Festival Thu Hà Nội 2026 tiếp tục lùi thời gian tổ chức đến thời điểm phù hợp

Theo thông báo ngày 14/10/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Festival Thu Hà Nội năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 16-18/10 tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, sự kiện sẽ được lùi sang thời điểm phù hợp. Việc lùi thời gian tổ chức được kỳ vọng sẽ mang đến một kỳ festival đặc sắc với nhiều trải nghiệm hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của công chúng Thủ đô và du khách.

Festival Thu Hà Nội là sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh và điểm đến của Thủ đô. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy kích cầu du lịch, thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch Hà Nội.

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 - năm 2025 khẳng định bước tiến vững chắc trong việc đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa sáng tạo hàng đầu.

Nhìn lại chặng đường từ năm 2023 đến 2025, Festival Thu Hà Nội đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch thường niên đặc sắc nhất của Thủ đô, thu hút hàng trăm nghìn lượt người dân và du khách qua mối kỳ tổ chức.

Khởi đầu rực rỡ vào năm 2023 với chủ đề “Thu Hà Nội - Đến để yêu”, lễ hội lần đầu tiên thành công rực rỡ khi đón khoảng 80.000 lượt khách và vinh dự nhận giải thưởng “Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội”. Tiếp nối thành công đó, Festival Thu Hà Nội 2024 với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu lịch sử” - sự kiện gắn liền với chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) - đã đón hơn 50.000 lượt khách, đồng thời ghi dấu ấn nhân văn sâu sắc qua hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đến kỳ tổ chức thứ ba vào năm 2025, sự kiện tiếp tục duy trì sức hút với hơn 50.000 lượt du khách, khẳng định bước tiến vững chắc trong việc đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa sáng tạo hàng đầu.

Công văn thông báo lùi thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Sức hút vượt trội của Festival Thu Hà Nội qua các năm đến từ việc khai thác trọn vẹn “đặc sản” mùa thu – mùa quyến rũ nhất trong năm của Hà Nội – nâng tầm festival thành một sản phẩm du lịch thương hiệu. Du khách đến Festival Thu Hà Nội bị cuốn hút bởi những trải nghiệm tương tác phong phú, từ thưởng thức tinh hoa ẩm thực Hà Thành, tham gia các buổi diễu hành di sản đến trải nghiệm làm sản phẩm thủ công.

Tất cả các hoạt động không chỉ mang tinh hoa văn hóa Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến đến với người dân, du khách, mà hơn thế là sự góp mặt của nhiều tỉnh, thành phố và các đại diện quốc tế cũng biến sự kiện thành nơi giao thoa văn hóa đa sắc màu, tạo nên một hành trình thưởng lãm khó quên cho những người yêu mến không gian mùa thu Hà Nội.