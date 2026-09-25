Đắk Lắk: Nối biển với cao nguyên, nâng tầm tác phẩm văn học nghệ thuật

Sau hợp nhất, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 600 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội chuyên ngành. Trong 5 năm qua, hai Hội trước hợp nhất đã tổ chức 18 trại sáng tác, 57 chuyến thực tế sáng tác với khoảng 800 lượt hội viên tham gia. Duy trì các hoạt động triển lãm, biểu diễn, giới thiệu tác phẩm của hội viên các chuyên ngành. Hội cũng trao tặng khoảng 10.700 cuốn sách, tạp chí cho học sinh và người dân ở các địa phương trong tỉnh.

Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khóa I ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ mới, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu mỗi năm tổ chức ít nhất 3 trại sáng tác, 10 chuyến thực tế sáng tác, quan tâm phát triển văn nghệ sĩ trẻ và văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số.

Đại hội đã bầu 20 người vào Ban Chấp hành khóa I; nhà văn Niê Thanh Mai được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khóa I.

Nhà văn Niê Thanh Mai được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khóa I.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận địa phương còn thiếu những tác phẩm có sức vóc tương xứng với bề dày lịch sử, văn hóa; việc đưa tác phẩm đến công chúng trẻ, người dân tộc thiểu số còn hạn chế. Từ đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật sau hợp nhất.

“Tạo môi trường dân chủ, cởi mở, tôn trọng cá tính sáng tạo, khuyến khích các văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn sinh động của tỉnh, đi sâu vào các buôn làng, để tìm tòi sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị cao, mang đậm hơi thở Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung”, ông Đào Mỹ nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.

Cùng với yêu cầu về tác phẩm, việc tổ chức hoạt động trên địa bàn rộng sau hợp nhất cũng được đặt ra. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho rằng, cách tổ chức các bộ phận theo vùng trong cùng một chi hội chuyên ngành có thể giúp văn nghệ sĩ phối hợp với nhau là một hướng làm phù hợp trong bối cảnh hiện nay khi lực lượng hội viên hoạt động trải rộng ở cả vùng phía Đông và vùng phía Tây của tỉnh.