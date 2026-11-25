Nỗ lực gìn giữ di sản

Bằng tình yêu và ý thức trách nhiệm cao dành cho văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm, những năm qua, Sư cả Thường Xuân Hữu ở thôn Lạc Trị, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Tuy Phong, Bình Thuận cũ) đã sưu tầm những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Ông đã ghi chép lại những phong tục, lễ nghi trong cưới hỏi, tấu chức, Katê, Pô Dam... Ông cũng sưu tập, lưu giữ nhiều bộ kinh thư bằng giấy dó, lá buông. Trong đó có nhiều thư tịch Chăm cổ có niên đại hàng trăm năm được bảo quản, giữ gìn cẩn thận, chứa đựng sức sống của mạch nguồn văn hóa Chăm.

Thời gian qua, ông bền bỉ góp phần lưu giữ văn hoá dân tộc mình bằng cách phổ biến, truyền dạy cho lớp trẻ và cộng đồng điều hay, nét đẹp văn hoá, giảm bớt những thủ tục, lễ nghi rườm rà gây tốn kém thời gian và tiền của.

Với những gì đã làm được trong thời gian qua, Sư cả Thường Xuân Hữu đã được Nhà nước phong tặng Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân và hiện ông cũng là Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

Nghệ nhân Ưu tú Lâm Tấn Bình (bên trái) và Nghệ nhân Nhân dân Thường Xuân Hữu (bên phải). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sư cả Thường Xuân Hữu, nói: “Đối với già làng, trưởng bản cũng như các vị chức sắc, anh em thanh niên và bà con nam nữ dân tộc chăm thì cần phải tìm hiểu và học hỏi những văn hóa, chữ nghĩa của dân tộc để phục vụ lại phong tục tập quán của dân tộc Chăm. Tôi cũng cố gắng và động viên cổ vũ cho thanh thiếu niên, bà con cố gắng giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống”.

Văn hóa Chăm được biết đến với kiến trúc đền tháp đặc trưng, với các lễ hội Katê, Ramưwan, với các nhạc cụ truyền thống như: trống ghi-năng, kèn saranai và nghề thủ công truyền thống... Tất cả được cộng đồng dân tộc Chăm gìn giữ và phát huy.

Nghệ nhân Ưu tú Lâm Tấn Bình, ở thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ) cho biết, quan tâm đến bảo tồn và phát huy di sản văn hóa là chăm lo sự gắn kết giữa truyền thống, hiện tại và tương lai.

“Riêng trách nhiệm của nghệ nhân muốn làm tốt nhiệm vụ của mình thì phải có điều kiện, đặc biệt là điều kiện để tổ chức trao truyền trên lĩnh vực của mình cho các thế hệ sau này có điều kiện giữ gìn và phát huy nó. Điều đó cũng hết sức là quan trọng, nó liên quan tới trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cũng phải có sự đồng thuận để tạo thuận lợi cho các nghệ nhân tiếp tục cống hiến và trách nhiệm của mình để gìn giữ, trao truyền lại vốn quý mà hiện nay có khả năng sẽ mai một” - ông Bình nói.

Trình diễn nghề dệt truyền thống của người Chăm tại một resort ở Mũi Né

Gắn kết hiện tại và tương lai

Để tiếp tục kế thừa, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, tại các vùng có đông đồng bào Chăm, tỉnh Lâm Đồng hiện đang đẩy mạnh công tác bảo tồn nguyên trạng các di tích, đồng thời truyền dạy nghệ thuật truyền thống như múa Chăm, chơi các loại nhạc cụ trống Ghi-năng, Paranưng, Saranai cho thế hệ trẻ; phục dựng các lễ hội truyền thống, tái hiện các nghi lễ dân gian... Việc dạy và học tiếng Chăm cũng được duy trì ở cấp tiểu học.

Đầu tháng 11 này, xã Bắc Bình đã tổ chức 2 lớp truyền dạy kỹ thuật đánh trống ghi-năng, thổi kèn saranai và nghệ thuật trình diễn dân vũ dân tộc Chăm tại thôn Phan Hiệp và thôn Phan Hòa; lớp truyền dạy về kỹ thuật làm gốm của người Chăm tại làng gốm Bình Đức, thôn Phan Hiệp.

Anh Cửu Đặng Long An là con của Nghệ nhân Ưu tú Cửu Lạc (đã mất), là học trò của Nghệ nhân Ưu tú Lâm Tấn Bình, được mời đứng lớp truyền dạy cho biết, đây là hoạt động thiết thực, góp phần giúp các bạn trẻ người Chăm hiểu thêm về văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Anh Cửu Đặng Long An (bên trái) đang truyền dạy về kỹ thuật đánh trống ghi-năng

“Xã Bắc Bình có mời tôi đến đây truyền dạy kỹ thuật đánh trống ghi-năng và nghệ thuật trình diễn dân vũ dân tộc Chăm. Hầu hết các học viên còn rất trẻ tuổi đời từ 16 – 30. Qua lớp học này giúp phát huy hơn nữa giá trị truyền thống của văn hóa Chăm; giúp các bạn trẻ có cơ hội để thực hành kỹ năng đánh trống ghi-năng, giao lưu học hỏi. Bản thân cũng muốn góp phần vào việc bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc mình” - anh An nói.

Kết thúc khóa học, 32 học viên đã tham gia giao lưu và trải nghiệm thực tế tại thôn Phò Trì (thôn có đông đồng bào Chăm), xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Tân, Bình Thuận cũ).

Em Từ Huỳnh Công A Liêm, ở thôn Phò Trì, xã Sơn Mỹ cho biết, đây không chỉ là dịp để tiếng trống ghi-năng, kèn saranai tiếp tục được ngân vang, mà còn là dịp để những nghệ nhân cao tuổi trao truyền lại cho con cháu những giá trị quý báu của cha ông.

“Em rất là phấn khởi khi được tham gia giao lưu với tư cách là người thổi kèn saranai. Là một người chơi nhỏ tuổi, em cũng muốn góp phần nhỏ công sức của mình để gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc Chăm" - em Liêm cho biết thêm.

Em Từ Huỳnh Công A Liêm là người dành Giải nhất Hội thi thổi kèn saranai, tại Di tích tháp Pô Sah Inư trong dịp Lễ hội Katê năm 2026

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức ở Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm, xã Bắc Bình, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, bảo tồn và phát huy văn hóa không phải là nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa hay của các cơ quan quản lý Nhà nước, mà cần có sự tham gia của toàn xã hội, trong đó cộng đồng dân cư giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

"Tôi mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương; quan tâm giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ và bản sắc dân tộc. Đối với đồng bào Chăm, tôi mong các vị chức sắc, nghệ nhân, người có uy tín và các gia đình tiếp tục quan tâm gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ trẻ" - ông Minh nói.

Sân khấu hóa Lễ hội phong chức thầy cả hệ phái Kadhar đạo Bàlamôn của người Chăm tỉnh Lâm Đồng. Tác giả và đạo diễn NSƯT Lâm Tấn Bình

Lâm Đồng hiện là nơi sinh sống, giao lưu và gắn bó của 49 cộng đồng dân tộc. Mỗi vùng đất, mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa riêng, được hình thành và trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng, giàu sức sống. Với cộng đồng dân tộc Chăm ở đây, việc kế thừa và phát huy di sản văn hóa Chăm không chỉ là tri ân quá khứ mà còn là cách làm giàu thêm hành trang văn hóa cho tương lai.