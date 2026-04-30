Đông đảo người dân đến dự Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Gò Tháp

Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Gò Tháp năm 2026 diễn ra từ ngày 30/4 - 2/5. Phần lễ với các nghi thức: Lễ tắm Bà, cầu an, thỉnh sanh, cúng Thần Nông và Chánh tế. Phần hội có các hoạt động văn hóa - nghệ thuật như: Triển lãm ảnh về Di sản văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp, trưng bày các ấn phẩm về Đồng Tháp, các tài liệu, sách báo chuyên đề; diễn tái hiện câu chuyện về Bà Chúa Xứ; biểu diễn tuồng cổ và “Múa Bóng rỗi”; múa lân – sư – rồng; hoạt động chợ quê Gò Tháp... phục vụ người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và địa phương dâng hương, dâng phẩm vật lên Bà Chúa Xứ

Thờ Bà Chúa Xứ là tín ngưỡng dân gian của người Việt đã có từ lâu đời, là một biểu hiện cụ thể của tín ngưỡng thờ Mẫu nói chung. Bà Chúa Xứ là hiện sinh của vị Mẫu thần, biểu hiện to lớn về khát vọng tìm kiếm sự che chở, bảo bọc cho cuộc sống bình yên của người dân địa phương. Miếu Bà Chúa Xứ là một hạng mục nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, do vậy, trong những ngày Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ tại đây diễn ra các hoạt động lễ nghi theo từng chức năng của hạng mục để phục vụ nhu cầu tham quan, chiêm bái cho du khách.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc biệt, ngày 27/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức đưa Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Gò Tháp vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Gò Tháp nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân trong các hoạt động lễ hội truyền thống dân gian; tạo không gian sinh hoạt văn hóa - tâm linh lành mạnh, trang nghiêm; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Gò Tháp; cũng như giới thiệu tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa truyền thống, hình ảnh quê hương, con người, thiên nhiên và các sản phẩm du lịch của tỉnh Đồng Tháp đến đông đảo du khách; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao các bậc tiền nhân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trụ sở làm việc, Nhà trưng bày Khu di tích Xẻo Quít

Trước đó (29/4), tại Khu di tích Xẻo Quít (xã Mỹ Hiệp), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khánh thành công trình Trụ sở làm việc, Nhà trưng bày Khu di tích Xẻo Quít. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Công trình Trụ sở làm việc, Nhà trưng bày Khu di tích Xẻo Quít được khởi công xây dựng từ ngày 25/2/2025, tổng diện tích đất xây dựng là 9.872 m2. Dự án bao gồm 5 hạng mục chính: Nhà trưng bày, nhà làm việc, biểu tượng bia, nhà để xe và hạ tầng kỹ thuật; tổng mức đầu tư là hơn 44 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Tổng số hiện vật gốc đang trưng bày tại Nhà trưng bày là 155 hiện vật, bao gồm các phương tiện làm việc, phục vụ lãnh đạo và sinh hoạt của Tỉnh ủy Đồng Tháp. Nhà trưng bày gồm 1 gian long trọng và 3 chuyên đề.

Công trình Nhà trưng bày, trụ sở làm việc Khu di tích Xẻo Quít nhằm sưu tầm, bảo quản, trưng bày các hiện vật có giá trị lịch sử trong quá trình đấu tranh, kháng chiến chống Mỹ, là địa điểm giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của ông cha ta; đồng thời, thu hút khách tham quan, phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp; đảm bảo cơ sở vật chất, nơi làm việc của viên chức của Khu di tích Xẻo Quít.