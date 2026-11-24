Trong không khí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thành phố Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản với nhiều sắc màu hấp dẫn. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tối 23/11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn với chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt – Sức mạnh đại đoàn kết”. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu đã tái hiện dòng chảy văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa văn hóa Việt – Sức mạnh đại đoàn kết”

Đêm diễn còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, bản sắc Việt Nam và khát vọng tiếp nối các giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay. Chương trình đưa khán giả đi qua hành trình kết nối các miền di sản, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc và khát vọng tiếp nối các giá trị văn hóa. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, ở phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng rất hào hứng khi dự xem chương trình: “Em thấy Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức rất ý nghĩa và hoành tráng, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Các tiết mục biểu diễn đều mang đậm dấu ấn văn hóa xứ Quảng nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung”.

Bảo tàng Đà Nẵng mở cửa đón khách tham quan miễn phí trong ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Không khí ngày hội tiếp tục lan tỏa tại các Bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với chuỗi hoạt động trải nghiệm, trưng bày và giao lưu. Người dân, du khách được tìm hiểu nghệ thuật Bài Chòi, hát Tuồng, hò khoan xứ Quảng; khám phá các làng nghề truyền thống như nghề dệt chiếu Bàn Thạch, làm đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, nước mắm và đan lưới Mân Thái. Không gian văn hóa của đồng bào Cơ Tu, Ca Dong, Mường, Tày… cũng được giới thiệu qua trang phục, nhạc cụ, cồng chiêng, điệu múa và các sản phẩm thủ công, hình ảnh triển lãm...

Nhiều gia đình đưa con trẻ tham qua, trải nghiệm trong ngày Văn hóa Việt Nam

Em Nguyễn Hoàng Dung, học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Hồ Nghinh thích thú khi được ba đưa đi tham quan Bảo tàng Đà Nẵng và tham gia các hoạt động trải nghiệm: “Con cảm thấy rất vui và tự hào khi được tham quan bảo tàng trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Qua hoạt động này, con hiểu biết thêm nhiều hơn về văn hóa Đà Nẵng cũng như văn hóa Việt Nam. Đây thực sự là một ngày đặc biệt với nhiều trải nghiệm thú vị”.

Du khách thích thú với "Họa sắc Nam Ô"

Tại các di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn, rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu nét đẹp văn hóa di sản. Nhiều du khách cũng chọn các bảo tàng làm điểm đến trong dịp này. Các hoạt động mở cửa miễn phí trong ngày 24/11 càng tạo điều kiện để công chúng đến gần hơn với di sản. Chị Nguyễn Ngọc Anh, du khách ở thành phố Quảng Ninh bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên hai mẹ con em đến Đà Nẵng. Ngay từ sáng sớm, hai mẹ con đã rất háo hức và bắt xe đến bảo tàng. Em muốn đưa cháu đến tham quan nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, để cháu có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa Đà Nẵng nói riêng và văn hóa đất nước mình nói chung”.

Không gian trải nghiệm “Quế ơi, Quế à!”

Một điểm nhấn khác trong ngày 24/11 là không gian trải nghiệm “Quế ơi, Quế à!” do sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện. Qua phim ngắn, tranh ảnh, sản phẩm nghệ thuật từ vỏ và gỗ quế, các hoạt động làm nến thơm, điêu khắc trên vỏ quế và trải nghiệm ẩm thực, cây quế được giới thiệu không chỉ là một sản vật mà còn là câu chuyện văn hóa của cộng đồng địa phương.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Nhật Tiến, khoa Truyền thông, Đại học FPT Đà Nẵng cho hay: “Thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm là Quế Trà Leng không chỉ đơn thuần là một sản vật, mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Chúng em mong muốn giới thiệu đến mọi người những câu chuyện văn hóa phía sau sản vật này, để công chúng hiểu rõ hơn về nguồn gốc, giá trị và những nét đặc sắc làm nên sức hấp dẫn của Quế Trà Leng”.

Nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm văn hóa tại Bảo tàng Đà Nẵng

Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 ở thành phố Đà Nẵng được mở rộng từ Hội An, Mỹ Sơn đến các vùng núi, miền biển, tạo sự kết nối giữa các điểm đến di sản, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc. Từ sân khấu nghệ thuật đến không gian bảo tàng, từ di sản văn hóa đến cách kể chuyện sáng tạo của người trẻ, tất cả đang mở rộng cơ hội để cộng đồng trực tiếp tham gia và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, văn hóa được bảo tồn, gìn giữ và trở thành nguồn lực nuôi dưỡng bản sắc, thúc đẩy sáng tạo và phát triển bền vững.