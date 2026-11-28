Tối 27/11, tại TP.HCM, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP tổ chức chương trình khám phá văn hóa Hàn Quốc (K-Table). Đây là sự kiện tiếp nối cuộc thi sáng tạo nội dung với chủ đề ẩm thực Hàn Quốc, kết hợp lễ trao giải và bữa tiệc trải nghiệm dành cho giới trẻ yêu thích văn hóa, ẩm thực và sáng tạo nội dung.

Đông đảo bạn trẻ tham gia các hoạt động khám phá văn hóa Hàn Quốc tại chương trình K-Table tối 27/11

Tham gia chương trình, các bạn trẻ được thưởng thức những món ăn đặc trưng của Hàn Quốc, chụp ảnh, quay video tại các photobooth và trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa. Điểm nhấn là không gian pojangmacha - mô hình quán ăn đường phố quen thuộc thường xuất hiện trong các bộ phim Hàn Quốc. Người tham dự còn được cùng đầu bếp chế biến món gà xào cay Dakgalbi, thưởng thức đồ uống và các món tráng miệng từ trái cây Hàn Quốc.

Nhiều món ăn và thức uống chế biến từ nông sản Hàn Quốc được giới thiệu tại sự kiện

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức hướng dẫn làm kimbap, bánh xèo kimchi (kimchi jeon), giới thiệu rượu gạo truyền thống makgeolli. Các bạn trẻ còn được mặc thử Hanbok cung đình dành cho vua và hoàng hậu, tham gia trò chơi dân gian Hàn Quốc.

"Em thấy quầy thức ăn với những món ăn đường phố của Hàn Quốc ấn tượng nhất, khá hấp dẫn. Những sự kiện như K-Table tạo cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam hoặc những người có quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc được trải nghiệm thêm về văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian của Hàn Quốc. Em mong chờ có những chương trình tiếp theo" - Nguyễn Hoàng Kim, 26 tuổi, chia sẻ.

Hướng dẫn làm kimbap tại chương trình thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ

Sự kiện có sự phối hợp của Tổng công ty Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT), Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc (NongHyup), Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP.HCM, Văn phòng đại diện tỉnh Gangwon tại Việt Nam, Viện Ngôn ngữ King Sejong và LG Household & Health Care.

K-Table tạo không gian giao lưu, kết nối văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc

Ông Jung Jungtae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM cho biết, chương trình được khởi nguồn từ cuộc thi sáng tạo nội dung về ẩm thực Hàn Quốc. Thông qua cuộc thi, các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội giới thiệu món ăn Hàn Quốc, chia sẻ công thức chế biến và cách thưởng thức theo phong cách riêng. Điểm mới của K-Table là khuyến khích giới trẻ không chỉ thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia tái diễn giải, sáng tạo các giá trị văn hóa. Các thí sinh đã thử nghiệm kết hợp nguyên liệu Hàn Quốc trong món ăn Việt Nam, sử dụng nguyên liệu Việt Nam chế biến món ăn Hàn Quốc, qua đó tìm ra những điểm giao thoa văn hóa giữa hai nước.

Theo ông Jung Jungtae, ẩm thực là nhịp cầu tự nhiên giúp người dân Việt Nam và Hàn Quốc hiểu nhau hơn. Hai nước có nét tương đồng trong văn hóa gia đình, thể hiện qua việc cùng chia sẻ bữa ăn, tình cảm và sự gắn kết. Người Hàn Quốc yêu thích phở, bánh mì Việt Nam, trong khi người Việt Nam cũng yêu thích kimchi, tteokbokki và nhiều món ăn Hàn Quốc. Qua ẩm thực, người dân có thể tìm hiểu không chỉ cách chế biến mà còn cả văn hóa ứng xử, đời sống gia đình của nhau.

Các bạn trẻ hào hứng mặc thử trang phục Hanbok cung đình của Hàn Quốc

Đánh giá về triển vọng phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Jung Jungtae cho rằng, kinh nghiệm Hàn Quốc cho thấy văn hóa không chỉ là tài sản tinh thần mà còn là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế. K-pop, điện ảnh và phim truyền hình đã tạo hiệu ứng lan tỏa đến các ngành du lịch, ẩm thực, thời trang và mỹ phẩm. Thành công này gắn với đội ngũ sáng tạo có năng lực, môi trường tôn trọng sáng tạo, hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất nội dung và chiến lược tiếp thị quốc tế.

Ông Jung Jungtae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM (thứ hai từ trái sang)

Ông nhận định Việt Nam có lợi thế về lịch sử, văn hóa, ẩm thực phong phú cùng nguồn nhân lực trẻ, giàu sức sáng tạo. Nếu phát huy những thế mạnh này để phát triển thành các sản phẩm nội dung hiện đại, công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ có nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh trong cuộc thi sáng tạo nội dung với chủ đề ẩm thực Hàn Quốc

"Sự kiện 'Ngày Văn hóa Việt Nam; được tổ chức hằng năm tại Hàn Quốc đang đóng vai trò là nhịp cầu quý báu giúp người dân Hàn Quốc hiểu thêm về những nét văn hóa và truyền thống đa dạng, phong phú của Việt Nam. Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM cũng sẽ tiếp tục mở rộng các không gian giao lưu văn hóa tại khu vực phía Nam Việt Nam, tạo điều kiện để người dân hai nước có thể trực tiếp trải nghiệm văn hóa của nhau, tăng cường giao lưu và kết nối" - Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM cho biết.