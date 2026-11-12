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“Tùng Cắc Tuồng”: Đưa nghệ thuật sân khấu tuồng đến gần giới trẻ

Thứ Năm, 15:43, 12/11/2026
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VOV.VN - “Tùng Cắc Tuồng” là dự án đưa nghệ thuật tuồng đến gần hơn với Gen Z của nhóm sinh viên nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với thông điệp “Một nhịp Tùng Cắc, vạn sắc tỏ Tuồng”, dự án mở ra góc tiếp cận trẻ trung, giúp người trẻ từng bước khám phá di sản sân khấu cổ truyền.

Một cách tiếp cận nghệ thuật tuồng của Gen Z

“Tùng Cắc Tuồng” là dự án truyền thông văn hóa do 14 sinh viên thuộc Viện Báo chí và Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Dự án hướng tới đối tượng công chúng mục tiêu Gen Z, kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới trong việc đưa di sản nghệ thuật truyền thống hòa nhập vào đời sống đương đại.

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Nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện dự án "Tùng Cắc Tuồng".

Trong hành trình tiếp nối di sản, nhiều khán giả trẻ đang khao khát tìm về bản sắc dân tộc và sẵn sàng đón nhận giá trị cổ truyền khi được "giải mã" bằng ngôn ngữ của thời đại. Tuy nhiên, nghệ thuật Tuồng vẫn tạo khoảng cách lớn bởi ngôn ngữ biểu diễn khó tiếp cận và quy ước sân khấu phức tạp.

Nhằm giải bài toán này, “Tùng Cắc Tuồng” mang thông điệp chủ đạo “Một nhịp Tùng Cắc, vạn sắc tỏ Tuồng”. Theo đó, âm thanh “tùng cắc” quen thuộc được sử dụng làm “cửa ngõ” khơi gợi sự tò mò ban đầu, dẫn dắt người xem khám phá “vạn sắc” chiều sâu phía sau, từ màu sắc hóa trang, phục trang đến vũ đạo và các tích trò cổ truyền. Công chúng không cần hiểu tuồng ngay từ đầu mà có thể tiếp cận dần qua từng trải nghiệm.

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Trưởng nhóm "Tùng Cắc Tuồng" Vũ Ngọc Hiệp.

Chia sẻ về động lực thực hiện dự án, trưởng nhóm Vũ Ngọc Hiệp cho biết: “Là những sinh viên theo học ngành truyền thông, chúng em luôn quan tâm đến cách các giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nhận và lan tỏa trong đời sống hiện đại. Chúng em không muốn tiếp cận tuồng như một di sản chỉ cần được giới thiệu lặp đi lặp lại, mà muốn tìm cách để người trẻ thực sự tò mò, chủ động khám phá và cảm nhận những giá trị của nó. Nhóm cũng xem đây là cơ hội để thử nghiệm khả năng của truyền thông trong việc kết nối một loại hình nghệ thuật truyền thống với công chúng đương đại, mà vẫn tôn trọng những đặc trưng vốn có của nghệ thuật tuồng”.

Để đảm bảo tính chuẩn mực và chính xác của các nội dung văn hóa, dự án nhận được sự đồng hành và bảo trợ chuyên môn chính thức từ Sân khấu truyền thống - thương hiệu cộng đồng dành cho người trẻ, đồng hành cùng Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

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"Tùng Cắc Tuồng" có sự đồng hành của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa của sự đồng hành này, đại diện nhóm nhấn mạnh: “Việc có sự đồng hành từ một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực sân khấu truyền thống giúp nhóm có thêm cơ sở để tiếp cận nghệ thuật tuồng một cách nghiêm túc, chính xác và có trách nhiệm hơn. Bên cạnh giá trị chuyên môn, sự đồng hành của “Sân khấu truyền thống” còn giúp chúng em có cơ hội kết nối gần hơn với môi trường biểu diễn thực tế, hiểu thêm về nghệ thuật Tuồng từ góc nhìn của những người trực tiếp làm nghề”.

Không chỉ dừng lại ở các bài viết lý thuyết, “Tùng Cắc Tuồng” còn triển khai đồng bộ trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok và Threads thông qua loạt tác phẩm ngắn (miniseries) và bộ vật phẩm (merch) kết hợp với chất liệu tuồng trong thời gian tới.

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Dự án “Tùng Cắc Tuồng” khơi gợi sự tò mò của giới trẻ đối với nghệ thuật tuồng.

Sự kiện chính của dự án "Tùng Cắc Tuồng” dự kiến diễn ra từ ngày 02/12 đến ngày 12/12, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm trực tiếp độc đáo, đưa nét đẹp nghệ thuật cổ truyền đến gần hơn với công chúng. Bằng sự kết hợp giữa kiến thức chuẩn mực và tư duy truyền thông trẻ trung, dự án hứa hẹn sẽ trở thành cầu nối ý nghĩa, giúp nghệ thuật sân khấu cổ truyền tiếp tục sống động trong lòng thế hệ trẻ hôm nay.

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Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn miễn phí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện chuỗi nghệ thuật đặc sắc kết hợp công nghệ 3D Mapping và âm nhạc dân tộc. Đáng chú ý, công chúng sẽ được trải nghiệm suất diễn ngoài trời hoàn toàn miễn phí cùng cơ hội nhận ưu đãi giảm giá vé đến 50% cho các vở diễn đỉnh cao.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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