Địa phương từng bước khôi phục, phát huy không gian văn hóa truyền thống, đưa di sản hòa vào đời sống hôm nay.

Tiếng chiêng kết nối cộng đồng

Trong các ngày hội văn hóa ở xã Sa Bình, tiếng cồng chiêng của đồng bào Gia Rai lại vang lên rộn ràng. Những người đàn ông trong trang phục truyền thống đứng thành hàng, phối hợp nhịp nhàng giữa tiếng chiêng và tiếng trống. Mỗi người đảm nhận một nhịp, một âm thanh riêng, hòa quyện thành bản nhạc mang đậm hơi thở núi rừng Tây Nguyên.

Với người Gia Rai ở thôn K’Bay, cồng chiêng không đơn thuần là nhạc cụ biểu diễn mà còn gắn bó mật thiết với phong tục, tín ngưỡng và đời sống tinh thần. Mỗi bộ chiêng có cách diễn tấu riêng, đòi hỏi người tham gia phải hiểu nhịp, thuộc bài và phối hợp ăn ý. Anh A Gưới, 38 tuổi, đã có khoảng 5 năm tham gia đội cồng chiêng của thôn. Theo anh, tùy từng bộ chiêng mà số lượng người tham gia có thể khác nhau, có đội khoảng 9 người, có đội cần gần 30 người. Trong các dịp hội diễn, lực lượng tham gia có thể huy động hơn 30 chiếc chiêng cùng trống và các nhạc cụ khác.

Cồng chiêng thường vang lên trong những dịp quan trọng của cộng đồng như lễ mừng lúa mới, mừng nhà rông mới và các ngày hội truyền thống. Tiếng chiêng hòa cùng điệu múa xoang tạo nên không khí sinh hoạt chung, nơi bà con gặp gỡ, chung niềm vui và thắt chặt tình đoàn kết.

Anh A Gưới phấn khởi: “Khi cầm chiêng là tôi thấy vui và phấn khởi lắm. Cồng chiêng là nét văn hóa được ông cha truyền lại từ ngày xưa cho con cháu. Tôi cảm thấy như dòng máu của mình đã thấm vào đội cồng chiêng, nên không thể bỏ được. Mỗi khi tiếng chiêng ngân lên, tôi lại cảm thấy tự hào và nhớ về cội nguồn. Mỗi lần đánh cồng chiêng đều phải có bà con, hàng xóm cùng đến tham gia, không khí rất vui vẻ, rộn ràng”.

Trong các lễ hội và các hoạt động ở xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi luôn có cồng chiêng.

Cũng ở thôn K’Bay, ông A Mrông, 54 tuổi, đã gắn bó với cồng chiêng từ năm 1990. Hơn 30 năm qua, ông chứng kiến nhiều đổi thay trong đời sống buôn làng, đồng thời tham gia gìn giữ những bài chiêng truyền thống. Đội cồng chiêng của thôn hiện có 12 người đánh chiêng và một người đánh trống.

Theo ông A Mrông, mỗi người phải nắm chắc nhịp điệu và âm sắc của chiếc chiêng mình đảm nhận. Tiếng chiêng lớn, chiêng nhỏ cùng tiếng trống phải hòa quyện, tạo nên âm thanh hoàn chỉnh. Ông A Mrông cho biết, chỉ cần một người đánh sai nhịp cũng có thể ảnh hưởng đến cả bài chiêng.

“Theo phong tục, tập quán ở đây, một đội cồng chiêng phải có từ ba đến bốn người trở lên, tùy theo từng bộ chiêng. Các thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, mỗi người đảm nhận một nhịp điệu riêng. Khi các nhịp chiêng hòa quyện với nhau thì mới tạo nên âm thanh hoàn chỉnh”, ông A Mrông nói.

Không chỉ tham gia biểu diễn, những người am hiểu cồng chiêng ở thôn K’Bay còn trực tiếp hướng dẫn con cháu, thanh niên trong làng. Tại nhà rông và các điểm sinh hoạt cộng đồng, người lớn tuổi truyền lại từng nhịp đánh, cách phối hợp nhạc cụ và những bài chiêng quen thuộc. Qua những buổi tập luyện, các thế hệ cùng tham gia sinh hoạt văn hóa, từng bước hình thành lực lượng kế cận để tiếng chiêng tiếp tục hiện diện trong đời sống buôn làng.

Đưa di sản thành nguồn lực phát triển

Ở xã Sa Bình, công tác bảo tồn cồng chiêng được triển khai gắn với việc gìn giữ không gian văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã có 10 thôn, trong đó 6 thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Các thôn này hiện lưu giữ tổng cộng 15 bộ cồng chiêng truyền thống.

Không gian văn hóa ấy được duy trì qua các lễ hội và hoạt động cộng đồng như lễ mừng lúa mới, lễ cúng giọt nước, mừng nhà mới và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong những dịp này, tiếng chiêng, điệu múa xoang, trang phục truyền thống cùng các phong tục tập quán tạo nên nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Gia Rai. Vì vậy, việc bảo tồn không chỉ dừng ở những bộ chiêng được lưu giữ mà còn là duy trì môi trường để di sản được thực hành và trao truyền.

Một đội cồng chiêng ở xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi.

Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực phát triển đất nước. Nghị quyết đặt ra yêu cầu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa giàu bản sắc, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Tại xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi, việc phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng được thể hiện qua sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân, già làng và người có uy tín trong gìn giữ di sản. Họ tích cực bảo quản các bộ chiêng, truyền dạy cách diễn tấu, ý nghĩa của từng bài chiêng cho thế hệ trẻ. Bởi nếu thiếu người biết đánh, biết chỉnh chiêng và thực hành các nghi lễ truyền thống thì những bộ chiêng dù được lưu giữ cũng khó phát huy giá trị trong đời sống.

Cùng với cộng đồng, một số trường học trên địa bàn cũng phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện để học sinh tiếp cận văn hóa cồng chiêng. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, truyền dạy và sinh hoạt văn hóa, các em có cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán của dân tộc mình, từ đó nuôi dưỡng ý thức trân trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây cũng là cách đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ, tạo sự tiếp nối giữa gia đình, cộng đồng và nhà trường.

Đêm hội cồng chiêng với chủ đề "Hội tụ bản sắc - lan tỏa giá trị" diễn ra tại phường Kon Tum vào tối ngày 23/11, quy tụ đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi tham gia.

Bên cạnh bảo tồn, xã Sa Bình định hướng gắn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng. Lợi thế cảnh quan lòng hồ thủy điện Plei Krông cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số mở ra cơ hội xây dựng các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu đời sống, phong tục và bản sắc địa phương đến du khách. Khi được khai thác phù hợp, những giá trị văn hóa truyền thống có thể trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hà Văn Định, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang chú trọng bảo tồn các bộ cồng chiêng, phục hồi lễ hội truyền thống và tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận di sản: “Cồng chiêng chính là cội nguồn, đồng thời là sợi dây kết nối giữa con người với thế giới tâm linh trong đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây. Trong các lễ hội truyền thống cũng như hoạt động văn hóa cộng đồng, sinh hoạt cồng chiêng luôn là một phần không thể thiếu”.

Từ những người đã dành hàng chục năm gắn bó với tiếng chiêng đến lớp trẻ đang học cách đánh từng nhịp, không gian văn hóa cồng chiêng ở xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi đang được tiếp nối bằng chính sự tham gia của cộng đồng. Khi tiếng chiêng vẫn vang lên trong những ngày hội, khi người trẻ hiểu và tự hào về di sản của dân tộc mình, những giá trị văn hóa truyền thống sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hiện đại.