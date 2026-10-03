Ramayana: Bom tấn 500 triệu USD có thể tạo cơn sốt như The Odyssey?

Có một điều khá thú vị đang xảy ra với điện ảnh thế giới.

Sau nhiều năm khán giả quen với siêu anh hùng, vũ trụ điện ảnh và những thương hiệu nối dài qua hàng chục bộ phim, những câu chuyện có tuổi đời hàng nghìn năm lại bất ngờ trở thành chất liệu cho các bom tấn mới.

“The Odyssey” của Christopher Nolan là một ví dụ. Bộ phim dựa trên sử thi Hy Lạp khoảng 3.000 năm tuổi đã trở thành hiện tượng phòng vé, vượt 1,677 tỷ USD toàn cầu và trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử Universal.

Và ngay lúc này, một sử thi khác đang chuẩn bị bước lên màn ảnh. Lần này là “Ramayana”. Với một khoản đầu tư được công bố lên tới khoảng 500 triệu USD cho hai phần, “Ramayana” đang được đặt cược như một trong những dự án tham vọng nhất của điện ảnh Ấn Độ.

Câu hỏi vì thế cũng rất tự nhiên: Liệu Rama có thể tạo nên một cơn sốt toàn cầu giống Odysseus?

Những trận chiến quy mô lớn là điểm nhấn được chờ đợi trong "Ramayana". (Ảnh Prime Focus Studios)

Một câu chuyện người Ấn Độ đã biết từ hàng nghìn năm

Nếu chưa từng tìm hiểu văn hóa Ấn Độ, khán giả Việt Nam có thể chưa hình dung được “Ramayana” quan trọng đến mức nào.

Đây không đơn giản là một câu chuyện thần thoại. “Ramayana” là một trong những đại sử thi quan trọng của Ấn Độ, gắn với tên tuổi Valmiki và được truyền qua nhiều thế hệ. Câu chuyện xoay quanh Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman và Ravana, với những cuộc lưu đày, chia lìa, chiến đấu và trở về.

Rama là một hoàng tử phải rời khỏi cung điện và trải qua những năm tháng lưu đày. Sita, người vợ của Rama, bị Ravana bắt cóc. Từ đó mở ra cuộc đối đầu lớn giữa Rama và Ravana. Nhưng nếu chỉ kể như vậy, “Ramayana” nghe giống một câu chuyện phiêu lưu - chiến đấu thông thường.

Điều làm nó tồn tại hàng nghìn năm lại nằm ở những câu hỏi phía sau: Con người phải lựa chọn thế nào giữa tình cảm và bổn phận? Điều gì khiến một người trở thành người hùng? Và khi đứng trước quyền lực, mất mát hay cám dỗ, con người sẽ lựa chọn điều gì?

Chính vì thế, nhà sản xuất không muốn chỉ làm một bộ phim thần thoại. Họ muốn làm một sự kiện điện ảnh.

Bom tấn "Ramayana" được đầu tư quy mô khoảng 500 triệu USD cho hai phần. (Ảnh Prime Focus Studios)

Rama và Sita là hai nhân vật trung tâm trong câu chuyện "Ramayana". (Ảnh Prime Focus Studios)

500 triệu USD để đưa một sử thi lên màn ảnh

“Ramayana” được xây dựng thành hai phần, với tổng ngân sách được công bố khoảng 4.000 crore rupee, tương đương khoảng 500 triệu USD. Phần đầu dự kiến ra mắt tháng 11/2026, phần hai vào năm 2027.

Đây là một khoản đầu tư khổng lồ. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số. Ê-kíp phía sau “Ramayana” đang cố gắng tập hợp những nhân tố có khả năng đưa một câu chuyện rất Ấn Độ thành một bộ phim có ngôn ngữ quốc tế.

Ranbir Kapoor đóng Rama’ Sai Pallavi vào vai Sita; Yash đóng Ravana; Sunny Deol đảm nhận Hanuman; Đạo diễn là Nitesh Tiwari, người từng thực hiện “Dangal”; Phần kỹ xảo có DNEG, một trong những công ty VFX lớn của thế giới và phim được quay cho định dạng IMAX.

Và đặc biệt, phần âm nhạc có sự kết hợp giữa Hans Zimmer và A.R. Rahman. Đây là lần hợp tác rất đáng chú ý giữa hai tên tuổi lớn của âm nhạc điện ảnh quốc tế và Ấn Độ.

Nói cách khác, Ấn Độ không chỉ muốn kể lại “Ramayana” mà họ muốn đóng gói sử thi này bằng ngôn ngữ của một bom tấn quốc tế.

Sai Pallavi hóa thân thành Sita, người vợ của Rama. (Ảnh Prime Focus Studios)

Bộ phim được thiết kế cho trải nghiệm màn ảnh lớn, trong đó có định dạng IMAX. (Ảnh Prime Focus Studios)

Vì sao phải làm lớn đến vậy?

Bởi câu chuyện đã quá quen thuộc với người Ấn Độ. Nếu chỉ làm một phiên bản “Ramayana” giống những gì khán giả từng xem trên truyền hình, rất khó tạo ra cảm giác mới mẻ. Điều mà ê-kíp muốn thay đổi là quy mô của trải nghiệm.

Những vương quốc, khu rừng, chiến trường, sinh vật thần thoại và cuộc chiến Rama - Ravana được xây dựng bằng kỹ xảo điện ảnh hiện đại. Một trận chiến vốn được kể bằng lời qua hàng nghìn năm nay có thể xuất hiện trên màn ảnh IMAX với âm thanh của Hans Zimmer và A.R. Rahman. Đó chính là lý do khoản tiền khổng lồ được đổ vào dự án.

Không phải để thay đổi câu chuyện, mà để thay đổi cách khán giả nhìn thấy câu chuyện.

Đây chính là điểm “Ramayana” gặp “The Odyssey”. Cả hai đều không kể một câu chuyện mới. Nhưng Christopher Nolan đặt câu chuyện ấy vào một trải nghiệm điện ảnh hoàn toàn mới, đó là IMAX, máy quay định dạng lớn cùng dàn diễn viên Hollywood với những cảnh quay thực tế quy mô lớn.

Khán giả không nhất thiết cần một câu chuyện mới. Họ cần một trải nghiệm mới và đây chính là cơ hội lớn nhất của “Ramayana”. Nhưng Ramayana có một lợi thế rất khác. Nếu “The Odyssey” phải đưa một sử thi Hy Lạp đến với khán giả toàn cầu, “Ramayana” có sẵn một cộng đồng khán giả khổng lồ.

Thế giới sử thi Ấn Độ được tái hiện bằng kỹ xảo điện ảnh hiện đại. (Ảnh Prime Focus Studios)

Câu chuyện về Rama đã tồn tại sâu trong văn hóa Ấn Độ và được biết đến rộng rãi ở nhiều quốc gia châu Á. Điều đó đồng nghĩa với việc bộ phim bước vào rạp cùng một lượng khán giả đã có cảm xúc với nhân vật. Đối với nhiều người Ấn Độ, Rama không phải một nhân vật điện ảnh. Đó là một hình tượng đã xuất hiện trong tuổi thơ, gia đình, lễ hội và đời sống văn hóa. Vì thế, sức hút của “Ramayana” có thể bắt đầu từ ký ức tập thể.

Nhưng chính điều đó cũng là áp lực. Câu chuyện càng quen thuộc, áp lực càng lớn. Một khán giả chưa biết “Ramayana” có thể dễ dàng chấp nhận cách giải thích mới. Nhưng với những người đã lớn lên cùng câu chuyện này, mọi thứ đều có thể bị soi xét. Và quan trọng nhất: Bộ phim có giữ được tinh thần của sử thi hay biến nó thành một bom tấn hành động thông thường?

Đây là ranh giới rất khó. Quá truyền thống, phim có thể thiếu sức hấp dẫn với khán giả trẻ còn nếu quá hiện đại, phim có thể đánh mất cảm xúc vốn làm nên sức sống của câu chuyện.

“Ramayana” có thể phải đứng giữa hai thế giới đó.