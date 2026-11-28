Trong đời sống văn hóa của đồng bào Sán Chay, múa Tắc Xình, còn gọi là múa cầu mùa, là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian mang ý nghĩa tâm linh. Điệu múa thể hiện ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản làng bình yên, no ấm; đồng thời là dịp để cộng đồng tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn với thần linh.

Tắc Xình gồm 9 điệu cơ bản, mô phỏng các hoạt động lao động, sinh hoạt thường ngày như thăm đường, lập làng, bắt quyết, mài dao, phát nương, tra mố, hái lượm, mừng mùa vụ và chim gâu. Điểm đặc trưng của điệu múa là nhịp “tắc” đưa chân lên, “xình” đặt chân xuống, kết hợp với tiếng trống, tiếng kèn và âm thanh gõ từ những ống nứa. Qua các động tác tập thể, người Sán Chay tái hiện đời sống lao động, gửi gắm ước vọng về sự sinh sôi, phát triển và cuộc sống ấm no.

Điệu Tắc Xình trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Khe Thỉ (Ảnh: Thuý Kiều)

Qua nhiều thế hệ, điệu múa được gìn giữ, trao truyền như một phần ký ức văn hóa của cộng đồng. Tuy nhiên, cũng như nhiều loại hình văn nghệ dân gian khác, Tắc Xình từng có thời gian đứng trước nguy cơ mai một khi lớp trẻ ít có điều kiện tiếp xúc, học hỏi và thực hành.

Ông Hoàng Minh Thư, thành viên Câu lạc bộ múa Tắc Xình thôn Khe Thỉ, là người đã gắn bó với những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống từ khi còn nhỏ. Nhớ lại thời điểm phong trào văn nghệ dân tộc Sán Chay phát triển mạnh, ông không khỏi trăn trở khi những nét văn hóa ấy dần ít được thế hệ trẻ quan tâm: “Từ 13 tuổi tôi đi với đàn anh đàn chị tập, đến 14 tuổi là đi hát giao duyên, hát đối đáp. Trước thì phong trào mạnh lắm, nhưng từ năm 1965 trở về đây thì bắt đầu mai một. Bây giờ các cháu không được trải nghiệm qua, không biết ý nghĩa của nó thế nào, không biết hay không hay cho nên là tôi muốn dạy cho các cháu biết. Chúng tôi cũng mong Nhà nước luôn quan tâm đến CLB để phát triển hơn”.

Phụ nữ Sán Chay thôn Khe Thỉ (Ảnh: Thuý Kiều)

Từ mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa ấy, năm 2025, câu lạc bộ văn nghệ truyền thống thôn Khe Thỉ được thành lập. Đây là nơi tập hợp những người yêu văn hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để những người am hiểu, có kinh nghiệm truyền lại điệu múa và các làn điệu dân ca cho thế hệ sau.

Những ngày đầu, việc duy trì hoạt động của câu lạc bộ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Để thực hiện đúng nhịp, đúng động tác, người học cần thời gian làm quen, kiên trì luyện tập và hiểu ý nghĩa của từng bước múa. Việc sắp xếp thời gian sinh hoạt, chuẩn bị trang phục, đạo cụ cũng đòi hỏi sự chủ động của các thành viên.

Từ những người cao tuổi am hiểu phong tục, tập quán đến lớp trẻ mới làm quen với Tắc Xình, mỗi người có khả năng và mức độ tiếp thu khác nhau. Vì vậy, những buổi tập không chỉ là quá trình rèn luyện động tác mà còn là dịp để các thế hệ cùng trò chuyện, chỉ bảo và chia sẻ những câu chuyện về văn hóa dân tộc mình.

Chị Vũ Thị Ngoan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ múa Tắc Xình thôn Khe Thỉ cho biết, câu lạc bộ chú trọng thu hút sự tham gia của nhiều lứa tuổi, đặc biệt là thế hệ trẻ: “Câu lạc bộ năm 2025 có 11 thành viên, đến bây giờ cũng đã thu hút được lên tới 24 thành viên rồi. Đa số là các thành viên trẻ, được các ông bà truyền lại điệu múa Tắc Xình và những điệu hát ví của dân tộc Sán Chay. Đến bây giờ câu lạc bộ đi vào duy trì hoạt động rất thường xuyên và hiệu quả”.

Điệu nhảy truyền thống được các thế hệ trẻ gìn giữ, trao truyền (Ảnh: Thuý Kiều)

Số lượng thành viên tăng lên cho thấy sức hút của câu lạc bộ, đồng thời là tín hiệu tích cực trong việc trao truyền văn hóa truyền thống. Những người cao tuổi giữ vai trò hướng dẫn, còn lớp trẻ là lực lượng tiếp nối, đưa điệu múa đến gần hơn với đời sống hôm nay.

Với những người trẻ như chị Triệu Thị Tuyết, hành trình làm quen với Tắc Xình cũng có không ít khó khăn. Ban đầu, việc phối hợp các động tác tay, chân theo nhịp khiến chị lúng túng. Trang phục truyền thống với nhiều phụ kiện cũng cần thời gian để làm quen, trong khi các buổi tập chủ yếu diễn ra vào buổi tối.

“Từ khi tham gia đội múa đến nay tôi đã thành thục các hoạt động múa, nhảy và đúng nhịp điệu. Tôi cảm thấy rất yêu thích điệu múa Tắc Xình của dân tộc mình và mong muốn giữ gìn và lan tỏa bản sắc dân tộc”, chị Triệu Thị Tuyết nói.

Qua quá trình luyện tập, các thành viên dần làm chủ động tác và nhịp múa. Điều đáng quý là niềm yêu thích, ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc cũng được bồi đắp. Mỗi người không chỉ học để biết múa mà còn hiểu thêm về những giá trị được gửi gắm trong điệu múa truyền thống.

Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của địa phương, thời gian qua, đội văn nghệ truyền thống dân tộc Sán Chay thôn Khe Thỉ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội và hội diễn tại địa phương. Qua mỗi lần biểu diễn, điệu múa Tắc Xình có thêm cơ hội được thực hành trong cộng đồng và giới thiệu đến đông đảo người dân.

Bà Trần Thị Lệ Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Thịnh đánh giá, đội văn nghệ thôn Khe Thỉ có nhiều tâm huyết trong việc giữ gìn, trao truyền điệu múa Tắc Xình cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa của dân tộc Sán Chay qua các lễ hội, hội diễn ở địa phương.

“Trong thời gian tới, xã Thanh Thịnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội văn nghệ bằng cách hỗ trợ kinh phí hoạt động, đạo cụ để đưa điệu múa Tắc Xình vào các trường học trên địa bàn, nhất là trường PTDT nội trú. Đặc biệt, địa phương cũng sẽ quan tâm, gắn kết các hoạt động của đội văn nghệ với phát triển du lịch cộng đồng để vừa có thể tạo thêm thu nhập cho người dân vừa góp phần nâng tầm di sản một cách bền vững”, bà Trần Thị Lệ Anh nói.

Thành lập CLB múa Tắc Xình thôn Khe Thỉ (Ảnh: Thuý Kiều)

Việc đưa Tắc Xình vào trường học, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để học sinh tìm hiểu, tiếp cận và thực hành văn hóa truyền thống. Cùng với đó, gắn hoạt động của đội văn nghệ với du lịch cộng đồng cũng mở ra hướng giới thiệu đời sống tinh thần của đồng bào Sán Chay, tạo thêm cơ hội để người dân phát huy giá trị di sản.

Từ sự tâm huyết của các thành viên và sự đồng hành của địa phương, nhịp múa Tắc Xình truyền thống đang không chỉ được lưu giữ trong ký ức người cao tuổi mà tiếp tục hiện diện trong đời sống của lớp trẻ hôm nay.