“Đất thép – Địa đạo an toàn nhất là lòng dân” lan tỏa trên sân khấu quốc tế

Qua câu chuyện về những con người đã chiến đấu bảo vệ quê hương trong chiến tranh, tác phẩm góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa Việt Nam và truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình.

Liên hoan Sân khấu BRICS 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 14/10 tại Trường Nghệ thuật Sân khấu Quốc gia ở Thủ đô New Delhi. Sự kiện do Bộ Văn hóa Ấn Độ tổ chức trong năm nước này đảm nhiệm cương vị Chủ tịch BRICS, với chủ đề “Những câu chuyện chung, những tương lai chung”.

Chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống “Đất thép”- Địa đạo an toàn nhất là lòng dân” được diễn tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong khuôn khổ Liên hoan Sân khấu BRICS 2026.

Liên hoan quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ 9 quốc gia thành viên và đối tác BRICS, gồm Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Nga, Iran, Nam Phi, Kazakhstan và Ethiopia. Với 11 vở diễn thuộc nhiều loại hình, từ sân khấu truyền thống, cổ điển đến đương đại và thể nghiệm, sự kiện tạo không gian giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia thông qua nghệ thuật biểu diễn.

Tham dự liên hoan, đoàn Việt Nam đã ra mắt khán giả quốc tế “chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống “Đất thép" - Địa đạo an toàn nhất là lòng dân” do Giáo sư danh dự, tác giả kịch bản kiêm đạo diễn Lê Quý Dương dàn dựng.

Chương trình tái hiện câu chuyện về Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành, thường gọi là má Tám Rành, cùng các chiến sĩ dân quân, du kích và người dân Củ Chi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Qua hình tượng những con người gắn bó với quê hương, kiên cường vượt qua bom đạn, tác phẩm khắc họa truyền thống đấu tranh của vùng đất Củ Chi, đồng thời làm nổi bật sức mạnh của lòng dân trong những năm tháng chiến tranh.

Ông Võ Minh Thanh, quản lý chương trình cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua ngôn ngữ sân khấu, khán giả Ấn Độ cũng như các quốc gia tham dự có thể tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và tâm hồn Việt Nam. Dù mỗi quốc gia có lịch sử và bản sắc riêng, con người ở đâu cũng có những giá trị chung như tình yêu quê hương, tình cảm gia đình, lòng nhân ái và mong muốn hòa bình. Đối với chúng tôi, tham gia liên hoan không chỉ đơn thuần là giới thiệu một tác phẩm sân khấu Việt Nam, mà còn là cơ hội đối thoại văn hóa, để các nghệ sĩ gặp gỡ, chia sẻ và tìm thấy sự đồng cảm thông qua nghệ thuật”.

Ông Võ Minh Thanh - Quản lý chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống “Đất thép - Địa đạo an toàn nhất là lòng dân”.

Không chỉ giới thiệu một tác phẩm sân khấu, chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống “Đất thép" - Địa đạo an toàn nhất là lòng dân” còn mở ra cơ hội để khán giả quốc tế tiếp cận một phần lịch sử Việt Nam qua ngôn ngữ nghệ thuật. Từ câu chuyện về sự hy sinh, lòng quả cảm và tình yêu quê hương, vở diễn gợi nhắc những mất mát do chiến tranh gây ra, đồng thời khẳng định giá trị của hòa bình và khát vọng được sống trong hòa bình của con người.

Trước đó, tại lễ khai mạc liên hoan, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Ấn Độ Gajendra Singh Shekhawat nhấn mạnh vai trò đặc biệt của văn hóa trong việc kết nối các quốc gia. Theo ông, nếu ngoại giao tạo điều kiện để các nước đàm phán và hợp tác kinh tế góp phần thúc đẩy phát triển, thì văn hóa giúp con người vượt qua những ranh giới chính trị, tăng cường hiểu biết và gắn kết với nhau. Đây cũng là ý nghĩa rộng lớn hơn của Liên hoan Sân khấu BRICS, bên cạnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Với chương trình không gian trải nghiệm sân khấu lịch sử truyền thống “Đất thép" - Địa đạo an toàn nhất là lòng dân” , Việt Nam mang đến sân khấu quốc tế không chỉ câu chuyện về một vùng đất anh hùng, mà còn là thông điệp về tình yêu quê hương, sức mạnh con người và khát vọng hòa bình – những giá trị có thể chạm tới trái tim khán giả ở nhiều quốc gia.