Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

Dạo gần đây, trên các hội nhóm Facebook về máy ảnh kỹ thuật số cũ liên tục xuất hiện bài đăng tìm mua Canon IXUS, Sony Cybershot hay Fujifilm FinePix đời đầu.

Có những chiếc máy từng bị bỏ quên nhiều năm trong ngăn kéo, giờ bất ngờ được săn lùng trở lại với giá tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Một số cửa hàng máy ảnh cũ tại Hà Nội hay TP.HCM cho biết lượng khách trẻ tìm mua digicam (cách gọi những chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời cũ) tăng mạnh trong khoảng hai năm gần đây.

Điều thú vị là phần lớn người mua chúng lại thuộc thế hệ sinh ra cùng smartphone và camera AI. Họ có điện thoại chụp ảnh cực nét, có filter làm đẹp chỉ sau vài giây và có thể chỉnh màu theo hàng trăm phong cách khác nhau. Nhưng cuối cùng, nhiều người vẫn muốn mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ với lớp vỏ bạc đã cũ, màn hình bé xíu và thứ chất lượng hình ảnh đôi khi chẳng hoàn hảo chút nào.

Và chính sự “không hoàn hảo” ấy lại trở thành thứ hấp dẫn các bạn trẻ.

Chất ảnh retro và vẻ đẹp của sự không hoàn hảo

Ảnh từ các dòng máy kỹ thuật số đời cũ thường rất khác điện thoại hiện đại với Flash đánh thẳng mặt; Ánh sáng dễ cháy; Màu ảnh đã hơi lạnh hoặc ám vàng; Ảnh có noise, rung nhẹ và không quá sắc nét…Nhưng thay vì xem đó là khuyết điểm, nhiều người trẻ lại gọi nó là “vibe”.

Một bức ảnh chụp bằng digicam có thể khiến gương mặt trông tự nhiên hơn, da không quá mịn, ánh sáng không quá hoàn hảo. Nó giống những bức ảnh từng xuất hiện trên Facebook đầu những năm 2000 hay những album tuổi thơ được lưu trong máy tính gia đình. Đó cũng là lý do nhiều người gọi xu hướng này là “thẩm mỹ Y2K” – phong cách lấy cảm hứng từ thời kỳ internet đầu thập niên 2000, khi mọi thứ còn hơi ngẫu hứng, hơi mờ và chưa bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo.

Giữa thời đại hình ảnh được tạo ra quá dễ dàng, người trẻ dường như bắt đầu thích những điều có chút lỗi nhỏ.

Vì sao giới trẻ xem máy ảnh cũ như một món phụ kiện thời trang?

Hoa Hạ (22 tuổi, Hà Nội) cho biết cô bắt đầu thích máy ảnh kỹ thuật số cũ sau khi liên tục nhìn thấy những bộ ảnh retro trên Instagram và TikTok. “Ban đầu mình chỉ thấy màu ảnh đẹp kiểu lạ lạ thôi. Nhưng chụp thử thì bị thích luôn vì nó có cảm giác rất khác điện thoại”, Hạ kể.

Theo cô gái trẻ, điều hấp dẫn nhất của digicam nằm ở cảm giác cá tính và hơi hoài cổ mà nó tạo ra. “Nó không quá hoàn hảo nên nhìn có cảm xúc hơn. Ảnh flash hơi cháy, noise nhẹ hay màu lạnh lạnh lại khiến mình thấy giống những bức ảnh cũ ngày xưa”.

Hạ cho rằng trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng nhiều hình ảnh được chỉnh sửa kỹ, những bức ảnh từ máy kỹ thuật số cũ tạo ra cảm giác khác biệt. “Mình nghĩ nhiều bạn trẻ thích vì nó retro nhưng vẫn dễ dùng hơn ảnh film. Giá cũng không quá đắt đỏ, có thể mang đi chơi hay đi concert rất tiện”. Với nhiều bạn trẻ, chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ giống một phụ kiện cá tính hơn là một chiếc máy ảnh thông thường.

Nếu trước đây máy ảnh kỹ thuật số đơn thuần là công cụ ghi lại hình ảnh, thì với nhiều người trẻ hiện nay, digicam còn là một phần của phong cách sống. Những chiếc Canon IXUS bạc nhỏ gọn, Sony Cybershot đầy màu sắc hay Fujifilm compact đời cũ xuất hiện ngày càng nhiều trong quán cà phê, concert, các chuyến du lịch hay buổi dạo chơi thường ngày của giới trẻ. Nó không chỉ là máy ảnh mà còn như phụ kiện mang tính thẩm mỹ và cá tính.

Một chiếc máy ảnh treo trước ngực tạo cảm giác rất khác với việc cầm điện thoại. Nó khiến người dùng giống đang sống trong một bộ phim tuổi teen đầu những năm 2000, nơi mọi khoảnh khắc đều có chút ngẫu hứng và đời thường.

Khi người nổi tiếng cũng mê “digicam”

Không chỉ giới trẻ bình thường, nhiều nghệ sĩ, fashionista hay người nổi tiếng cũng góp phần khiến cơn sốt máy ảnh kỹ thuật số cũ lan rộng trên mạng xã hội. Từ Instagram đến TikTok, ngày càng nhiều hình ảnh được chụp bằng digicam xuất hiện với lớp flash cháy sáng, màu ảnh lạnh nhẹ hay chất lượng hơi “low-fi” đặc trưng của thập niên 2000.

Tại Việt Nam, nhiều gương mặt nổi tiếng như ca sĩ Tóc Tiên, Kỳ Duyên, Hàn Hằng, Quỳnh Anh Shyn hay Khả Ngân cũng thường xuyên xuất hiện cùng các dòng máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn trong hậu trường, street style hay những chuyến du lịch đời thường.

Điều khiến digicam được yêu thích nằm ở cảm giác “thời trang” mà nó tạo ra. Ảnh từ các dòng máy cũ thường cho ra màu sắc tự nhiên, ánh flash mạnh và chất ảnh có phần ngẫu hứng, tạo cảm giác giống các tạp chí thời trang hay blog cá nhân đầu những năm 2000.

Không ít ngưởi nổi tiếng xem máy ảnh kỹ thuật số cũ như một món phụ kiện cá tính. Sự xuất hiện liên tục của các nghệ sĩ và fashionista khiến xu hướng này càng lan nhanh trong giới trẻ. Nhiều bạn trẻ tìm mua cùng dòng máy thần tượng từng sử dụng để tạo ra những bộ ảnh mang cảm giác Y2K – vừa hoài niệm, vừa hiện đại, vừa có chút “bụi” rất riêng.

“Có lúc khách hỏi mua nhiều đến mức không kịp tìm hàng”

Hà Nguyên – chủ một cửa hàng chuyên bán máy ảnh film và máy ảnh kỹ thuật số cũ tại Hà Nội cho biết lượng người trẻ tìm mua digicam tăng rất nhanh trong vài năm gần đây. “Trước đây các dòng máy compact cũ gần như bị bỏ quên vì ai cũng chuyển sang smartphone. Nhưng vài năm gần đây thì ngược lại, nhiều mẫu máy bỗng trở nên rất hot”, Nguyên chia sẻ.

Theo anh, khách hàng chủ yếu là Gen Z và những người làm sáng tạo nội dung, yêu thích phong cách retro hoặc muốn tìm chất ảnh khác biệt với điện thoại. Nguồn máy hiện nay chủ yếu được nhập từ Nhật Bản, Hong Kong hoặc thu gom từ người dùng cũ trong nước. Trong đó, máy nội địa Nhật được nhiều người săn tìm vì thiết kế đẹp và độ bền cao.

Theo Nguyên, điều thú vị là phần lớn người mua không quá quan tâm đến thông số kỹ thuật. “Họ quan tâm chất ảnh hơn. Có những chiếc máy rất cũ, độ phân giải không cao nhưng màu ảnh đẹp, flash đẹp thì vẫn được săn lùng”. Anh cho rằng xu hướng này phản ánh nhu cầu tìm kiếm cảm xúc và bản sắc riêng của người trẻ giữa thời đại hình ảnh ngày càng giống nhau. “Điện thoại bây giờ chụp quá đẹp và quá hoàn hảo. Trong khi máy ảnh cũ tạo cảm giác tự nhiên, ngẫu hứng hơn. Có lẽ vì vậy mà nhiều bạn trẻ thấy nó thú vị”.

Khi người trẻ tìm lại cảm giác sống qua những chiếc máy ảnh cũ

Điều thú vị là phần lớn Gen Z mê máy ảnh kỹ thuật số cũ thực ra chưa từng sống trọn trong thời kỳ hoàng kim của chúng. Họ không thật sự hoài niệm về quá khứ mà có lẽ thứ họ tìm kiếm là cảm giác của một thời kỳ khác. Một thời mà internet chưa quá áp lực, mỗi tấm ảnh chưa cần đẹp hoàn hảo hay không phải mọi khoảnh khắc đều được tính toán để đăng mạng xã hội. Digicam vì thế mang lại cảm giác khác.

Có lẽ đó là lý do xu hướng retro vẫn liên tục quay trở lại trong âm nhạc, thời trang, nhiếp ảnh và đời sống giới trẻ. Bởi giữa thời đại mọi thứ ngày càng nhanh và hoàn hảo, con người lại bắt đầu rung động trước những điều cũ kỹ, thô ráp và có chút lỗi nhỏ.

Và đôi khi, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ không chỉ lưu lại hình ảnh mà nó lưu lại cảm giác tuổi trẻ theo cách tự nhiên nhất.