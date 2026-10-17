Đạo diễn “Train to Busan” đặt câu hỏi về con người trong kỷ nguyên AI

Được biết đến rộng rãi qua bộ phim xác sống đình đám “Train to Busan”, đạo diễn Yeon Sang-ho tiếp tục mở rộng thế giới điện ảnh mang dấu ấn riêng với “Paradise Lost”. Không đặt trọng tâm vào những màn đối đầu quy mô lớn hay kỹ xảo hoành tráng, tác phẩm mới hướng sự chú ý vào những góc khuất tâm lý, nơi tình yêu, ký ức và công nghệ cùng đặt con người trước những lựa chọn khó khăn.

Theo chia sẻ của Yeon Sang-ho với The Korea Times, “Paradise Lost” sử dụng trí tuệ nhân tạo như một phương tiện để khám phá bản sắc và giới hạn cảm xúc của con người, thay vì chỉ tập trung cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ có thể gây ra.

Đạo diễn Yeon Sang-ho, người đứng sau thành công của “Train to Busan”. ( Ảnh: CJ ENM)

Khi AI không thể khỏa lấp nỗi đau mất mát

“Paradise Lost” xoay quanh So-young, người mẹ đã sống trong đau khổ suốt chín năm kể từ khi con trai Sun-woo mất tích cùng 12 đứa trẻ khác trong một vụ mất tích liên quan đến xe buýt học đường.

Để vượt qua nỗi đau, So-young thường xuyên tương tác với phiên bản ảo của con trai thông qua một chương trình thực tế tăng cường. Trong thế giới kỹ thuật số ấy, hình ảnh và sự hiện diện của đứa trẻ giúp cô duy trì cảm giác như vẫn còn được ở bên con.

Tuy nhiên, cuộc sống của người mẹ đảo lộn khi Sun-woo bất ngờ trở về sau chín năm. Cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành, nhưng lại mang dáng vẻ và thần thái xa lạ, không còn giống với hình ảnh mà So-young lưu giữ trong ký ức.

Cuộc đoàn tụ tưởng chừng là phép màu lại mở ra một bi kịch mới. Người mẹ có thể đón con trở về, nhưng liệu cô có thể tìm lại đứa trẻ mà mình từng biết và yêu thương?

Từ tình huống giàu kịch tính ấy, bộ phim đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa con người thật và hình ảnh được tái tạo bằng công nghệ. Khi AI có thể mô phỏng diện mạo, giọng nói và những đặc điểm quen thuộc của một người, điều gì khiến sự hiện diện ấy trở nên có ý nghĩa? Con người thực sự mong muốn tìm lại người đã mất, hay chỉ muốn níu giữ hình ảnh của họ trong ký ức?

Thay vì đưa ra câu trả lời đơn giản, Yeon Sang-ho để nhân vật đối diện với những mâu thuẫn khó giải quyết. Chính khoảng cách giữa những gì con người mong muốn và thực tế họ phải chấp nhận tạo nên sức nặng tâm lý cho câu chuyện.

Kim Hyun-joo trong một cảnh phim “Paradise Lost”. (Ảnh: CJ ENM)

Bộ phim kinh phí thấp, tham vọng lớn

Một điểm đáng chú ý của “Paradise Lost” là cách Yeon Sang-ho lựa chọn quy mô sản xuất. Theo The Korea Times, bộ phim được thực hiện với kinh phí khoảng 500 triệu won, tương đương 374.000 USD, cùng ê-kíp khoảng 20 người.

Dự án tiếp nối hướng làm phim kinh phí thấp mà đạo diễn theo đuổi sau thành công của “The Ugly” – tác phẩm độc lập được thực hiện với ngân sách khoảng 220 triệu won. Thành công của bộ phim trước đó đã tạo thêm động lực để Yeon Sang-ho tiếp tục thử nghiệm những dự án có quy mô gọn nhẹ, tập trung vào câu chuyện và khả năng sáng tạo của người làm phim.

Bae Hyeon-seong đảm nhận vai Sun-woo – cậu con trai trở về sau nhiều năm mất tích, khiến người mẹ không khỏi hoài nghi về thân phận và con người thật của mình. (Ảnh: CJ ENM)

Với “Paradise Lost”, kinh phí hạn chế không đồng nghĩa với việc thu hẹp tham vọng nghệ thuật. Ngược lại, bộ phim cho phép đạo diễn đi sâu vào những vấn đề tâm lý và triết học vốn khó được giải quyết bằng những câu trả lời rạch ròi.

Yeon Sang-ho cho biết ông muốn tiếp tục thực hiện các dự án kinh phí thấp nếu bộ phim mới không thất bại hoàn toàn về mặt thương mại. Với nhà làm phim, đây không chỉ là lựa chọn sản xuất mà còn là cơ hội duy trì không gian sáng tạo, nơi câu chuyện có thể được phát triển theo hướng riêng mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào kỳ vọng thương mại.

Đạo diễn cũng dành sự tin tưởng cho Kim Hyun-joo, nữ diễn viên đảm nhận vai So-young. Cô từng hợp tác với Yeon Sang-ho trong các dự án “Hellbound” và “Jung_E”. Theo đạo diễn, Kim Hyun-joo có khả năng suy nghĩ sâu sắc về nhân vật và tìm ra những cách thể hiện vượt ra ngoài hình dung ban đầu của ông.

Sự kết hợp giữa một câu chuyện giàu xung đột nội tâm và diễn xuất của Kim Hyun-joo được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm tựa cảm xúc cho tác phẩm.

AI có thể thay thế diễn viên?

Bên cạnh câu chuyện trong phim, quan điểm của Yeon Sang-ho về tương lai của điện ảnh trong thời đại AI cũng là vấn đề đáng chú ý.

Đạo diễn cho rằng khả năng thay thế diễn viên bằng AI vẫn còn nhiều giới hạn. Theo ông, diễn xuất không phải cuộc cạnh tranh có thể đo đếm đơn giản bằng những thành tích rõ ràng. Khán giả đánh giá một màn trình diễn thông qua nhiều yếu tố, từ kỹ năng, hình ảnh công chúng đến bản sắc mà diễn viên xây dựng trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Yeon Sang-ho nhìn nhận AI đại diện cho sự tổng hợp những đặc điểm mang tính phổ quát, trong khi điện ảnh là sự kết hợp của những yếu tố độc đáo. Góc nhìn này nhấn mạnh rằng giá trị của một diễn viên không chỉ nằm ở hình ảnh hay giọng nói có thể được tái tạo, mà còn ở cá tính sáng tạo và mối liên hệ giữa người nghệ sĩ với công chúng.

Quan điểm ấy cũng tương đồng với vấn đề mà “Paradise Lost” đặt ra: Liệu một bản sao hoàn hảo về mặt hình thức có thể thay thế một con người với những trải nghiệm, ký ức và cảm xúc riêng biệt?

Trong bối cảnh AI ngày càng tham gia sâu vào quy trình sáng tạo, câu hỏi không còn đơn thuần là công nghệ có thể làm được những gì, mà còn là con người sẽ lựa chọn điều gì và chấp nhận đánh đổi những gì để thỏa mãn mong muốn của mình.

Với “Paradise Lost”, Yeon Sang-ho tiếp tục chứng minh sự quan tâm đến những vùng tối trong tâm lý con người – chủ đề từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm của ông. Nếu “Train to Busan” khai thác bản năng sinh tồn và sự ích kỷ trong thảm họa, bộ phim mới chuyển hướng sang nỗi đau mất mát, sự mong manh của ký ức và những hoài nghi về bản sắc.

“Paradise Lost” dự kiến ra rạp tại Hàn Quốc ngày 21/10/2026.