Với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa”, tuần văn hóa tại Đắk Lắk diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, với 20 hoạt động chính tại các phường Buôn Ma Thuột, Ea Kao, Tân An và Tuy Hòa.

Các hoạt động nổi bật như Ngày hội thổ cẩm, Không gian di sản văn hóa cà phê, triển lãm mỹ thuật, tuần phim và các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn di sản. Gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc là dịp để các cộng đồng dân tộc trong tỉnh gặp gỡ, giới thiệu những di sản mình đang gìn giữ và trao truyền.

Tuần Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk chính thức khai mạc với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa”.

Tại lễ khai mạc, người dân và du khách được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm bốn phần: “Đại ngàn”, “Dòng chảy văn hóa”, “Biển xanh” và “Hội tụ và tương lai”. Chương trìn kết hợp cồng chiêng, sử thi, dân ca, dân vũ Tây Nguyên với bài chòi Trung Bộ và các tiết mục lấy chất liệu từ đời sống miền biển, tạo nên không gian nghệ thuật với sắc màu văn hóa đa dạng của vùng đất Đắk Lắk sau sáp nhập.

Ông Y Nhuân Byă khẳng định: các hoạt động trong tuần văn hóa hướng đến mục tiêu đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, các hoạt động trong tuần văn hóa hướng đến mục tiêu đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách thông qua những trải nghiệm trực tiếp.

“Điểm nhấn của Tuần Văn hóa lần này là điểm đổi mới cách tổ chức, cùng thực hành trải nghiệm, kể chuyện để mỗi người dân và du khách có thể chạm vào di sản trải nghiệm văn hóa. Trong khuôn khổ tuần văn hóa, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm di sản sẽ được tổ chức tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh, góp phần giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk đến với bạn bè và du khách”, ông Y Nhuân Byă nói.