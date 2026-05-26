English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

Thứ Ba, 08:00, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ từng bị lãng quên, Gen Z đang tạo nên một xu hướng retro mới mang đậm tinh thần thập niên 2000. Flash cháy sáng, ảnh rung mờ hay màu sắc “low-fi” giờ trở thành một kiểu thẩm mỹ giúp người trẻ thể hiện cá tính và cảm xúc giữa thời đại số.

Dạo gần đây, trên các hội nhóm Facebook về máy ảnh kỹ thuật số cũ liên tục xuất hiện bài đăng tìm mua Canon IXUS, Sony Cybershot hay Fujifilm FinePix đời đầu.

Có những chiếc máy từng bị bỏ quên nhiều năm trong ngăn kéo, giờ bất ngờ được săn lùng trở lại với giá tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Một số cửa hàng máy ảnh cũ tại Hà Nội hay TP.HCM cho biết lượng khách trẻ tìm mua digicam (cách gọi những chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời cũ) tăng mạnh trong khoảng hai năm gần đây.

Điều thú vị là phần lớn người mua chúng lại thuộc thế hệ sinh ra cùng smartphone và camera AI. Họ có điện thoại chụp ảnh cực nét, có filter làm đẹp chỉ sau vài giây và có thể chỉnh màu theo hàng trăm phong cách khác nhau. Nhưng cuối cùng, nhiều người vẫn muốn mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ với lớp vỏ bạc đã cũ, màn hình bé xíu và thứ chất lượng hình ảnh đôi khi chẳng hoàn hảo chút nào.

Và chính sự “không hoàn hảo” ấy lại trở thành thứ hấp dẫn các bạn trẻ.

gen z va con sot song lai tinh than thap nien 2000 voi may anh cu hinh anh 1
Máy ảnh kỹ thuật số đời cũ đang trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ săn lùng trở lại.

Chất ảnh retro và vẻ đẹp của sự không hoàn hảo

Ảnh từ các dòng máy kỹ thuật số đời cũ thường rất khác điện thoại hiện đại với Flash đánh thẳng mặt; Ánh sáng dễ cháy; Màu ảnh đã hơi lạnh hoặc ám vàng; Ảnh có noise, rung nhẹ và không quá sắc nét…Nhưng thay vì xem đó là khuyết điểm, nhiều người trẻ lại gọi nó là “vibe”.

Một bức ảnh chụp bằng digicam có thể khiến gương mặt trông tự nhiên hơn, da không quá mịn, ánh sáng không quá hoàn hảo. Nó giống những bức ảnh từng xuất hiện trên Facebook đầu những năm 2000 hay những album tuổi thơ được lưu trong máy tính gia đình. Đó cũng là lý do nhiều người gọi xu hướng này là “thẩm mỹ Y2K” – phong cách lấy cảm hứng từ thời kỳ internet đầu thập niên 2000, khi mọi thứ còn hơi ngẫu hứng, hơi mờ và chưa bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo.

Giữa thời đại hình ảnh được tạo ra quá dễ dàng, người trẻ dường như bắt đầu thích những điều có chút lỗi nhỏ.

gen z va con sot song lai tinh than thap nien 2000 voi may anh cu hinh anh 2
Hàn Hằng thường sử dụng máy ảnh kỹ thuật số đời cũ để tạo nên những bộ ảnh mang đậm tinh thần Y2K.
gen z va con sot song lai tinh than thap nien 2000 voi may anh cu hinh anh 3
Những bức ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số cũ giúp Uyển Ân tạo nên hình ảnh trẻ trung, tự nhiên và đậm chất hoài niệm.

Vì sao giới trẻ xem máy ảnh cũ như một món phụ kiện thời trang?

Hoa Hạ (22 tuổi, Hà Nội) cho biết cô bắt đầu thích máy ảnh kỹ thuật số cũ sau khi liên tục nhìn thấy những bộ ảnh retro trên Instagram và TikTok. “Ban đầu mình chỉ thấy màu ảnh đẹp kiểu lạ lạ thôi. Nhưng chụp thử thì bị thích luôn vì nó có cảm giác rất khác điện thoại”, Hạ kể.

Theo cô gái trẻ, điều hấp dẫn nhất của digicam nằm ở cảm giác cá tính và hơi hoài cổ mà nó tạo ra. “Nó không quá hoàn hảo nên nhìn có cảm xúc hơn. Ảnh flash hơi cháy, noise nhẹ hay màu lạnh lạnh lại khiến mình thấy giống những bức ảnh cũ ngày xưa”.

Hạ cho rằng trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng nhiều hình ảnh được chỉnh sửa kỹ, những bức ảnh từ máy kỹ thuật số cũ tạo ra cảm giác khác biệt. “Mình nghĩ nhiều bạn trẻ thích vì nó retro nhưng vẫn dễ dùng hơn ảnh film. Giá cũng không quá đắt đỏ, có thể mang đi chơi hay đi concert rất tiện”. Với nhiều bạn trẻ, chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ giống một phụ kiện cá tính hơn là một chiếc máy ảnh thông thường.

gen z va con sot song lai tinh than thap nien 2000 voi may anh cu hinh anh 4
Với nhiều người trẻ, một chiếc máy ảnh cũ giống như cách mang theo tinh thần thập niên 2000 trong đời sống hiện đại.
gen z va con sot song lai tinh than thap nien 2000 voi may anh cu hinh anh 5
Nhiều bạn trẻ mang theo máy ảnh cũ như một món phụ kiện thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

Nếu trước đây máy ảnh kỹ thuật số đơn thuần là công cụ ghi lại hình ảnh, thì với nhiều người trẻ hiện nay, digicam còn là một phần của phong cách sống. Những chiếc Canon IXUS bạc nhỏ gọn, Sony Cybershot đầy màu sắc hay Fujifilm compact đời cũ xuất hiện ngày càng nhiều trong quán cà phê, concert, các chuyến du lịch hay buổi dạo chơi thường ngày của giới trẻ. Nó không chỉ là máy ảnh mà còn như phụ kiện mang tính thẩm mỹ và cá tính.

Một chiếc máy ảnh treo trước ngực tạo cảm giác rất khác với việc cầm điện thoại. Nó khiến người dùng giống đang sống trong một bộ phim tuổi teen đầu những năm 2000, nơi mọi khoảnh khắc đều có chút ngẫu hứng và đời thường.

gen z va con sot song lai tinh than thap nien 2000 voi may anh cu hinh anh 6
Không chỉ để lưu lại hình ảnh, digicam còn phản ánh xu hướng sống retro đang quay trở lại mạnh mẽ.

Khi người nổi tiếng cũng mê “digicam”

Không chỉ giới trẻ bình thường, nhiều nghệ sĩ, fashionista hay người nổi tiếng cũng góp phần khiến cơn sốt máy ảnh kỹ thuật số cũ lan rộng trên mạng xã hội. Từ Instagram đến TikTok, ngày càng nhiều hình ảnh được chụp bằng digicam xuất hiện với lớp flash cháy sáng, màu ảnh lạnh nhẹ hay chất lượng hơi “low-fi” đặc trưng của thập niên 2000.

Tại Việt Nam, nhiều gương mặt nổi tiếng như ca sĩ Tóc Tiên, Kỳ Duyên, Hàn Hằng, Quỳnh Anh Shyn hay Khả Ngân cũng thường xuyên xuất hiện cùng các dòng máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn trong hậu trường, street style hay những chuyến du lịch đời thường.

Điều khiến digicam được yêu thích nằm ở cảm giác “thời trang” mà nó tạo ra. Ảnh từ các dòng máy cũ thường cho ra màu sắc tự nhiên, ánh flash mạnh và chất ảnh có phần ngẫu hứng, tạo cảm giác giống các tạp chí thời trang hay blog cá nhân đầu những năm 2000.

Không ít ngưởi nổi tiếng xem máy ảnh kỹ thuật số cũ như một món phụ kiện cá tính. Sự xuất hiện liên tục của các nghệ sĩ và fashionista khiến xu hướng này càng lan nhanh trong giới trẻ. Nhiều bạn trẻ tìm mua cùng dòng máy thần tượng từng sử dụng để tạo ra những bộ ảnh mang cảm giác Y2K – vừa hoài niệm, vừa hiện đại, vừa có chút “bụi” rất riêng.

gen z va con sot song lai tinh than thap nien 2000 voi may anh cu hinh anh 7
Không chỉ giới trẻ, nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng cũng yêu thích chụp ảnh bằng máy ảnh kỹ thuật số cũ.

“Có lúc khách hỏi mua nhiều đến mức không kịp tìm hàng”

Hà Nguyên – chủ một cửa hàng chuyên bán máy ảnh film và máy ảnh kỹ thuật số cũ tại Hà Nội cho biết lượng người trẻ tìm mua digicam tăng rất nhanh trong vài năm gần đây. “Trước đây các dòng máy compact cũ gần như bị bỏ quên vì ai cũng chuyển sang smartphone. Nhưng vài năm gần đây thì ngược lại, nhiều mẫu máy bỗng trở nên rất hot”, Nguyên chia sẻ.

Theo anh, khách hàng chủ yếu là Gen Z và những người làm sáng tạo nội dung, yêu thích phong cách retro hoặc muốn tìm chất ảnh khác biệt với điện thoại. Nguồn máy hiện nay chủ yếu được nhập từ Nhật Bản, Hong Kong hoặc thu gom từ người dùng cũ trong nước. Trong đó, máy nội địa Nhật được nhiều người săn tìm vì thiết kế đẹp và độ bền cao.

gen z va con sot song lai tinh than thap nien 2000 voi may anh cu hinh anh 8
Canon IXUS, Canon Powershot, Sony Cybershot hay Fujifilm FinePix đời đầu bất ngờ “hot” trở lại sau nhiều năm bị lãng quên.

Theo Nguyên, điều thú vị là phần lớn người mua không quá quan tâm đến thông số kỹ thuật. “Họ quan tâm chất ảnh hơn. Có những chiếc máy rất cũ, độ phân giải không cao nhưng màu ảnh đẹp, flash đẹp thì vẫn được săn lùng”. Anh cho rằng xu hướng này phản ánh nhu cầu tìm kiếm cảm xúc và bản sắc riêng của người trẻ giữa thời đại hình ảnh ngày càng giống nhau. “Điện thoại bây giờ chụp quá đẹp và quá hoàn hảo. Trong khi máy ảnh cũ tạo cảm giác tự nhiên, ngẫu hứng hơn. Có lẽ vì vậy mà nhiều bạn trẻ thấy nó thú vị”.

gen z va con sot song lai tinh than thap nien 2000 voi may anh cu hinh anh 9
Các cửa hàng máy ảnh cũ cho biết lượng khách trẻ tìm mua digicam tăng mạnh trong vài năm gần đây.

Khi người trẻ tìm lại cảm giác sống qua những chiếc máy ảnh cũ

Điều thú vị là phần lớn Gen Z mê máy ảnh kỹ thuật số cũ thực ra chưa từng sống trọn trong thời kỳ hoàng kim của chúng. Họ không thật sự hoài niệm về quá khứ mà có lẽ thứ họ tìm kiếm là cảm giác của một thời kỳ khác. Một thời mà  internet chưa quá áp lực, mỗi tấm ảnh chưa cần đẹp hoàn hảo hay không phải mọi khoảnh khắc đều được tính toán để đăng mạng xã hội. Digicam vì thế mang lại cảm giác khác.

Có lẽ đó là lý do xu hướng retro vẫn liên tục quay trở lại trong âm nhạc, thời trang, nhiếp ảnh và đời sống giới trẻ. Bởi giữa thời đại mọi thứ ngày càng nhanh và hoàn hảo, con người lại bắt đầu rung động trước những điều cũ kỹ, thô ráp và có chút lỗi nhỏ.

Và đôi khi, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ không chỉ lưu lại hình ảnh mà nó lưu lại cảm giác tuổi trẻ theo cách tự nhiên nhất.

ảnh 2.jpg

Người trẻ đang “nghiện” ảnh film vì điều gì?

VOV.VN - Giữa thời đại smartphone và AI có thể tạo ra hàng nghìn hình ảnh chỉ trong vài giây, nhiều người trẻ lại say mê những cuộn film tốn kém, chờ đợi và đầy ngẫu nhiên. Không chỉ là một xu hướng hình ảnh, ảnh film đang trở thành cách thế hệ trẻ tìm lại cảm giác sống chậm và lưu giữ những khoảnh khắc thật hơn.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Gen Z xu hướng giới trẻ phong cách sống nghệ sĩ nhiếp ảnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Văn hóa “lướt vô thức” mạng xã hội đang bào mòn đời sống thật của chúng ta?
Văn hóa “lướt vô thức” mạng xã hội đang bào mòn đời sống thật của chúng ta?

VOV.VN - Từ thói quen “cầm điện thoại lên chỉ vài phút” rồi lướt đến hàng giờ, đến việc đi đâu cũng phải quay lại, đăng tải, cập nhật, mạng xã hội đang không chỉ thay đổi hành vi mà còn âm thầm định hình lại văn hóa sống, cảm xúc và cách con người cảm nhận giá trị thật của đời sống.

Văn hóa “lướt vô thức” mạng xã hội đang bào mòn đời sống thật của chúng ta?

Văn hóa “lướt vô thức” mạng xã hội đang bào mòn đời sống thật của chúng ta?

VOV.VN - Từ thói quen “cầm điện thoại lên chỉ vài phút” rồi lướt đến hàng giờ, đến việc đi đâu cũng phải quay lại, đăng tải, cập nhật, mạng xã hội đang không chỉ thay đổi hành vi mà còn âm thầm định hình lại văn hóa sống, cảm xúc và cách con người cảm nhận giá trị thật của đời sống.

World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA
World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA

VOV.VN - Sự xuất hiện của Lisa trong ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026 cho thấy World Cup không còn chỉ là sân chơi bóng đá. FIFA đang bước vào cuộc đua giành sự chú ý của Gen Z, nơi Kpop, mạng xã hội và văn hóa fandom trở thành quyền lực mới của giải trí toàn cầu.

World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA

World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA

VOV.VN - Sự xuất hiện của Lisa trong ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026 cho thấy World Cup không còn chỉ là sân chơi bóng đá. FIFA đang bước vào cuộc đua giành sự chú ý của Gen Z, nơi Kpop, mạng xã hội và văn hóa fandom trở thành quyền lực mới của giải trí toàn cầu.

Khi nghệ thuật đánh thức một giảng đường đại học trăm năm tuổi
Khi nghệ thuật đánh thức một giảng đường đại học trăm năm tuổi

VOV.VN - Triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng” không chỉ mở ra một không gian nghệ thuật đương đại giữa lòng Hà Nội, mà còn đánh thức giảng đường Đại học Đông Dương hơn trăm năm tuổi bằng ánh sáng, âm thanh và ký ức.

Khi nghệ thuật đánh thức một giảng đường đại học trăm năm tuổi

Khi nghệ thuật đánh thức một giảng đường đại học trăm năm tuổi

VOV.VN - Triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng” không chỉ mở ra một không gian nghệ thuật đương đại giữa lòng Hà Nội, mà còn đánh thức giảng đường Đại học Đông Dương hơn trăm năm tuổi bằng ánh sáng, âm thanh và ký ức.

“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy
“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy

VOV.VN - Không trở lại bằng sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ, Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng “Chẳng cần bình yên” – bản Pop/R&B buồn, tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc vừa vượt mốc hơn 500.000 lượt streams trên các nền tảng sau một tuần ra mắt.

“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy

“Chẳng cần bình yên”: Màn trở lại nhẹ nhàng nhưng nhiều cảm xúc của Hà An Huy

VOV.VN - Không trở lại bằng sự ồn ào hay một chiến dịch truyền thông rầm rộ, Hà An Huy chọn chạm đến khán giả bằng “Chẳng cần bình yên” – bản Pop/R&B buồn, tự sự về một tình yêu chỉ đến từ một phía. Ca khúc vừa vượt mốc hơn 500.000 lượt streams trên các nền tảng sau một tuần ra mắt.

Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á
Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á

VOV.VN - Từ cô gái lần đầu bước lên thảm đỏ Cannes năm 1988 đến nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc liên hoan phim danh giá nhất thế giới, Củng Lợi không chỉ trở thành biểu tượng điện ảnh châu Á, mà còn góp phần thay đổi cách phương Tây nhìn về nghệ thuật phương Đông.

Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á

Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á

VOV.VN - Từ cô gái lần đầu bước lên thảm đỏ Cannes năm 1988 đến nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc liên hoan phim danh giá nhất thế giới, Củng Lợi không chỉ trở thành biểu tượng điện ảnh châu Á, mà còn góp phần thay đổi cách phương Tây nhìn về nghệ thuật phương Đông.

Bản quyền âm nhạc liệu có đang bất lực trước thời đại AI remix?
Bản quyền âm nhạc liệu có đang bất lực trước thời đại AI remix?

VOV.VN - Từ các bản sped up (phiên bản tăng tốc bài hát) trên TikTok đến AI cover giả giọng ca sĩ, internet đang tạo ra làn sóng âm nhạc phái sinh bùng nổ. Khi một ca khúc có thể bị remix và lan truyền chỉ sau vài giờ, bản quyền âm nhạc đang bước vào cuộc khủng hoảng mới của thời đại AI và video ngắn.

Bản quyền âm nhạc liệu có đang bất lực trước thời đại AI remix?

Bản quyền âm nhạc liệu có đang bất lực trước thời đại AI remix?

VOV.VN - Từ các bản sped up (phiên bản tăng tốc bài hát) trên TikTok đến AI cover giả giọng ca sĩ, internet đang tạo ra làn sóng âm nhạc phái sinh bùng nổ. Khi một ca khúc có thể bị remix và lan truyền chỉ sau vài giờ, bản quyền âm nhạc đang bước vào cuộc khủng hoảng mới của thời đại AI và video ngắn.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc