AI và phim ngắn dọc thành xu hướng nổi bật của sáng tạo nội dung số

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), nội dung ngắn, phim định dạng dọc và các mô hình phân phối đa nền tảng đang làm thay đổi nhanh cách nội dung số được sản xuất, tiếp cận công chúng và tạo ra giá trị kinh tế. Cùng với đó, sáng tạo nội dung số ngày càng được nhìn nhận như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.

Những chuyển động này được thể hiện tại Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026, diễn ra chiều 26/8 tại Hà Nội. Qua mùa thứ ba, giải thưởng tiếp tục mở rộng các hạng mục, điều chỉnh tiêu chí và quy trình chấm nhằm bám sát hơn xu hướng phát triển của lĩnh vực sáng tạo số.

TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, phát biểu tại lễ trao giải.

Giải được phát động từ ngày 15/4, trải qua ba vòng Đề cử, Sơ khảo và Chung khảo. Từ 328 hồ sơ được lựa chọn vào vòng Sơ khảo, 28 hồ sơ tiếp tục vào vòng Chung khảo trước khi Hội đồng Giám khảo lựa chọn các tác phẩm, sản phẩm, chương trình và dự án để trao giải.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của hạng mục dành cho ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung. Theo Ban Tổ chức, mức độ hưởng ứng đối với hạng mục này phản ánh sự giao thoa ngày càng rõ giữa công nghệ và nghệ thuật, đồng thời cho thấy AI đang trở thành công cụ được nhiều nhà sáng tạo sử dụng trong quá trình sản xuất.

Bên cạnh AI, các định dạng nội dung ngắn, phim dọc, truyện tranh số, mạng đa kênh, nội dung về du lịch, ẩm thực, giáo dục hay sản phẩm dành cho trẻ em cũng được đưa vào hệ thống giải thưởng. Điều này cho thấy phạm vi của ngành sáng tạo nội dung số đang mở rộng, không còn bó hẹp trong các sản phẩm giải trí đơn thuần.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nhận định sáng tạo nội dung số đang từng bước trở thành một bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa và kinh tế số. Theo ông, các sản phẩm được tạo ra trong môi trường số không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn có khả năng lan tỏa các giá trị văn hóa, tiếp cận công chúng rộng hơn và tham gia vào quá trình quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Tọa đàm “Sáng tạo số trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa” diễn ra trong khuôn khổ sự kiện.

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm “Sáng tạo số trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa” cũng được tổ chức nhằm bàn về cơ hội, rào cản và những điều kiện cần thiết để phát triển lực lượng sáng tạo nội dung số.

Một trong những vấn đề được đề cập là khả năng thương mại hóa các sản phẩm sáng tạo. Ông Nguyễn Đắc Thắng, Phó Chủ tịch Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam, cho rằng trong môi trường số, nội dung có thể được phân phối thông qua nền tảng, website và nhiều kênh khác nhau, từ đó tạo doanh thu bằng phí người dùng, quảng cáo, hoa hồng bán hàng hoặc khai thác trực tiếp sản phẩm.

Theo ông, các sản phẩm như sách, tranh, truyện, ảnh, trò chơi hay nhiều dạng nội dung số khác có thể được đóng gói và đưa ra nhiều thị trường, qua đó mở rộng khả năng khai thác giá trị kinh tế của sản phẩm sáng tạo.

Tuy nhiên, để người sáng tạo có thể sống bằng sản phẩm trí tuệ của mình, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được xem là một trong những điều kiện quan trọng. Đại diện Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam cho rằng các nhà sáng tạo cần những cơ chế rõ ràng hơn trong bảo vệ, thực thi bản quyền cũng như xử lý hành vi vi phạm.

Các tác phẩm, sản phẩm và dự án sáng tạo nội dung số được vinh danh tại lễ trao giải.

Tọa đàm đồng thời đặt sáng tạo số trong mối quan hệ với các ngành công nghiệp văn hóa, từ câu chuyện hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, đầu tư đến thị trường xuất khẩu sản phẩm văn hóa. Các ý kiến được kỳ vọng góp thêm góc nhìn cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo định hướng được nêu tại sự kiện, trong thời gian tới, hoạt động sáng tạo nội dung số sẽ tiếp tục hướng tới nâng cao năng lực phát triển các dự án có giá trị thương mại, tăng kết nối giữa các cộng đồng chuyên môn và gắn chặt hơn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.