中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phố đêm ở Huế nơi sôi động, nơi trầm lắng

Thứ Hai, 09:46, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thành phố Huế đang tìm giải pháp phát triển kinh tế ban đêm gắn với bảo tồn di sản, xem đây là hướng đi quan trọng để gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tuy nhiên, thực tế triển khai các mô hình phố đêm, phố đi bộ thời gian qua cho thấy hiệu quả chưa đồng đều.

Cuối tháng 4 vừa qua, trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình “Hoàng cung huyền ảo” lần đầu tiên được tổ chức thí điểm vào ban đêm tại Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách. Việc mở cửa miễn phí giúp công chúng có thêm cơ hội tiếp cận không gian cung đình về đêm - một trải nghiệm trước đây còn hạn chế.

pho dem o hue noi soi dong, noi tram lang hinh anh 1
Các hoạt động ban đêm tại Đại Nội Huế thu hút du khách tham gia

Trải nghiệm chương trình, chị Nguyễn Nhật Quỳnh cảm nhận, không gian Đại Nội về đêm mang lại cảm giác khác biệt, vừa lung linh vừa trầm lắng, giúp chị cảm nhận rõ hơn nét văn hóa cung đình của Huế: “Lần đầu tiên em tham gia, có nhiều cơ hội để trải nghiệm các hoạt động về đêm, đặc biệt là trong Đại Nội, trong Kinh thành Huế như thế này. Huế có rất nhiều yếu tố có thể phát triển hơn nữa về di tích, về di sản, có thể lan tỏa giá trị này đến bạn bè quốc tế”.

pho dem o hue noi soi dong, noi tram lang hinh anh 2
Chương trình Dạ yến hoàng cung tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm du lịch đêm theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa phát huy giá trị di sản và tạo thêm sức hút mới. Các chương trình tham quan di tích trong không gian đêm kết hợp trình diễn nghệ thuật cung đình, tái hiện nghi lễ truyền thống, trải nghiệm ẩm thực và ứng dụng công nghệ ánh sáng đã và đang mang đến những trải nghiệm mới lạ, giàu cảm xúc cho du khách.

pho dem o hue noi soi dong, noi tram lang hinh anh 3
Mở cửa Đại Nội Huế về đêm phục vụ khách

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, các hoạt động ban đêm tại Đại Nội sẽ được triển khai từng bước, chú trọng kết hợp giữa không gian văn hóa -nghệ thuật với các dịch vụ phù hợp: “Theo định hướng mở ra một không gian mới, không gian này thành phố cũng như Trung tâm cũng mong muốn sẽ là không gian hoạt động thường xuyên để các hãng lữ hành, hãng du lịch đưa khách đến có dịch vụ trải nghiệm về ban đêm. Mục đích tăng giờ lưu trú, tăng trải nghiệm cho du khách”.

pho dem o hue noi soi dong, noi tram lang hinh anh 4
Du khách tham quan di tích trong dịp lễ

Không gian kinh tế đêm của Huế cũng được định hướng mở rộng ra bờ bắc Sông Hương, kết nối các tuyến từ công viên Thương Bạc đến chợ Đông Ba, phố cổ Gia Hội, phát triển các hoạt động mua sắm, ẩm thực và du lịch đường thủy gắn với ca Huế trên sông Hương.

pho dem o hue noi soi dong, noi tram lang hinh anh 5
Du khách vui chơi tại không gian trước chùa Linh Mụ trong dịp lễ 30-4 và 1-5

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các mô hình phố đêm, phố đi bộ tại Huế thời gian qua phát triển chưa đồng đều. Hiện khu "phố Tây" với các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu-Chu Văn An-Phạm Ngũ Lão, phường Thuận Hóa vẫn là không gian sôi động nhất, thu hút đông du khách trong và ngoài nước với các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật đường phố và mua sắm.

Trong khi đó, một số mô hình phố đêm tại Huế chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Phố đêm Hoàng thành Huế, từng được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng từ năm 2022, nhưng sau thời gian ngắn lượng khách giảm dần, hoạt động thưa vắng và đã dừng hoạt động vào năm 2025.

pho dem o hue noi soi dong, noi tram lang hinh anh 6
Thành phố Huế về ban đêm

Tương tự, phố đi bộ Hai Bà Trưng, ở phường Thuận Hóa dù được đầu tư gần 100 tỷ đồng để chỉnh trang hạ tầng, đi vào hoạt động từ năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa tạo được sức hút. Hoạt động tại đây chủ yếu mang tính nhỏ lẻ, thiếu sản phẩm đặc trưng. Các gian hàng phần lớn ở quy mô hộ kinh doanh như quầy ăn vặt, nước giải khát, đồ lưu niệm, chưa tạo được điểm nhấn để giữ chân du khách.

Theo một số chuyên gia, các mô hình phố đêm hiện nay còn thiếu dịch vụ có chiều sâu, trong khi vị trí một số tuyến phố cũng chưa thật sự thuận lợi để phát triển không gian giải trí về đêm. Theo ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, địa phương đang rà soát, đánh giá lại thực trạng phố đi bộ Hai Bà Trưng để có giải pháp điều chỉnh: “Không gian cảnh quan cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên mô hình kinh doanh và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vẫn chưa hiệu quả. Thời gian tới, địa phương sẽ định hướng thu hút các đơn vị cùng tham gia phát triển ẩm thực đặc sắc hơn tại khu phố này”.

pho dem o hue noi soi dong, noi tram lang hinh anh 7
Trình diễn thời trang áo dài
pho dem o hue noi soi dong, noi tram lang hinh anh 8
Một quầy bán hàng ăn vặt tại phố đi bộ Hai Bà Trưng

Đánh giá về hiệu quả các khu phố đêm trên địa bàn thành phố Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế ban đêm nhờ hệ thống di sản văn hóa đặc sắc. Hiện nay, thành phố đang tiến hành rà soát, đánh giá lại các mô hình phố đêm nhằm xây dựng định hướng phát triển phù hợp hơn: “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Huế có thể nói là chưa được như kỳ vọng. Ngoại trừ khu phố đi bộ ở khu vực Phạm Ngũ Lão-Chu Văn An-Võ Thị Sáu đang rất thu hút khách du lịch thì các khu phố ví dụ như khu phố xung quanh Hoàng Thành rồi khu vực Hai Bà Trưng thì chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Thành phố đang rà soát, đánh giá lại các khu phố đêm để có giải pháp phù hợp. Ví dụ như phố đêm đường Hai Bà Trưng sẽ được định hướng sử dụng vỉa hè cho hoạt động kinh doanh; các khu phố xung quanh Đại Nội sẽ được đầu tư chiếu sáng, kết hợp các trải nghiệm mới”.

pho dem o hue noi soi dong, noi tram lang hinh anh 9
Tái hiện các hoạt động trong Đại Nội Huế

Việc phát triển kinh tế đêm được kỳ vọng không chỉ góp phần gia tăng hoạt động dịch vụ mà còn từng bước định hình hình ảnh Huế, một đô thị di sản giàu bản sắc, đồng thời mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách cả ban ngày lẫn ban đêm.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: nơi trầm lắng kinh tế ban đêm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5
Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, trong ngày 1/5, hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận lượng khách tham quan và doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Cố đô Huế.

Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, trong ngày 1/5, hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận lượng khách tham quan và doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Cố đô Huế.

Huế đầu tư 80 tỷ đồng cho dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm
Huế đầu tư 80 tỷ đồng cho dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

VOV.VN - UBND thành phố Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 80 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của địa phương.

Huế đầu tư 80 tỷ đồng cho dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Huế đầu tư 80 tỷ đồng cho dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

VOV.VN - UBND thành phố Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 80 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của địa phương.

“Dạ yến Hoàng cung” tái hiện tinh hoa ẩm thực cung đình triều Nguyễn tại Huế
“Dạ yến Hoàng cung” tái hiện tinh hoa ẩm thực cung đình triều Nguyễn tại Huế

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động dịp lễ 30/4-1/5, chương trình “Dạ yến Hoàng cung” được tổ chức tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch về đêm tại Cố đô.

“Dạ yến Hoàng cung” tái hiện tinh hoa ẩm thực cung đình triều Nguyễn tại Huế

“Dạ yến Hoàng cung” tái hiện tinh hoa ẩm thực cung đình triều Nguyễn tại Huế

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động dịp lễ 30/4-1/5, chương trình “Dạ yến Hoàng cung” được tổ chức tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch về đêm tại Cố đô.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực