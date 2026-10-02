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Hàn Quốc biến mùa thu thành mùa lễ hội biểu diễn thế nào?

Thứ Sáu, 07:00, 02/10/2026
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VOV.VN - Hàn Quốc biến mùa thu thành mùa lễ hội biểu diễn quy mô toàn quốc với hơn 1.700 chương trình được quảng bá đồng loạt đến ngày 30 tháng 11. Từ các liên hoan lớn đến các lễ hội địa phương, công chúng sẽ được thưởng thức không gian trình diễn đỉnh cao tại các sân khấu trên khắp cả nước.

Hàn Quốc vừa phát động chiến dịch "Korea Is Performing" (Hàn Quốc Biểu diễn) quy tụ các lễ hội lớn, thị trường nghệ thuật và các buổi biểu diễn tại địa phương. Chiến dịch sẽ kết nối các sự kiện lớn như Liên hoan Nghệ thuật Biểu diễn Quốc tế Seoul (SPAF), Chợ Nghệ thuật Biểu diễn Seoul (PAMS) và Lễ hội RE:BOUND với các buổi biểu diễn do 16 quỹ văn hóa địa phương tổ chức và quảng bá.

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Lễ hội Hwangseong Suwon mang đậm tính văn hóa truyền thống lịch sử Hàn Quốc. (Ảnh: Vietravel)

Mùa thu Hàn Quốc - mùa lễ hội biểu diễn quy mô toàn quốc

Liên hoan Nghệ thuật Biểu diễn Quốc tế Seoul sẽ diễn ra từ thứ Năm đến ngày 25 tháng 10 tại các địa điểm như Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, Nhà hát Daehangno QUAD và Nhà hát Nghệ thuật Arko-Daehangno, giới thiệu 20 tác phẩm trong và ngoài nước thuộc các thể loại sân khấu, múa, âm nhạc và nghệ thuật đa ngành.

Chợ Nghệ thuật Biểu diễn Seoul sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 10, bao gồm chín buổi biểu diễn, các phần thuyết trình và giới thiệu tác phẩm, triển lãm cũng như các cuộc gặp gỡ kinh doanh trực tiếp dành cho các chuyên gia trong ngành.

Lễ hội RE:BOUND sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, mang đến các tác phẩm của 20 tổ chức nghệ thuật tiêu biểu từ các địa phương đến những địa điểm như Nhà hát Jayu thuộc Trung tâm Nghệ thuật Seoul và các cơ sở văn hóa trên khắp Seoul.

Mười sáu quỹ văn hóa địa phương sẽ quảng bá các buổi biểu diễn tại địa phương, tổ chức sự kiện cho khán giả và vận hành các quầy thông tin tại các lễ hội; đồng thời, ban tổ chức chiến dịch sẽ đưa ra các gợi ý dựa trên thể loại, đối tượng đi cùng và địa điểm.

Trang web và các kênh mạng xã hội của chiến dịch cũng sẽ đăng tải nội dung về các buổi biểu diễn phù hợp với trẻ em và các chương trình có thể kết hợp với các chuyến du lịch địa phương.

Hiện đã có sẵn các phiếu giảm giá vé biểu diễn trên năm nền tảng bán vé trực tuyến, cùng với các phiếu giảm giá bổ sung dành riêng cho các buổi biểu diễn bên ngoài khu vực đô thị Seoul.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết: "Hàn Quốc tổ chức các buổi biểu diễn quanh năm, nhưng với danh sách chương trình phong phú hơn cùng nhiều tác phẩm mới ra mắt trong tháng 10 và tháng 11, chúng tôi đã thiết kế chiến dịch này để giúp công chúng dễ dàng tìm kiếm thông tin và đến rạp hát. Thông qua chiến dịch này, chúng tôi hy vọng người dân có thể thưởng thức nghệ thuật biểu diễn một cách gần gũi hơn trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời góp phần vực dậy thị trường nghệ thuật biểu diễn”.

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Lễ hội Văn hóa Thế giới: Chiếu miễn phí 16 phim điện ảnh quốc tế

VOV.VN - Cập nhật tin vui mới nhất từ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai dịp đầu tháng 10. Chương trình chiếu phim quốc tế quy tụ 16 tác phẩm đặc sắc đến từ 16 quốc gia. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn trong không gian giao lưu văn hóa quốc tế tại Hoàng thành Thăng Long.

Hoàng Yến/VOV.VN
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