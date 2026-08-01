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Khai mạc Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết

Thứ Bảy, 22:13, 01/08/2026
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VOV.VN - Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc văn hóa biển – Cầu quốc thái dân an – Ngư dân vươn khơi thắng lợi”, tối 1/8, Lễ hội Cầu ngư các vạn chài phường Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc tại sân khấu đường Phạm Văn Đồng, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Lễ hội diễn ra từ ngày 1 - 8/8, gồm phần lễ tại Dinh Vạn Thủy Tú và phần hội trên các tuyến đường Trưng Trắc, Phạm Văn Đồng cùng không gian sông Cà Ty. Chương trình khai mạc có các tiết mục ca múa nhạc ngợi ca đất nước, con người Phan Thiết và biểu diễn lân – sư – rồng, phục vụ người dân, du khách.

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Đại diện lãnh đạo địa phương đánh trống khai hội, chính thức mở màn Lễ hội Cầu ngư các vạn chài phường Phan Thiết năm 2026

Điểm nhấn của lễ hội là Lễ rước Lệnh Ông Sanh vào ngày 2/8, từ Cảng Phan Thiết ra Hòn Lao làm lễ, sau đó trở về cửa Cồn Chà. Khoảng 300 người tiếp tục tham gia đoàn rước bộ qua các tuyến đường ven sông Cà Ty trước khi về Dinh Vạn Thủy Tú.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có lễ tiên yết, giỗ sắc, tế âm linh, lễ phóng đăng 500 hoa đăng trên sông Cà Ty; hát bội truyền thống, hô bài chòi, trò chơi dân gian, văn nghệ đường phố, hội chợ thương mại và không gian ẩm thực đặc trưng Phan Thiết.

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Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Lễ hội Cầu ngư các vạn chài phường Phan Thiết

Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết cho rằng, việc kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của ngư dân, vừa tạo điều kiện để người dân và du khách trải nghiệm bản sắc của cư dân miền biển.

“Lễ hội năm nay được tổ chức với mong muốn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân Phan Thiết. Địa phương chú trọng tổ chức phần lễ trang nghiêm, đúng phong tục; đồng thời xây dựng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật để người dân và du khách hiểu rõ hơn về đời sống, tín ngưỡng và bản sắc của cư dân miền biển”, ông Đào Quang Thanh nói.

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Nghi thức cắt băng khai mạc Lễ hội Cầu ngư các vạn chài phường Phan Thiết năm 2026

Thông qua lễ hội, phường Phan Thiết hướng đến gìn giữ bản sắc văn hóa biển, tăng cường đoàn kết cộng đồng, động viên ngư dân vươn khơi, bám biển; đồng thời quảng bá hình ảnh Phan Thiết là đô thị du lịch biển văn minh, thân thiện và giàu bản sắc.

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Tưng bừng Lễ hội Cầu ngư tại làng biển Long Thủy, tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 24/7 tại làng biển Long Thủy (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) tưng bừng diễn ra Lễ hội cầu ngư lăng ông Nam Hải. Đây cũng là mùa sum họp thiêng liêng, khi những người con xa quê, đồng lòng hướng về nguồn cội, cùng nhau chia sẻ niềm vui và gìn giữ ký ức làng biển.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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Tưng bừng Lễ hội Cầu ngư tại làng biển Long Thủy, tỉnh Đắk Lắk

Tưng bừng Lễ hội Cầu ngư tại làng biển Long Thủy, tỉnh Đắk Lắk

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