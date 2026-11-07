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Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết

Thứ Bảy, 17:14, 07/11/2026
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VOV.VN - Màn bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra tối 22/11, tại xã Bom Bo, TP.Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) trở thành một trong những điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành Văn bản số 12856 về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ người dân và du khách vào tối 22/11, tại xã Bom Bo. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được giao thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Dong nai se ban phao hoa mung tuan van hoa - Dai doan ket hinh anh 1
Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại xã Bom Bo trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố năm 2026 (ảnh: Thiên Lý)

Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện, UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố và UBND xã Bom Bo cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát địa điểm, xây dựng phương án kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối.

Các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện đề xuất cụ thể về thời điểm, thời lượng và số lượng pháo hoa tầm thấp để báo cáo UBND thành phố trước ngày 8/11.

Màn bắn pháo hoa tại Bom Bo là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, từ ngày 18/11 đến 24/11/2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”.

Xuyên suốt tuần lễ văn hóa, có khoảng 35 hoạt động phong phú, chia thành các nhóm sự kiện trọng tâm và loạt chương trình trải nghiệm xuyên suốt.

Lễ khai mạc diễn ra vào 20h ngày 18/11/2026 tại Công viên Quảng trường thành phố (phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai- trước là TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đồng thời kết nối cầu truyền hình trực tiếp tới các điểm cầu xã Tà Lài và xã Bom Bo.

Tuần lễ văn hóa còn có không gian văn hóa và ẩm thực đặc sắc; trưng bày, triển lãm sách, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản OCOP và hành trình khám phá con đường di sản văn hóa địa phương; liên hoan âm nhạc, phim, tọa đàm du lịch xanh...

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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