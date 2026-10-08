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“Kinh Bắc Art” mùa 4: Đưa hồn quê quan họ vào nghệ thuật đương đại

Thứ Năm, 15:34, 08/10/2026
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VOV.VN - Triển lãm “Kinh Bắc Art” mùa 4 quy tụ tác phẩm của 6 họa sĩ quê Bắc Ninh, mang đến những góc nhìn đa chiều về miền đất quan họ, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối và hòa quyện với tinh thần nghệ thuật đương đại.

Chiều 7/10, tại Hà Nội, triển lãm “Kinh Bắc Art” mùa 4 chính thức khai mạc, quy tụ tác phẩm của 6 họa sĩ quê hương Bắc Ninh, gồm: Trần Quang Trung, Trần Quang Hiếu, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Đăng Sức, Trần Quang Kiên, Như Quỳnh.

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Không gian triển lãm "Kinh Bắc Art" mùa 4

“Kinh Bắc Art” mùa 4 mang đến một không gian đối thoại đa chiều, nơi các họa sĩ gửi gắm góc nhìn của mình về miền đất Bắc Ninh vừa hoài cổ, giản dị nhưng đậm đà bản sắc, vừa bừng sáng tinh thần đương đại trong kỷ nguyên mới. Mỗi tác phẩm đều được sáng tạo từ tâm huyết và tình yêu với nghệ thuật của các họa sĩ.

Trung thành với chất liệu sơn ta truyền thống, họa sĩ Trần Quang Trung (Trưởng nhóm họa sĩ Kinh Bắc) tái hiện một Kinh Bắc đa tầng, từ nét thâm trầm của di tích cổ xưa đến nhịp sống của đô thị hiện đại.

Chia sẻ tại triển lãm, họa sĩ Trần Quang Trung cho biết, ông vẫn sáng tác dựa trên âm hưởng dân gian, đặc biệt yêu thích vẻ e ấp, nhẹ nhàng của người quan họ và truyền thống hiếu học của vùng đất Kinh Bắc.

“Tôi lồng ghép những chi tiết nhỏ trong một tổng thể lớn, dùng ngôn ngữ nghệ thuật riêng cùng sự ước lệ, giản lược để tạo nên sự chuyển động mềm mại trong tranh sơn mài”, họa sĩ Trần Quang Trung chia sẻ.

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Tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Kinh Bắc Art" mùa 4
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Theo họa sĩ Nguyễn Hồng Quang, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật thành phố Bắc Ninh, chất lượng chung của các tác phẩm tại triển lãm lần này khá cao. Điều đáng chú ý là dấu ấn văn hóa Kinh Bắc không chỉ thể hiện qua đề tài mà còn được bộc lộ trong tâm hồn, cảm xúc và cách nhìn của mỗi nghệ sĩ.

“Giá trị văn hóa cốt lõi ở đây chính là những con người Bắc Ninh - những nghệ sĩ giàu tâm hồn, tình cảm và sự am hiểu sâu sắc. Tác phẩm họ tạo ra xuất phát từ chính nhận thức và cảm xúc cá nhân”, họa sĩ Nguyễn Hồng Quang nhận định.

Theo ông, dù các họa sĩ có thể sáng tác về quê hương quan họ hay những vùng miền khác, tâm hồn và bản sắc của con người Kinh Bắc vẫn luôn được thể hiện rõ trong tác phẩm.

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Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm “Kinh Bắc Art” mùa 4
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Mỗi họa sĩ tại “Kinh Bắc Art” mùa 4 theo đuổi một phong cách và ngôn ngữ tạo hình riêng. Tuy nhiên, điểm chung là tình yêu dành cho quê hương, sự trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống và nỗ lực đưa chất liệu Kinh Bắc vào đời sống nghệ thuật đương đại.

Triển lãm cũng thu hút đông công chúng yêu hội họa, những người quan tâm đến đời sống văn hóa và vẻ đẹp đời thường của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc. Qua những tác phẩm được giới thiệu, hình ảnh quê hương quan họ hiện lên không chỉ bằng những biểu tượng quen thuộc mà còn qua những cảm nhận mới mẻ, giàu tính đương đại.

Tiến Dũng/VOV.VN
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