NSƯT Đăng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc hát tri ân trong “Mãi mãi tuổi 20”

NSƯT Đăng Dương với những giai điệu đầy tự hào, Diva Hồng Nhung nồng nàn, tinh tế cùng Hồ Quỳnh Hương với giọng hát nội lực sẽ mang lại những khoảng lặng thiêng liêng, chạm đến trái tim người nghe. Sự góp mặt của ca sĩ Đức Phúc cùng các giọng ca trẻ như Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Ly Ly, Viết Thu và rapper Rica cũng hứa hẹn tạo nên một làn gió mới tươi trẻ. Cùng với hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, các nghệ sĩ sẽ hòa giọng trong 16 tiết mục được dàn dựng vô cùng công phu tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào tối 24/7 tại Quảng Ninh. (Ảnh: Baoquangninh)

Có thể thấy, điểm nhấn đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trong đêm nghệ thuật chính luận "Mãi mãi tuổi 20" chính là sự kết hợp giữa những giọng ca thính phòng, nhạc đỏ hàng đầu cùng các ngôi sao âm nhạc trẻ đang rất được yêu thích hiện nay.

Chương trình “Mãi mãi tuổi 20” do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

3 chương nghệ thuật đong đầy cảm xúc trong "Mãi mãi tuổi 20"

“Mãi mãi tuổi 20” mang thông điệp tri ân, đồng hành cùng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với thời lượng 80 phút, chương trình được kết cấu thành 3 chương nghệ thuật. Chương 1: "Thanh xuân dành cho đất nước", Tái hiện lại hình ảnh những lớp thanh niên Việt Nam gác lại ước mơ, xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, gửi trọn quãng đời đẹp nhất của tuổi trẻ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chương 2: "Hành trình ký ức và lòng biết ơn", khúc tưởng niệm thiêng liêng, nơi nước mắt hòa cùng niềm tự hào. Đây là lời tri ân chân thành nhất gửi tới các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chương 3: "Đoàn tụ và khát vọng tương lai", khép lại đêm nhạc bằng khúc ca của sự đoàn tụ. Những người con ngã xuống được trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình và Tổ quốc, truyền đi thông điệp về khát vọng hòa bình, phát triển và vươn xa của dân tộc.

Chương trình diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 24/7/2026 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.