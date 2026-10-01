Đại biểu UNESCO khảo sát Quần thể di tích Tam Chúc hướng tới mục tiêu Di sản thế giới

Chuyến khảo sát thực địa tại Khu du lịch Tam Chúc diễn ra trong hai ngày 30/9 và 1/10, nằm trong chuỗi hoạt động của Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực được tổ chức tại Hà Nội và Ninh Bình. Sự kiện do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức.

Đoàn đại biểu UNESCO khảo sát Quần thể di tích Tam Chúc. (Ảnh: BTC)

Tham gia đoàn khảo sát có ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo và chuyên gia của Trung tâm Di sản thế giới. Hơn 80 đại biểu đã trực tiếp tham quan các điểm nhấn tâm linh và kiến trúc đặc sắc tại Quần thể danh thắng Tam Chúc như hồ Lục Nhạc, đình Tam Chúc, vườn Cột Kinh cùng các điện Pháp Chủ, Quan Thế Âm và Tam Thế.

Đoàn đại biểu UNESCO chụp ảnh lưu niệm tại Quần thể di tích Tam Chúc. (Ảnh: BTC)

Với quy mô quy hoạch khoảng 5.000 ha, khu vực Tam Chúc sở hữu hệ sinh thái phong phú bao gồm núi đá vôi, rừng, thung lũng, vùng đất ngập nước và hồ tự nhiên rộng lớn. Đặc biệt, đây cũng là môi trường sinh sống của loài Voọc mông trắng quý hiếm, loài động vật đặc hữu chỉ có tại Việt Nam. Thông qua chuyến khảo sát, đoàn đại biểu đã trao đổi chuyên môn, tham vấn ý kiến với các nhà khoa học về định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử Di sản thế giới với tên gọi “Cảnh quan Văn hóa - Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc”. Hoạt động này góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ phối hợp giữa địa phương, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và các tổ chức quốc tế trong công tác bảo tồn di sản.

Định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử Di sản thế giới với tên gọi “Cảnh quan Văn hóa - Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc”. (Ảnh: BTC)

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương lần này tiếp nối những thảo luận quan trọng từ hội nghị năm 2025 tại Nairobi, đồng thời cụ thể hóa các quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới nhằm thúc đẩy đối thoại ở cấp khu vực. Trọng tâm của các phiên thảo luận xoay quanh cách đánh giá tính xác thực của di sản trong bối cảnh luôn biến đổi nhưng vẫn gìn giữ được giá trị cốt lõi. Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực khi diễn ra đúng dịp Việt Nam và UNESCO kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác trong năm 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tiến trình bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững trên toàn cầu.