Tổ sư (1 – 2/5) tại làng đá mỹ nghệ Non Nước; Chợ phiên Trà Linh (2 – 3/5) tại Nhà văn hóa Konpin (xã Trà Linh); Lễ hội Kỳ Yên Sơn Cẩm Hà (24 – 25/4); Lễ hội Sắc sưa Hương Trà (24 – 26/4). 

Thi bơi Sup

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, với chuỗi sự kiện trải dài trên nhiều không gian, du khách có nhiều lựa chọn để trải nghiệm khi đến Đà Nẵng dịp lễ này: "Chúng tôi cũng xác định cần phải đa dạng hóa sản phẩm tại địa phương, tạo nên giá trị cạnh tranh của điểm đến, để cho du khách có nhiều trải nghiệm sâu hơn nữa và ý nghĩa hơn nữa trong hành trình du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là một hướng đi rất là đúng, xu thế hiện nay là rất nhiều du khách ngày càng tìm về những giá trị cốt lõi và những cảm xúc gắn bó chân thật với điểm đến”. 

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng nhiều sự kiện lễ hội nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30/4 và 01/5
9 ngày nghỉ Tết, Đà Nẵng đón hớn 1,1 triệu lượt khách du lịch
VOV.VN - 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 (14/2-22/2), TP. Đà Nẵng đón hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Một số khu điểm, du lịch, lượng khách tăng mạnh, như tại Khu di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, bình quân mỗi ngày đón hơn 10 ngàn lượt khách, có ngày đạt 12 ngàn lượt khách.

Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây giữa lòng đô thị
Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây giữa lòng đô thị

VOV.VN - Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer vẫn được gìn giữ trọn vẹn với những nghi lễ truyền thống, không khí sum họp và tình cộng đồng ấm áp. Những ngày này, đồng bào Khmer đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM tìm về chùa đón năm mới, giữ nếp xưa giữa lòng đô thị.

Lễ hội Đền Hùng 2026: Hé lộ đại cảnh nghệ thuật hoành tráng
Lễ hội Đền Hùng 2026: Hé lộ đại cảnh nghệ thuật hoành tráng

VOV.VN - Tối 15/4, tại Quảng trường Hùng Vương, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương.

Những cầu thủ nông dân trên sân ruộng ngày Tết Chôl Chnăm Thmây
Những cầu thủ nông dân trên sân ruộng ngày Tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Giữa đồng ruộng mênh mông ở xã Mỹ Hương (Cần Thơ), những trận bóng đá của nông dân Khmer tại chùa Bét Tôn đã trở thành nét văn hóa độc đáo suốt hơn 30 năm. Không sân cỏ chuyên nghiệp, không khán đài, "sân bóng ruộng" vẫn cuốn hút bởi sự mộc mạc, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng mỗi dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

