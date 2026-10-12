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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đưa Ngày Văn hóa Việt Nam về cơ sở

Thứ Hai, 14:24, 12/10/2026
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VOV.VN - Sáng 12/10, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đưa trọng tâm hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam về cơ sở, để nhân dân trực tiếp thụ hưởng. 

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ có một số hoạt động điểm nhấn, tiêu biểu, như: Hội nghị Văn hóa toàn quốc trong tháng 11/2026; Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; Triển lãm nghệ thuật về phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập giai đoạn 2021-2025; Chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026”; Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 8 và Ngày Văn hóa Việt Nam; công bố Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.

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Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương cũng đã giới thiệu các chương trình, sự kiện hưởng ứng thiết thực. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết: “Ngày 16 tháng 10 này, chúng tôi tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò, có sự biểu diễn của gần 3.000 diễn viên quần chúng. Tiếp đó, trong tháng 11, chúng tôi tổ chức sự kiện cấp tỉnh với chủ đề “Sắc màu văn hóa Lào Cai”, sẽ là điểm nhấn của Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, chúng tôi cũng đã chỉ đạo 99 xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giao lưu các hoạt động gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

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Đối với công tác thông tin tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Hoàng Thanh Hải đề nghị: “Quan tâm đầu tư các sản phẩm truyền thông đa nền tảng với nhiều hình thức phong phú hướng đến nhiều đối tượng, mang tính giáo dục sâu sắc và lan tỏa sâu rộng; tăng cường các sản phẩm truyền thông hướng tới những đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa và người Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan báo chí chủ lực xây dựng kế hoạch, bố trí thời lượng, tăng cường những chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các tuyến nội dung chuyên sâu và các sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa. Trong đó, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị kỹ các điều kiện, lực lượng để truyền hình trực tiếp Hội nghị Văn hóa toàn quốc, các chương trình nghệ thuật lớn cấp quốc gia”.

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Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kết hợp giàu ý nghĩa. Nếu văn hóa bồi đắp bản sắc và gắn kết cộng đồng thì đại đoàn kết chính là sức mạnh để gìn giữ, lan tỏa các giá trị ấy. Vì vậy, công tác tổ chức cần tạo dấu ấn rõ nét, định hình sức sống lâu dài để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội được người dân đón chờ, chủ động tham gia. Đồng thời, yêu cầu các hoạt động phải hướng về người dân, vì người dân và phù hợp với từng đối tượng; lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm để gắn chặt văn hóa với đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua văn hóa để gắn kết con người, gia đình, các thế hệ, dân tộc, tôn giáo và bồi đắp tình làng nghĩa xóm cũng như sức mạnh đại đoàn kết; Đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo không khí ngày hội văn hóa, đại đoàn kết rộng khắp, sinh động, giàu bản sắc trên phạm vi cả nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: “Mở rộng tối đa không gian văn hóa để phục vụ nhân dân. Phát huy đồng bộ hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, điện ảnh, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa, các thiết chế du lịch, vui chơi giải trí…; khuyến khích mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, có chính sách miễn, giảm phí phù hợp; Phải lấy hiệu quả thực chất, sức lan tỏa và giá trị bền vững làm thước đo. Sau ngày hội phải để lại sự gắn kết cộng đồng sâu sắc, giá trị văn hóa được lan tỏa, các mô hình, nếp sống văn hóa tốt đẹp tiếp tục được duy trì và phát huy”.

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện văn bản hướng dẫn chi tiết khung hoạt động của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc trước ngày 15 tháng 10 năm 2026 để các địa phương nắm rõ, tránh trùng lặp; Khẩn trương đưa vào vận hành nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam kết nối các địa điểm, sự kiện, chương trình, sản phẩm văn hóa trên toàn quốc; Các tỉnh, thành phố lựa chọn điểm nhấn, bản sắc riêng, đối với cấp tỉnh, có ít nhất 1 hoạt động quy mô; cấp xã có từ 1 đến 2 hoạt động đa dạng; thôn, bản, tổ dân phố khuyến khích có tối thiểu 1 hoạt động phong phú, tiêu biểu; Đưa trọng tâm hoạt động về cơ sở và cộng đồng dân cư để nhân dân trực tiếp tổ chức, sáng tạo, thụ hưởng. 

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Bế mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 năm 2026

VOV.VN - Tối 11/10, tại tỉnh Điện Biên, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 năm 2026 đã bế mạc sau những ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu cộng đồng. Tại buổi lễ, tỉnh Cao Bằng chính thức nhận cờ đăng cai tổ chức Ngày hội lần thứ 5 vào năm 2031.

 

Thu Thảo/VOV1
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