Điều gì đang khiến Spider Man: Brand New Day được cả thế giới thấp thỏm chờ đợi?

Suất chiếu thảm đỏ bùng nổ phản hồi tích cực

Sức nóng của Spider Man: Brand New Day đã chính thức đạt đỉnh cao sau buổi công chiếu sớm tại thảm đỏ Los Angeles. Sự kiện thu hút dàn sao hạng A cùng giới điện ảnh chuyên nghiệp, mở đường các suất chiếu sớm dành cho khán giả tại nhiều phòng chiếu trên toàn thế giới vào ngày 31/7 tới đây. Tình trạng cháy vé xảy ra chỉ trong vài phút sau khi mở bán đã chứng minh sức hấp dẫn của hình tượng Người Nhện trong lòng khán giả.

Sau suất chiếu thẩm đỏ tại Los Angeles, những tràng pháo tay kéo dài không ngừng ngay sau khi màn hình khép lại là minh chứng rõ ràng nhất về chất lượng. Giới phê bình thống nhất nhận định rằng đây không chỉ là một buổi ra mắt phim thông thường, mà là một sự kiện điện “bom tấn”, dập tắt mọi hoài nghi về dấu hiệu “thoái trào” của dòng phim siêu anh hùng trong thời gian gần đây.

Tạo hình Người Nhện trong phim Spider Man: Brand New Day. (Ảnh: Sony Pictures)

Ngay sau suất chiếu thảm đỏ đầu tiên, các mạng xã hội và tạp chí điện ảnh đã tràn ngập những phản hồi. Phần lớn ý kiến đánh giá Spider Man: Brand New Day là một trong những phần phim Người Nhện xuất sắc và toàn diện nhất từng được Marvel Studios và Sony Pictures sản xuất.

Điểm cộng lớn nhất nhận được sự đồng thuận cao của giới chuyên gia là phần kỹ thuật hình ảnh, góc quay sống động cùng những trận chiến đấu được xây dựng vô cùng chân thực. Không ít giả tham dự chiếu sớm chia sẻ họ đã không giữ được bình tĩnh trước chiều sâu cảm xúc và các nút thắt tâm lý của phim.

Những dư âm cay đắng từ cái kết của phần phim trước Spider Man: No Way Home đã đặt Peter Parker vào một điểm xuất phát hoàn toàn khác biệt trong phần mới. Giờ đây, khi ký ức về anh đã bị xóa sạch khỏi tâm trí của tất cả mọi người, chàng thanh niên trẻ phải đối mặt với thực tế: Không còn công nghệ đỉnh cao của Tony Stark, không còn sự trợ giúp của các Avengers và hoàn toàn độc thân giữa lòng New York.

Sự cô đơn của Peter Parker không chỉ là thử thách trong không gian xa lạ và sự cô đơn. Tên gọi Brand New Day chính là lời khẳng định cho một khởi đầu mới, nơi Peter Parker buộc phải trưởng thành vượt qua khó khăn, tự học cách sinh tồn và quay trở lại bản chất đúng đắn của một người hùng trong thành phố. Anh chiến đấu không chỉ để bảo vệ thành phố mà còn để khẳng định lại sự tồn tại của chính mình.

Tạo hình Người Nhện trong phim Spider Man: Brand New Day. (Ảnh: Sony Pictures)

Sự xuất hiện của Destin Daniel Cretton trên ghế đạo diễn thay cho Jon Watts đã mang đến một luồng sinh khí hoàn toàn mới cho Spider Man. Vốn nổi tiếng với khả năng xây dựng các pha võ thuật mãn nhãn và giàu tính chất biểu hiện, Cretton đã đưa các trận chiến của Người Nhện lên một tầm cao mới về tính chân thực và cảm xúc.

Spider Man: Brand New Day tiết chế các yếu tố kỹ thuật giàn trải để tập trung vào chiến đấu trực tiếp, góc quay cận cảnh linh hoạt và không khí gai góc của một New York trên phim gần như thực tế. Điểm tựa chắc chắn từ bộ đôi biên kịch quen thuộc thuộc về Chris McKenna và Erik Sommers đảm bảo nội dung vừa giữ được chiều sâu cảm xúc, vừa liên kết chặt chẽ với những diễn biến của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Màn tái ngộ của dàn ngôi sao hạng A

Thành công của Spider Man: Brand New Day còn đến từ sức hút khó cưỡng của dàn diễn viên quy tụ những gương mặt đình đám. Sự trở lại của cặp đôi mới cưới Tom Holland và Zendaya tiếp tục là tâm điểm chú ý, khi mối quan hệ giữa Peter và MJ phải xây dựng lại từ những mảnh vỡ vỡ. Khán giả tò mò liệu tình yêu có đủ sức mạnh để vượt qua phép thuật xóa ký ức, hay sẽ mở ra một chương mới đầy cuốn hút.

Tạo hình Người Nhện trong phim Spider Man: Brand New Day. (Ảnh: Sony Pictures)

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nhân vật tầm cỡ như Frank Castle (The Punisher) do Jon Bernthal đảm nhận, hay vai diễn bí ẩn của Sadie Sink hứa hẹn tạo nên những màn tương tác hậu nổ. Sự xung đột giữa đòn trừng phạt của Frank Castle và lòng vị tha của Peter Parker là “vụ nổ” tạo ra những mảng miếng vô cùng giá trị cho bộ phim.

Không đơn thuần là một phần phim tiếp theo, Spider Man: Brand New Day mang trên vai sứ mệnh phục hồi sức nóng đỉnh cao cho phòng vé toàn cầu đối với dòng phim siêu anh hùng. Sự kết hợp giữa âm nhạc tốc độ cao của nhạc trưởng Michael Giacchino với những giai điệu cô đơn, mới lạ cùng quy mô dàn dựng đã biến bộ phim thành sự kiện văn hóa đại chúng mà khán giả trên toàn thế giới không thể bỏ lỡ.

Những lời khen ngợi không ngớt sau suất chiếu thảm đỏ đầu tiên như ngọn lửa “đốt cháy” các phòng vé toàn cầu, thôi thúc hàng triệu giả đến rạp. Giới chuyên môn và người hâm mộ toàn cầu đều tin rằng, hành trình mới của Peter Parker sẽ không chỉ giải cơn khát điện ảnh đỉnh cao mà còn mang cảm giác xúc sâu lắng nhất về sự hy sinh và lòng trắc ẩn của các siêu anh hùng trên màn ảnh. Giới chuyên gia đồng ý rằng tất cả yếu tố trên sẽ biến tác phẩm trở thành bộ phim thành công nhất của điện ảnh thế giới trong năm nay.