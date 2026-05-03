Gala “Tổ quốc bình yên” - điểm nhấn dịp lễ 30/4 và 1/5 ở thành phố Đà Nẵng

Tối qua (2/5), hàng vạn người dân, du khách ở thành phố biển Đà Nẵng được hòa mình vào Chương trình nghệ thuật gala “Tổ quốc bình yên” diễn ra tại bờ Đông cầu Rồng. Đây là chương trình đặc biệt, điểm nhấn của chuỗi sự kiện gala “Tổ quốc bình yên”, hướng tới kỷ niệm 80 năm lực lượng An ninh nhân dân.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành uỷ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễu hành qua cầu Rồng.

Hoạt cảnh truy đuổi tội phạm bằng ca nô trên sông Hàn gây ấn tượng với người dân, du khách

Lần đầu tiên, người dân, du khách được chứng kiến lễ diễu hành ngay trên cầu Rồng, biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. Dưới nước, các chiến sĩ công an thể hiện kỹ năng trấn áp tội phạm bằng màn đu dây từ trên thành cầu xuống ca nô, truy bắt tội phạm trên sông Hàn…

Trên sân khấu, một chương trình nghệ thuật có sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại và chất liệu lịch sử, tái hiện hành trình 8 thập kỷ đầy gian khổ nhưng vẻ vang của lực lượng An ninh Nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Hà Ngân, một trong những người tham gia chương trình bày tỏ: “Cảm xúc trong tôi là niềm tự hào, vô cùng hạnh phúc vì mình được lựa chọn tham gia chương trình Tổ quốc bình yên. Tôi nghĩ, tất cả các đồng chí, đồng đội ai cũng hạnh phúc và dâng lên trong mình niềm tin yêu, hy vọng về một Tổ quốc Việt Nam luôn tươi sáng, vững mạnh”.

Trẻ em thích thú tham gia hành trình phá án trên không gian mạng

Người dân tham quan triển lãm

Lần đầu tiên tại thành phố biển Đà Nẵng, người dân, du khách được tham quan các loại thiết bị tiên tiến phục vụ ngành công an, được tham gia trải nghiệm phá án trên mạng… Trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều gia đình đưa theo con nhỏ đến tham quan triển lãm, xem mô hình thiết bị bay không người lái, tìm hiểu thông tin các vụ án nổi bật như: Vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu, mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, cuộc đấu tranh chống gián điệp, phản động, bảo vệ lực lượng kháng chiến, phục vụ đắc lực cho các chiến dịch, góp phần đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, đưa cách mạng nước ta bước sang giai đoạn mới. Người dân cũng rất quan tâm đến thông tin triển lãm về “Kế hoạch phản gián CM12”, bắt sống toán gián điệp “Minh Vương 2 tại Cà Mau”...

Nghi thức truyền lửa thiêng

Đặc biệt, lần đầu tiên, người dân, du khách được thử sức ở khu “Hành trình phá án”. Trong một không gian huyền ảo, những bức tranh, phim tài liệu tái hiện hình ảnh “Giặc dốt” và “Giặc đói” năm 1945. Những dấu mốc lịch sử được tái hiện sinh động thực sự lôi cuốn các bậc phụ huynh và học sinh.

Em Nguyễn Minh Thảo, học sinh lớp 8 cùng mẹ đến thành phố Đà Nẵng du lịch bày tỏ sự thú vị, bất ngờ với triển lãm 80 năm An ninh Nhân dân: “Ở đây, em vừa có thể tiếp thu thêm nhiều kiến thức, vừa có những hình ảnh mới lạ hơn về lịch sử Việt Nam. Em vừa hồi hộp vừa vui vì tiếp thu thêm nhiều kiến thức về lịch sử nước ta”.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu với Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh truyền thống 80 năm lực lượng An ninh Nhân dân.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại đêm khai mạc Chương trình "Tổ quốc bình yên"

Chương trình nghệ thuật và các khu triển lãm “80 năm An ninh nhân dân” thực sự là 1 điểm nhấn thú vị trong các chương trình kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5 tại thành phố Đà Nẵng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, các hoạt động để mỗi người dân hiểu rõ hơn công tác của lực lượng An ninh nhân dân: “Chuỗi sự kiện tái hiện chặng đường gần 1 thế kỷ lực lượng An ninh nhân dân dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại kết nối mạch nguồn quá khứ- hiện tại với tương lai. Các hoạt động trải nghiệm tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân hiểu rõ hơn công tác của lực lượng An ninh nhân dân. Tổng quát chuỗi sự kiện, lan tỏa thông điệp xuyên suốt cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng An ninh nhân dân chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách viết tiếp trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên mới của đất nước”.