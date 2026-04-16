Đà Nẵng dày đặc sự kiện, lễ hội trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5

Ngay từ giữa tháng 4, thành phố Đà Nẵng đã khởi động tổ chức 2 triển lãm nổi bật “Sắc màu Đất Quảng” từ 15/4 – 5/5, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và “Giao điểm Việt Nam” từ ngày 17/4 – 17/5, tại Bảo tàng Đà Nẵng. Tại đây, trưng bày những tranh, ảnh hội họa, tư liệu mang lại những lát cắt đa chiều về văn hóa, con người và nhịp sống đương đại, nơi truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới.

Dịp này, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Áo dài Đà Nẵng từ ngày 23/4 – 26/5, tại Công viên APEC, các tuyến phố đi bộ và không gian ven sông Hàn. Các hoạt động trình diễn, diễu hành, trưng bày và tương tác sáng tạo, tôn vinh giá trị áo dài, đưa di sản vào nhịp sống hiện đại, tạo trải nghiệm văn hóa sống động giữa lòng đô thị.

Giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè” sẽ diễn ra tại biển Đà Nẵng vào ngày 27/4 tới

Điểm nhấn là Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 từ ngày 25/4 – 3/5, tại Công viên Biển Đông. Trong 9 ngày, tại đây diễn ra các hoạt động: Lễ hội diều, âm nhạc đêm, không gian ẩm thực, trình diễn thể thao biển, cuộc thi cứu hộ biển. Hoạt động đáng chú ý trong mùa du lịch biển là Giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè” vào ngày 27/4.

Trong thời gian này, tại nhiều địa phương ở Đà Nẵng diễn ra các lễ hội như: Giỗ Tổ nghề Yến (26/4) tại Cù Lao Chàm; Lễ hội 555 năm Ngũ xã Trà Kiệu (26/4) tại Trà Kiệu; Lễ hội “Sắc màu di sản Chăm” (30/4 – 1/5) tại Mỹ Sơn; Lễ hội Thạch nghệ Tổ sư (1 – 2/5) tại làng đá mỹ nghệ Non Nước; Chợ phiên Trà Linh (2 – 3/5) tại Nhà văn hóa Konpin (xã Trà Linh); Lễ hội Kỳ Yên Sơn Cẩm Hà (24 – 25/4); Lễ hội Sắc sưa Hương Trà (24 – 26/4).

Thi bơi Sup

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, với chuỗi sự kiện trải dài trên nhiều không gian, du khách có nhiều lựa chọn để trải nghiệm khi đến Đà Nẵng dịp lễ này: "Chúng tôi cũng xác định cần phải đa dạng hóa sản phẩm tại địa phương, tạo nên giá trị cạnh tranh của điểm đến, để cho du khách có nhiều trải nghiệm sâu hơn nữa và ý nghĩa hơn nữa trong hành trình du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là một hướng đi rất là đúng, xu thế hiện nay là rất nhiều du khách ngày càng tìm về những giá trị cốt lõi và những cảm xúc gắn bó chân thật với điểm đến”.