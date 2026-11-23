Những ngày qua, trong khu vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Nhật, ở xóm 4, thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương, những tấm bạt được căng lên che mưa cho khu vực khai quật. Bên dưới, cán bộ, chiến sĩ cẩn thận bóc từng lớp đất, phân loại từng phần xương. Mỗi mẩu xương được tìm thấy đều được nâng niu, cất giữ cẩn thận.

Ít ai nghĩ rằng, dưới khu vườn trồng cây ăn quả của một hộ dân lại có hố chôn tập thể bộ đội từ thời chiến tranh. Những thông tin về nơi này chủ yếu được lưu truyền qua lời kể của người dân địa phương.

Đào từng lớp đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Gò Mồ, xóm 4, thôn Ngọc Trì,

Ông Nguyễn Văn Nhật, chủ khu vườn, năm nay 50 tuổi. Khi sự việc xảy ra, ông chưa chào đời. Từ nhỏ, ông chỉ nghe cha kể rằng, sau một trận đánh, địch dùng xe ben chở thi thể bộ đội đến khu vực Gò Mồ để chôn lấp. Tuy nhiên, vị trí chính xác của hố chôn không ai xác định được.

Khi chính quyền địa phương tổ chức xác minh, khảo sát và khai quật, gia đình ông Nhật đồng tình và tạo điều kiện giúp lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ ngay trong khu vườn của mình. Chứng kiến những phần hài cốt đầu tiên được tìm thấy, ông Nguyễn Văn Nhật không khỏi xúc động: “Tôi cũng mong đưa các bác về nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Trong vườn nhà tôi đã có nhiều hài cốt, 7 hài cốt còn tương đối đầy đủ, số còn lại chủ yếu là nhiều mẩu xương, nằm trong một hố chôn tập thể”.

Khu vực hố chôn tập thể tại vườn nhà người dân.

Qua tìm hiểu lịch sử địa phương, khoảng giai đoạn 1961-1962, bộ đội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tấn công đồn An Hòa, thuộc thôn An Phong, xã Bình Mỹ trước đây. Sau trận đánh, địch dùng xe chở khoảng 30-32 thi thể bộ đội đến một hố sâu tại Gò Mồ, thôn Ngọc Trì, rồi bắt người dân sống gần đó đào hố chôn cất.

Thông tin này được địa phương xác minh qua lời kể của những người từng sống tại khu vực Gò Mồ. Một số nhân chứng thời điểm đó còn nhỏ, từng theo cha đến xem nên vẫn nhớ sơ bộ vị trí chôn cất. Theo họ, quân đội Mỹ từng tổ chức san lấp, phát quang khu vực xung quanh đồn nhằm ngăn chặn bộ đội tiến công. Qua nhiều năm, dấu tích hố chôn dần bị xóa mờ. Sau ngày giải phóng, địa phương từng tổ chức tìm kiếm tại Gò Mồ nhưng chưa phát hiện được hài cốt.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà chờ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Chương.

Từ những thông tin thu thập được, chính quyền xã Bình Chương tiến hành rà soát, xác minh và khảo sát thực địa. Ngày 10/8/2026, UBND xã báo cáo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thông tin mộ liệt sĩ tại Gò Mồ. Ngày 19/10, địa phương tiếp tục làm việc với các nhân chứng để xác định cụ thể vị trí chôn cất.

Khu vực nghi có hài cốt nằm trong vườn nhà ông Nguyễn Văn Nhật, sát đường đi. Trên cơ sở khảo sát, Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng kế hoạch tìm kiếm, khai quật và trình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt.

Các di vật được tìm thấy.

Ngày 18/11, lực lượng chức năng đưa phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến 8h30 ngày 19/11, những phần hài cốt đầu tiên được phát hiện. Khu vực này lập tức được bảo vệ, tổ chức khai quật theo quy trình.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt nằm tập trung trong cùng một khu vực, cách nhau khoảng 1-2m. Ngoài những phần hài cốt đã được quy tập, tại hiện trường còn nhiều di cốt cần tiếp tục bóc tách, phân loại.

Các lực lượng khai quật tại khu vực hố chôn tập thể.

Trung tá Trần Đức Độ, Phân đội trưởng Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tham gia khai quật cho biết, nền đất ở khu vực này pha cát nên việc đào tìm tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, các hài cốt nằm gần nhau trong cùng một hố chôn tập thể, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải hết sức cẩn trọng trong quá trình bóc tách, phân loại.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật của bộ đội như thắt lưng, kem đánh răng và một số vật dụng quân trang. Những hiện vật này được thu thập, bảo quản để phục vụ công tác xác minh.

Những ngày mưa, công việc khai quật càng thêm vất vả. Cán bộ, chiến sĩ phải căng bạt phía trên, be bờ xung quanh ngăn nước tràn vào khu vực tìm kiếm. Trung tá Trần Đức Độ cho biết, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, lực lượng tham gia khai quật vẫn cố gắng tìm kiếm kỹ lưỡng, cất giữ đầy đủ hài cốt liệt sĩ.

“Trong quá trình khai quật, gặp trời mưa nên anh em làm việc hết sức thận trọng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo anh em khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm tìm kiếm triệt để, không để sót bất kỳ mẩu xương nào, kể cả những mẩu xương nhỏ nhất”, Trung tá Trần Đức Độ nói.

Các lực lượng đào tìm tại các vị trí nghi ngờ hố chôn tập thể.

Cùng với khai quật, việc bảo đảm an toàn tại hiện trường được đặc biệt chú trọng. Thượng tá Lê Hồng Hải, Chỉ huy trưởng công trường Dự án Vì làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc cho biết, đơn vị đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ cùng máy dò mìn, máy dò bom và các phương tiện, thiết bị hiện đại hỗ trợ địa phương.

Đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ Dự án Làng Hòa bình Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi. Khi phối hợp với lực lượng Quân sự và chính quyền xã Bình Chương, cán bộ, chiến sĩ công binh vừa kiểm tra, bảo đảm an toàn khu vực, vừa hỗ trợ đào tìm, đưa hài cốt liệt sĩ lên khỏi mặt đất.

Rà dò tìm, rà phá bom mìn.

Thượng tá Lê Hồng Hải khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Chúng tôi hỗ trợ xã 25 đồng chí. Phương tiện, trang thiết bị gồm máy dò mìn, máy dò bom, xe và các trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Thời gian vừa qua, phối hợp với chính quyền xã Bình Chương và người dân, chúng tôi đã phát hiện một hố chôn tập thể. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn trong quá trình đưa hài cốt liệt sĩ lên. Đồng thời, hỗ trợ lực lượng đào tìm và phối hợp với anh em đưa hài cốt liệt sĩ về nhà chờ", Thượng tá Lê Hồng Hải cho biết thêm.

Giữa khu vườn ở Gò Mồ, những người lính hôm nay vẫn miệt mài tìm kiếm đồng đội. Mỗi phần hài cốt được phát hiện là thêm một người lính có cơ hội "trở về" với gia đình, người thân.