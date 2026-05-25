Sinh viên Cần Thơ lan toả giá trị văn hoá trong “Hương sắc Hoa nhân”

Thứ Hai, 22:50, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 25/5, tại Cần Thơ, sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hương sắc Hoa nhân” với chủ đề “Lưu giữ tinh hoa-Lan tỏa bản sắc”. Đây là lần đầu một chương trình quy mô tái hiện, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa tại ĐBSCL được đưa vào môi trường học đường.

Chương trình “Hương sắc Hoa nhân” được xây dựng theo hình thức sân khấu hóa kết hợp nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, giao lưu và tìm hiểu văn hóa dân gian, qua đó giới thiệu nhiều nét đặc trưng trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Hoa Nam Bộ. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng lý thuyết các môn học vào thực tiễn, giúp quá trình tiếp thu kiến thức giảng đường mang tính ứng dụng cao.

sinh vien can tho lan toa gia tri van hoa trong huong sac hoa nhan hinh anh 1
Chương trình được xây dựng theo hình thức sân khấu hóa kết hợp nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, giao lưu và tìm hiểu văn hóa dân gian.

Điểm nhấn của chương trình là phần tái hiện nghi lễ cưới truyền thống của người Hoa với các nghi thức như chải đầu trước ngày cưới, trao sính lễ, dâng trà, bái tổ tiên và rước dâu. Các nội dung được nhóm sinh viên nghiên cứu, biên soạn và dàn dựng dựa trên những phong tục phổ biến trong cộng đồng người Hoa, góp phần giúp người xem hiểu rõ hơn về ý nghĩa văn hóa, giá trị gia đình và tinh thần hiếu kính trong đời sống truyền thống.

sinh vien can tho lan toa gia tri van hoa trong huong sac hoa nhan hinh anh 2
Biểu diễn trang phục người Hoa trong chương trình

PGS.TS Đào Ngọc Cảnh, Trưởng Khoa Du lịch và Quản trị Nhà hàng – Khách sạn – Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, chương trình không chỉ là hoạt động học thuật gắn với chuyên ngành du lịch và văn hóa của nhà trường, mà còn thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với việc bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Việc sinh viên chủ động tìm hiểu, tái hiện và sáng tạo các hình thức truyền tải văn hóa được xem là hướng tiếp cận mới nhằm gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

sinh vien can tho lan toa gia tri van hoa trong huong sac hoa nhan hinh anh 3
Điểm nhấn là phần tái hiện nghi lễ cưới truyền thống của người Hoa với các nghi thức như chải đầu trước ngày cưới, trao sính lễ, dâng trà, bái tổ tiên,...

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật như múa, đơn ca, trình diễn thời trang, chương trình còn tổ chức phần đố vui tìm hiểu phong tục cưới hỏi của người Hoa nhằm tăng tính tương tác với khán giả, tạo không gian trải nghiệm văn hóa sinh động cho sinh viên và người tham dự.

sinh vien can tho lan toa gia tri van hoa trong huong sac hoa nhan hinh anh 4
Các tiết mục được sinh viên đầu tư khá công phu, giúp quá trình tiếp thu kiến thức giảng đường mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn.
sinh vien can tho lan toa gia tri van hoa trong huong sac hoa nhan hinh anh 5
Chương trình thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với việc bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập.
Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Tag: Hương sắc Hoa nhân văn hóa người Hoa tại ĐBSCL giá trị văn hóa truyền thống
Liên hoan dân ca Nam Bộ ở Cần Thơ thu hút đông đảo khán giả

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề, nét đẹp văn hóa của ngư dân miền biển Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 7/5, tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ diễn ra Lễ hội Nghinh Ông năm 2026. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an với những mùa cá tôm bội thu

Cựu chiến binh Cần Thơ giữ lửa đờn ca tài tử trên chợ nổi Cái Răng

VOV.VN - Vào mỗi sáng chủ nhật cách tuần, từ 6h-8h giờ sáng, chiếc bè mộc mạc tại chợ nổi Cái Răng đã trở thành “điểm hẹn” của Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng – TP. Cần Thơ.

