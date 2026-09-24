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Đắk Lắk biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu

Thứ Năm, 21:51, 24/09/2026
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VOV.VN - Chiều 24/9, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. 220 già làng, trưởng thôn, người có uy tín cùng 11 tập thể tiêu biểu đã được tuyên dương tại hội nghị.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.069 già làng, người có uy tín. Thời gian qua, lực lượng này tích cực tham gia vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn; bảo tồn cồng chiêng, bài chòi và các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều người còn trực tiếp đi đầu trong sản xuất, vận động người dân thay đổi cách làm ăn, tạo đồng thuận khi thực hiện các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Dak lak bieu duong gia lang, truong thon, nguoi co uy tin tieu bieu hinh anh 1
Hơn 220 đại biểu đại diện cho 1.069 già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín trong toàn tỉnh Đắk Lắk tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm cụ thể trong vận động người dân vươn lên thoát nghèo, hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn văn hóa truyền thống, di dời ổn định dân cư và phối hợp giữ an ninh trật tự.

Ban tổ chức đã biểu dương 220 già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu và 11 tập thể có nhiều đóng góp trong tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham gia hội nghị, ông La O Lanh, dân tộc Chăm, người có uy tín tại thôn Phước Tân, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk phấn khởi chia sẻ: “Ngày hôm nay được đến đây tôi rất mừng và vinh dự. Điều đó tạo động lực cho tôi suy nghĩ và thực hiện tốt công tác là người có uy tín, gương mẫu trong cộng đồng dân cư, cố gắng vận động và tuyên truyền bà con ngày càng phát triển để xóa đói giảm nghèo, thoát nghèo bền vững”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, cung cấp thông tin và lắng nghe ý kiến của già làng, trưởng thôn, người có uy tín; đồng thời tạo điều kiện để lực lượng này phát huy tốt vai trò tại cơ sở.

Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, người có uy tín không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn phải là “cầu nối hai chiều” giữa chính quyền và cộng đồng.

Dak lak bieu duong gia lang, truong thon, nguoi co uy tin tieu bieu hinh anh 2
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho già làng, trưởng thôn, người có uy tín

“Vai trò của già làng, trưởng thôn, buôn, người có uy tín tại cộng đồng càng trở nên quan trọng, không chỉ là người tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, mà còn phải là một ‘cầu nối hai chiều’. Một chiều là đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con nhân dân. Chiều ngược lại còn quan trọng hơn: giúp cấp ủy, chính quyền nghe được tiếng nói từ cơ sở, hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có chủ trương, giải pháp phù hợp”, ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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