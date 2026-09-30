Ninh Bình đón đoàn đại biểu Đối thoại châu Á-TBD về Di sản và Tính xác thực

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực diễn ra từ ngày 27/9 - 1/10/2026 tại Hà Nội và Ninh Bình, do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức, trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và sự ủng hộ của các quốc gia thành viên.

Ngày 30/9, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình tiếp đón đoàn đại biểu Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực

Hội nghị lần này tại Việt Nam tiếp nối quá trình thảo luận quốc tế được thúc đẩy tại Hội nghị năm 2025 ở Nairobi, đồng thời triển khai các quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới khuyến khích tổ chức những cuộc đối thoại tương tự ở cấp khu vực. Một vấn đề trọng tâm xuyên suốt Đối thoại là cách hiểu và đánh giá tính xác thực trong những bối cảnh mà di sản tồn tại, biến đổi và vẫn giữ được giá trị cốt lõi.

Các đại biểu và chuyên gia được chào đón tại Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình

Với hệ thống Di sản Thế giới và thiên nhiên đa dạng cùng nhiều năm kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, Việt Nam mang đến những bài học thực tiễn phù hợp với nội dung thảo luận của Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực; qua việc xem xét trường hợp Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội và các khu di sản tại Ninh Bình với hoạt động khảo sát thực địa chuyên môn.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại đình Tam Chúc

Chuyến khảo sát thực địa tại Ninh Bình diễn ra trong 2 ngày 30/9 và 1/10, trọng tâm tại Khu du lịch Tam Chúc và khu du lịch sinh thái Tràng An. Tại khu du lịch Tam Chúc, đoàn đại biểu và chuyên gia đã thăm các địa điểm chính như hồ Lục Nhạc, đình Tam Chúc, Vườn cột kinh, điện Tam Thế... Dịp này, tỉnh Ninh Bình giới thiệu về Quần thể danh thắng Tràng An, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với đảm bảo sinh kế của người dân và định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử “Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc”.

Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới (WHC) của UNESCO - ông Lazare Eloundou Assomo (đứng giữa) nghe giới thiệu về khu du lịch Tam Chúc và phát triển du lịch bền vững gắn với di sản tại Ninh Bình

Tại Hà Nội và Ninh Bình, các đại biểu và chuyên gia xem xét mức độ phù hợp của những cách tiếp cận hiện nay trước thực tiễn bảo tồn di sản, trong đó có công tác phục dựng sau xung đột hoặc thiên tai, di sản sống và vai trò của cộng đồng trong gìn giữ các giá trị di sản. Các trường hợp nghiên cứu so sánh điển hình, các nhóm làm việc chuyên môn và phân tích thực địa sẽ giúp kiểm chứng những cách tiếp cận hiện hành qua các bối cảnh di sản cụ thể, từ đó xác định những lĩnh vực cần tiếp tục hoàn thiện và hướng dẫn.

Các vị khách bày tỏ ấn tượng với chuyến tham quan, trải nghiệm tại Ninh Bình

Hội nghị lần này diễn ra vào thời điểm Việt Nam và UNESCO kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác trong năm 2026. Cũng trong năm nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036, sáng kiến do Việt Nam khởi xướng. Việc đăng cai Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tạo thêm một diễn đàn để kinh nghiệm và góc nhìn của Việt Nam đóng góp vào tiến trình thúc đẩy vai trò của văn hóa trên toàn cầu.