Đà Lạt sắp diễn ra lễ hội văn hóa, thương mại Việt - Hàn quy mô lớn

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại và du lịch Việt Nam - Hàn Quốc.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố sự kiện “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026”.

Điểm nhấn của sự kiện là không gian triển lãm với khoảng 200 gian hàng giới thiệu các sản phẩm làm đẹp, y tế, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe và nông sản công nghệ cao. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác xuất khẩu.

Cùng với hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình còn có các đêm biểu diễn âm nhạc K-POP, giao lưu nghệ thuật Việt - Hàn, trình diễn thời trang Hanbok - Áo dài, lễ hội ẩm thực đường phố và các hoạt động trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, lan tỏa lối sống xanh.

Bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp báo.

Đáng chú ý, Giải chạy quốc tế “Vì Đà Lạt xanh 2026” dự kiến thu hút từ 3.000 đến 5.000 vận động viên tham gia trên cung đường quanh hồ Xuân Hương, góp phần quảng bá hình ảnh đô thị du lịch xanh, thân thiện với môi trường. Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút khoảng 200.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm trong thời gian diễn ra sự kiện.

Bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, sự kiện sẽ mở rộng sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp nhằm tăng cường kết nối thương mại, du lịch Việt Nam - Hàn Quốc.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị phối hợp.

“Năm nay Trung tâm dự kiến mời khoảng 5-7 tỉnh, thành phố trong nước cùng tham gia; đồng thời vận động các hiệp hội, các hội trong tỉnh cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã hưởng ứng chương trình. Việc mở rộng thành phần tham gia sẽ góp phần làm phong phú không gian quảng bá sản phẩm và du lịch, tăng cường liên kết giữa các địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối với đối tác Hàn Quốc”, bà Võ Thị Hoàng Yến nói.