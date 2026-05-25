Sinh viên Cần Thơ lan toả giá trị văn hoá trong “Hương sắc Hoa nhân”

Chương trình “Hương sắc Hoa nhân” được xây dựng theo hình thức sân khấu hóa kết hợp nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, giao lưu và tìm hiểu văn hóa dân gian, qua đó giới thiệu nhiều nét đặc trưng trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Hoa Nam Bộ. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng lý thuyết các môn học vào thực tiễn, giúp quá trình tiếp thu kiến thức giảng đường mang tính ứng dụng cao.

Điểm nhấn của chương trình là phần tái hiện nghi lễ cưới truyền thống của người Hoa với các nghi thức như chải đầu trước ngày cưới, trao sính lễ, dâng trà, bái tổ tiên và rước dâu. Các nội dung được nhóm sinh viên nghiên cứu, biên soạn và dàn dựng dựa trên những phong tục phổ biến trong cộng đồng người Hoa, góp phần giúp người xem hiểu rõ hơn về ý nghĩa văn hóa, giá trị gia đình và tinh thần hiếu kính trong đời sống truyền thống.

Biểu diễn trang phục người Hoa trong chương trình

PGS.TS Đào Ngọc Cảnh, Trưởng Khoa Du lịch và Quản trị Nhà hàng – Khách sạn – Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, chương trình không chỉ là hoạt động học thuật gắn với chuyên ngành du lịch và văn hóa của nhà trường, mà còn thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với việc bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Việc sinh viên chủ động tìm hiểu, tái hiện và sáng tạo các hình thức truyền tải văn hóa được xem là hướng tiếp cận mới nhằm gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật như múa, đơn ca, trình diễn thời trang, chương trình còn tổ chức phần đố vui tìm hiểu phong tục cưới hỏi của người Hoa nhằm tăng tính tương tác với khán giả, tạo không gian trải nghiệm văn hóa sinh động cho sinh viên và người tham dự.

