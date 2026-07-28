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Fanomenon: Siêu lễ hội K-pop Hàn Quốc sẽ hút khách du lịch năm 2027

Thứ Ba, 10:31, 28/07/2026
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VOV.VN - Hàn Quốc vừa chính thức công bố dự án lễ hội âm nhạc toàn cầu quy mô lớn mang tên "Fanomenon", dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 12/12/2027 tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận.

"Fanomenon" là sự kiện do Ủy ban Giao lưu Văn hóa Đại chúng của Tổng thống Hàn Quốc khởi xướng với mục tiêu mở rộng tầm ảnh hưởng của Hàn Quốc trong văn hóa đại chúng toàn cầu.

fanomenon sieu le hoi k-pop han quoc se hut khach du lich nam 2027 hinh anh 1
Nhóm nhạc BTS biểu diễn tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: Korea Times - BigHit Music)

Dự kiến "Fanomenon" sẽ ​​diễn ra từ ngày 2 đến ngày 12/12/2027. Lấy cảm hứng từ các lễ hội âm nhạc và văn hóa quốc tế nổi tiếng, Fanomenon được tổ chức tại hai địa điểm chính: Nhà thi đấu Seoul Arena mới xây dựng ở Changdong và hội trường triển lãm thứ hai tại KINTEX ở Goyang, phía bắc thủ đô. 

Nhà thi đấu Seoul Arena, dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 5/2027, sẽ là trung tâm của mảng âm nhạc trong sự kiện với các màn trình diễn của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới và một lễ trao giải độc đáo dành riêng cho người hâm mộ. Trong khi đó, KINTEX sẽ biến thành một triển lãm văn hóa tương tác, bên cạnh các buổi biểu diễn trực tiếp.

Theo dự báo của Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, Fanomenon dự kiến ​​sẽ thu hút tổng cộng 520.000 lượt khách tham quan, trong đó có 200.000 khách du lịch quốc tế.

Yên Minh/VOV.VN
Korea Times
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