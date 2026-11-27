Sau khi sáp nhập, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang có diện tích và dân số lớn hơn trước, với đặc thù có trên 65% dân số là người dân tộc Khmer, đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào canh tác nông nghiệp. Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, trong đó có nghề làm cốm dẹp đang được địa phương bảo tồn, gìn giữ và phát triển.

Giã cốm dẹp là nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer

Nghề làm cốm dẹp đã có từ lâu đời, gắn bó với đời sống của đồng bào Khmer. Để làm ra những mẻ cốm thơm ngon, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, từ lựa chọn nếp, rang nếp đến giã, sàng và chế biến thành phẩm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, kinh nghiệm và phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều người. Chính quá trình lao động tập thể ấy tạo nên nét riêng của nghề, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, cốm dẹp là món ăn truyền thống gắn với lễ hội Óoc Om Bóc

Theo chị Neáng Nang (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang), đối với đồng bào Khmer, cốm dẹp thường được làm vào dịp lễ hội Óoc Om Bóc. Nguyên liệu chính là nếp vừa chín tới, trải qua các công đoạn rang, giã và sàng sảy để tạo thành những mẻ cốm dẻo, thơm, mang hương vị đặc trưng. Cốm dẹp được làm nhiều nhất vào dịp lễ hội Óoc Om Bóc, mang ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng sâu sắc. Đây là lễ vật thể hiện lòng tri ân của người dân đối với trời đất, thần linh đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Không chỉ giữ nét đẹp truyền thống, giã cốm dẹp còn là hoạt động thắt chặt tình đoàn kết

Giã cốm dẹp không chỉ góp phần gìn giữ nghề truyền thống mà còn thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để các thế hệ tiếp nối học hỏi và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Khmer. Chị Neáng Chanh Thi ở xã Ô Lâm cho biết, thông qua giã cốm dẹp là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sau những ngày lao động sản xuất. Để làm ra những mẻ cốm thơm ngon, chất lượng, các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, phân công công việc cụ thể, từ nhóm lửa, rang nếp đến giã và sàng cốm.

Để làm ra một sản phẩm cốm dẹp thơm ngon, chất lượng, cần có sự phối hợp của nhiều người, ít nhất khoảng 4-5 người cùng tham gia các công đoạn. Vì vậy, mỗi lần giã cốm dẹp thường diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng. "15 ấp cũng đều tham gia vào buổi lễ hôm nay. Năm nay lễ hội náo nhiệt hơn mọi năm, anh em thì cùng nhau sum vầy", chị Neáng Chanh Thi chia sẻ.

Các thành viên phối hợp nhịp nhàng, phân công các phần việc cụ thể

Anh Phạm Thanh Trí (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) bày tỏ vui mừng khi tham gia các hoạt động và trải nghiệm giã cốm dẹp - một nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Nghề giã cốm dẹp đã có từ lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân địa phương. Cùng với đó, lễ hội Óoc Om Bóc không chỉ là dịp để người dân vui chơi, giao lưu mà còn góp phần ôn lại, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục, tập quán, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

"Đây là dịp để ôn lại truyền thống, để tổ chức các hoạt động giã cốm dẹp mà trước đây là đặc trưng của xã. Giã cốm dẹp đã có từ lâu đời, nhân lễ hội Óoc Om Bóc này ôn lại những truyền thống đó để thế hệ mai sau này nhớ đến", anh Phạm Thanh Trí cho biết.

Những mẻ cốm dẻo thơm, ngọt bùi vẫn đang lưu giữ hương vị truyền thống

Nhằm bảo tồn và lan tỏa giá trị nghề truyền thống, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang đã tổ chức hội thi giã cốm dẹp chào mừng lễ hội Óoc Om Bóc năm 2026 với quy mô 24 đội tham gia. Bà Neáng Sâm Bô - Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm cho biết, hiện nay một bộ phận người trẻ chỉ biết đến sản phẩm cốm dẹp mà chưa hiểu rõ cách thức làm ra món ăn truyền thống này. Vì vậy, xã định hướng củng cố, khôi phục và mở rộng thành viên Câu lạc bộ nghề làm cốm dẹp; đồng thời tranh thủ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Khmer.

Để làm ra những mẻ cốm thơm ngon và chất lượng phải qua nhiều công việc như nhóm lửa, rang nếp, giã, sàng cốm...

Bà Neáng Sâm Bô chia sẻ, xã Ô Lâm mong muốn đưa nghề làm cốm dẹp trở thành một sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Việc giữ nghề làm cốm dẹp không đơn thuần là lưu giữ một món ăn dân gian, mà còn là gìn giữ ký ức lao động, phong tục và bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer.

"Quảng bá để khách du lịch gần xa biết đến nghề làm cốm dẹp của đồng bào xã Ô Lâm, đặc biệt một số du khách từ xa cũng đến tham quan, trải nghiệm nghề giã cốm dẹp. Bây giờ nhiều bạn trẻ chỉ biết làm cốm dẹp thôi chứ không biết quy trình cốm dẹp như thế nào. Chúng tôi rất trân quý nghề này và trong thời gian sắp tới dự kiến sẽ củng cố, khôi phục lại và mở rộng các thành viên trong câu lạc bộ cốm dẹp xã Ô Lâm", bà Neáng Sâm Bô cho biết thêm.

Nghề làm cốm dẹp từ lâu đã gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Qua đôi bàn tay khéo léo và sự chung sức của nhiều người, những mẻ cốm dẻo thơm, ngọt bùi vẫn đang lưu giữ hương vị truyền thống, thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer.