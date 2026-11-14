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Phạm Khắc Quang đưa người xem vào cuộc trốn tìm trong triển lãm “Loài Khác”

Thứ Bảy, 20:27, 14/11/2026
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VOV.VN - Từ những mô-típ gợi nhắc vốn cổ, nghệ sĩ Phạm Khắc Quang tạo nên 22 hình hài kỳ lạ trong triển lãm “Loài Khác”. Không chỉ mở rộng thực hành đồ họa từ mặt phẳng lên không gian ba chiều, dự án còn mời gọi người xem bước vào cuộc khám phá hình ảnh qua sự tương tác giữa thị giác, âm thanh và ánh sáng.

Tối 14/11, nghệ sĩ Phạm Khắc Quang ra mắt triển lãm “Loài Khác”, giới thiệu dự án nghệ thuật sắp đặt được chuẩn bị trong 3 năm, với 22 tác phẩm tạo thành một quần thể những hình hài mang dáng dấp của các sinh thể chưa rõ căn tính.

Bước vào không gian triển lãm, người xem dễ dàng bắt gặp những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Có hình gợi liên tưởng đến con người, động vật, có hình phảng phất những hoa văn và ký hiệu cổ, nhưng không tác phẩm nào đưa ra một diện mạo hay danh tính cụ thể. Các hình thể dường như nằm giữa nhiều trạng thái, khiến người xem liên tục đặt câu hỏi về những gì mình đang nhìn thấy.

Chính sự mơ hồ ấy tạo nên sức hấp dẫn của “Loài Khác”. Thay vì trao cho người xem một hình ảnh hoàn chỉnh để nhận diện, Phạm Khắc Quang để những đường nét, mảng màu và cấu trúc thị giác tự mở ra những liên tưởng khác nhau. Mỗi người có thể tìm thấy một cách diễn giải riêng, thậm chí cùng một tác phẩm nhưng ở những góc nhìn khác nhau lại gợi ra những hình dung khác nhau.

 
pham khac quang dua nguoi xem vao cuoc tron tim trong trien lam loai khac hinh anh 1
Triển lãm “Loài Khác” của nghệ sĩ Phạm Khắc Quang giới thiệu 22 tác phẩm sắp đặt, được chuẩn bị trong suốt ba năm.

Khi đồ họa bước ra khỏi mặt phẳng

Điểm đáng chú ý của “Loài Khác” nằm ở sự chuyển dịch trong phương thức thể hiện. Nếu đồ họa truyền thống thường gắn với mặt phẳng hai chiều, trong dự án này, Phạm Khắc Quang đưa hình ảnh lên những khối trụ ba chiều. Các đường nét và lớp màu được cuộn quanh bề mặt, tạo thành những cấu trúc liên tục, không có điểm bắt đầu hay kết thúc rõ ràng.

Sự thay đổi này không đơn thuần là thử nghiệm về hình thức. Nó làm thay đổi cả cách người xem tiếp cận tác phẩm. Hình ảnh không còn hiện ra trọn vẹn trong một khuôn hình cố định mà được hé lộ từng phần theo chuyển động của người quan sát. Muốn khám phá đầy đủ hơn, khán giả phải di chuyển, nhìn từ nhiều phía, tìm kiếm những chi tiết ẩn khuất sau mỗi vòng xoay của khối trụ.

Cuộc “trốn tìm” giữa hình và nét vì thế diễn ra liên tục. Có những hình ảnh vừa được nhận diện đã nhanh chóng biến đổi trong một góc nhìn khác; có những chi tiết tưởng chừng quen thuộc nhưng lại dẫn đến những liên tưởng bất ngờ.

Chia sẻ về ý tưởng này, nghệ sĩ Phạm Khắc Quang cho biết, anh muốn thay đổi cách người xem tiếp cận tác phẩm bằng việc chuyển hình ảnh từ mặt phẳng sang khối trụ. Người xem không thể đứng ở một vị trí để quan sát toàn bộ mà cần di chuyển, khám phá những hình ảnh tiếp nối quanh bề mặt. Qua đó, nghệ sĩ muốn tạo nên một trải nghiệm thị giác khác, khuyến khích khán giả dành nhiều thời gian hơn để tương tác với tác phẩm.

Trong quá trình sáng tác, Phạm Khắc Quang tiếp tục phát triển phương pháp khắc địa tầng (Strata) mà anh nghiên cứu từ năm 2022, kết hợp với kỹ thuật khắc truyền thống đen trắng. Những lớp màu, đường khắc và cấu trúc hình ảnh được tổ chức trên các tác phẩm có kích thước khác nhau, tạo nên sự đa dạng về nhịp điệu và ngôn ngữ tạo hình.

Đáng chú ý, các mô-típ truyền thống trong dự án không được sử dụng như những hình ảnh minh họa hay sự tái hiện nguyên bản. Nghệ sĩ tiếp nhận vốn cổ như một nguồn chất liệu thị giác, sau đó phân tách, biến đổi và tái cấu trúc thành những hình hài trừu tượng. Đây cũng là hướng tìm tòi xuyên suốt trong thực hành nghệ thuật của Phạm Khắc Quang: Đối thoại với di sản bằng ngôn ngữ tạo hình đương đại.

pham khac quang dua nguoi xem vao cuoc tron tim trong trien lam loai khac hinh anh 2
Phương pháp khắc địa tầng (Strata) được nghệ sĩ Phạm Khắc Quang nghiên cứu từ năm 2022 tiếp tục được phát triển trong dự án lần này.
pham khac quang dua nguoi xem vao cuoc tron tim trong trien lam loai khac hinh anh 3
Từ những mô-típ truyền thống, Phạm Khắc Quang sáng tạo và chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình trừu tượng mang tinh thần đương đại.
pham khac quang dua nguoi xem vao cuoc tron tim trong trien lam loai khac hinh anh 4
Điểm đặc biệt của triển lãm là việc đưa nghệ thuật đồ họa từ mặt phẳng hai chiều lên những khối trụ ba chiều.
pham khac quang dua nguoi xem vao cuoc tron tim trong trien lam loai khac hinh anh 5
pham khac quang dua nguoi xem vao cuoc tron tim trong trien lam loai khac hinh anh 6
Kỹ thuật khắc truyền thống đen trắng được kết hợp với những thử nghiệm về màu sắc, tạo nên sự đa dạng trong cấu trúc và nhịp điệu thị giác.
pham khac quang dua nguoi xem vao cuoc tron tim trong trien lam loai khac hinh anh 7
Hình ảnh được tổ chức liên tục quanh bề mặt khối trụ, tạo nên những biến đổi thị giác theo từng góc quan sát.

Trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan

Không dừng lại ở những tác phẩm đồ họa sắp đặt, “Loài Khác” còn mở rộng không gian nghệ thuật thông qua sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và ánh sáng. Dự án có sự tham gia của nghệ sĩ âm thanh SơnX và đơn vị thiết kế ánh sáng Museumtechnik.

Âm thanh và ánh sáng được đưa vào như những thành tố cùng tham gia kiến tạo trải nghiệm, thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ trưng bày. Sự phối hợp này tạo nên một môi trường nghệ thuật đa giác quan, nơi người xem không chỉ quan sát hình khối mà còn cảm nhận sự thay đổi của không gian thông qua âm thanh và ánh sáng.

Cách tổ chức ấy khiến triển lãm vượt ra khỏi hình thức trưng bày những tác phẩm riêng lẻ. Các tác phẩm được kết nối trong một tổng thể, tạo nên những lớp trải nghiệm đan xen giữa hình ảnh, không gian và cảm nhận cá nhân. Người xem vì thế trở thành một phần của quá trình khám phá, khi mỗi bước di chuyển có thể mở ra một góc nhìn và một liên tưởng mới.

pham khac quang dua nguoi xem vao cuoc tron tim trong trien lam loai khac hinh anh 8
“Loài Khác” gợi liên tưởng đến con người, động vật, hoa văn và các ký hiệu cổ nhưng không mang một danh tính cụ thể.

Với “Loài Khác”, Phạm Khắc Quang tiếp tục đặt ra những câu hỏi về khả năng tồn tại, biến đổi và tái tạo của hình ảnh trong nghệ thuật. Những hình hài chưa được định danh, những đường nét gợi nhắc quá khứ nhưng mang diện mạo mới đã mở ra một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại, giữa điều có thể nhận biết và những gì vẫn còn nằm ngoài khả năng gọi tên.

Với 22 tác phẩm được kết nối thành một chỉnh thể, “Loài Khác” không chỉ là dấu mốc trong hành trình thử nghiệm chất liệu và kỹ thuật của Phạm Khắc Quang mà còn gợi mở một cách tiếp cận khác đối với nghệ thuật đồ họa. Ở đó, hình ảnh không còn là thứ chỉ để nhìn ngắm mà trở thành một hành trình khám phá, nơi người xem phải chủ động di chuyển, quan sát và tự tìm kiếm ý nghĩa.

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Hải Hà/VOV.VN
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