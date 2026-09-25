English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk: Nối biển với cao nguyên, nâng tầm tác phẩm văn học nghệ thuật

Thứ Sáu, 15:53, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết nối văn nghệ sĩ ở hai vùng biển - cao nguyên, nâng chất lượng sáng tác và đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng là những nhiệm vụ được đặt ra tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, diễn ra trong hai ngày 24 và 25/9 tại phường Buôn Ma Thuột.

Sau hợp nhất, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 600 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội chuyên ngành. Trong 5 năm qua, hai Hội trước hợp nhất đã tổ chức 18 trại sáng tác, 57 chuyến thực tế sáng tác với khoảng 800 lượt hội viên tham gia. Duy trì các hoạt động triển lãm, biểu diễn, giới thiệu tác phẩm của hội viên các chuyên ngành. Hội cũng trao tặng khoảng 10.700 cuốn sách, tạp chí cho học sinh và người dân ở các địa phương trong tỉnh.

Dak lak noi bien voi cao nguyen, nang tam tac pham van hoc nghe thuat hinh anh 1
Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khóa I ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ mới, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu mỗi năm tổ chức ít nhất 3 trại sáng tác, 10 chuyến thực tế sáng tác, quan tâm phát triển văn nghệ sĩ trẻ và văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số.

Đại hội đã bầu 20 người vào Ban Chấp hành khóa I; nhà văn Niê Thanh Mai được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khóa I.

Dak lak noi bien voi cao nguyen, nang tam tac pham van hoc nghe thuat hinh anh 2
Nhà văn Niê Thanh Mai được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khóa I.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận địa phương còn thiếu những tác phẩm có sức vóc tương xứng với bề dày lịch sử, văn hóa; việc đưa tác phẩm đến công chúng trẻ, người dân tộc thiểu số còn hạn chế. Từ đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật sau hợp nhất.

“Tạo môi trường dân chủ, cởi mở, tôn trọng cá tính sáng tạo, khuyến khích các văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn sinh động của tỉnh, đi sâu vào các buôn làng, để tìm tòi sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị cao, mang đậm hơi thở Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung”, ông Đào Mỹ nhấn mạnh.

Dak lak noi bien voi cao nguyen, nang tam tac pham van hoc nghe thuat hinh anh 3
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.

Cùng với yêu cầu về tác phẩm, việc tổ chức hoạt động trên địa bàn rộng sau hợp nhất cũng được đặt ra. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho rằng, cách tổ chức các bộ phận theo vùng trong cùng một chi hội chuyên ngành có thể giúp văn nghệ sĩ phối hợp với nhau là một hướng làm phù hợp trong bối cảnh hiện nay khi lực lượng hội viên hoạt động trải rộng ở cả vùng phía Đông và vùng phía Tây của tỉnh.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng trăm trẻ dị tật ở Đắk Lắk được phẫu thuật miễn phí
Hàng trăm trẻ dị tật ở Đắk Lắk được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Sáng 26/9, tại phường Tân An, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các tổ chức thiện nguyện triển khai “Chương trình Phẫu thuật Nụ cười tỉnh Đắk Lắk năm 2026”. Hơn 200 trẻ em bị dị tật khe hở môi, hở hàm ếch ở Đắk Lắk được cha mẹ đưa đến thăm khám và làm thủ tục phẫu thuật trong thời gian từ ngày 26 - 30/9.

Hàng trăm trẻ dị tật ở Đắk Lắk được phẫu thuật miễn phí

Hàng trăm trẻ dị tật ở Đắk Lắk được phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Sáng 26/9, tại phường Tân An, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các tổ chức thiện nguyện triển khai “Chương trình Phẫu thuật Nụ cười tỉnh Đắk Lắk năm 2026”. Hơn 200 trẻ em bị dị tật khe hở môi, hở hàm ếch ở Đắk Lắk được cha mẹ đưa đến thăm khám và làm thủ tục phẫu thuật trong thời gian từ ngày 26 - 30/9.

Đắk Lắk biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu
Đắk Lắk biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu

VOV.VN - Chiều 24/9, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. 220 già làng, trưởng thôn, người có uy tín cùng 11 tập thể tiêu biểu đã được tuyên dương tại hội nghị.

Đắk Lắk biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu

Đắk Lắk biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu

VOV.VN - Chiều 24/9, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. 220 già làng, trưởng thôn, người có uy tín cùng 11 tập thể tiêu biểu đã được tuyên dương tại hội nghị.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc