中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Grogu đổ bộ mùa hè: Lá bài chiến lược của Star Wars cho cuộc đua phòng vé

Thứ Tư, 09:33, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mùa hè 2026, khi đường đua phòng vé nóng lên từng ngày, Star Wars tung “át chủ bài” mang tên Grogu với "The Mandalorian and Grogu". Không chỉ là cú trở lại sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, bộ phim còn được xem như nước đi chiến lược nhằm kéo khán giả trở lại rạp và tái định vị thương hiệu.

Tâm điểm của lần trở lại này không phải một Jedi huyền thoại hay một trận chiến mang tính định mệnh, mà là Grogu – nhân vật nhỏ bé nhưng mang sức hút lớn nhất của Star Wars trong thập niên qua. Sau nhiều năm trở thành “linh hồn mềm” trên nền tảng Disney+, Grogu lần đầu bước lên màn ảnh rộng, đánh dấu một bước chuyển chiến lược: đưa những gì thành công ở streaming trở lại không gian điện ảnh truyền thống. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, Star Wars có một tác phẩm mới ra rạp, khiến mùa hè 2026 trở thành thời điểm bản lề với cả thương hiệu.

Từ khi xuất hiện trong “The Mandalorian” năm 2019, Grogu nhanh chóng vượt khỏi vai trò nhân vật phụ để trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Không cần nhiều lời thoại, nhân vật này chinh phục khán giả bằng chính sự đối lập, hình hài một “đứa trẻ” mong manh nhưng sở hữu sức mạnh Thần lực đáng kinh ngạc.

Sự trở lại lần này diễn ra trong bối cảnh Star Wars cần một cú hích mới. Sau những tranh cãi quanh các phần hậu truyện, khán giả kỳ vọng vào một hướng đi cân bằng hơn, nơi yếu tố sử thi không lấn át chiều sâu cảm xúc. Và Grogu, cùng hành trình gắn bó với Din Djarin (Pedro Pascal), chính là trung tâm của sự chuyển dịch đó.

Ở phần phim điện ảnh, câu chuyện không còn dừng ở những chuyến phiêu lưu mang tính cục bộ. Grogu dần bước vào những xung đột lớn hơn của thiên hà, nơi các thế lực từ tàn dư Đế chế đến New Republic đều nhận ra giá trị đặc biệt của cậu. Điều này mở ra khả năng nhân vật không chỉ là “người được bảo vệ”, mà trở thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện quyền lực.

grogu do bo mua he la bai chien luoc cua star wars cho cuoc dua phong ve hinh anh 1
grogu do bo mua he la bai chien luoc cua star wars cho cuoc dua phong ve hinh anh 2
grogu do bo mua he la bai chien luoc cua star wars cho cuoc dua phong ve hinh anh 3

Không thể phủ nhận, yếu tố thương mại đóng vai trò then chốt trong lần tái xuất này. Grogu là một trong những biểu tượng hiếm hoi có khả năng vượt khỏi biên giới fandom, tiếp cận cả khán giả đại chúng. Việc đưa nhân vật này trở lại rạp chiếu vào mùa hè – thời điểm vàng của các bom tấn – cho thấy tham vọng rõ rệt: Kéo khán giả quay lại với Star Wars bằng chính cảm xúc mà họ từng yêu thích.

grogu do bo mua he la bai chien luoc cua star wars cho cuoc dua phong ve hinh anh 4

Dự kiến khởi chiếu ngày 22/5/2026, “The Mandalorian and Grogu” không chỉ là một bộ phim mới, mà còn là phép thử quan trọng cho tương lai của Star Wars trên màn ảnh rộng. Trong một mùa hè cạnh tranh khốc liệt, Grogu – sinh vật nhỏ bé từng “gây bão” toàn cầu, giờ đây mang trên mình kỳ vọng lớn là trở thành chiếc cầu nối đưa khán giả trở lại với một thiên hà xa xôi, nơi những câu chuyện mới đang chờ được kể.

the_mummy_2026_2.jpg

“The Mummy” 2026 - Phim xác ướp tái sinh gây tranh cãi

VOV.VN - “The Mummy (2026)” của Lee Cronin đánh dấu bước tái sinh gây tranh cãi của thương hiệu xác ướp hơn 100 năm tuổi. Bỏ xa tinh thần phiêu lưu, huyền bí quen thuộc, bộ phim lựa chọn hướng tiếp cận kinh dị cực đoan, tập trung vào sự biến dạng và nỗi sợ từ cơ thể con người.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Grogu The Mandalorian and Grogu Star Wars phim Star Wars phim chiếu rạp phim khoa học viễn tưởng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu
“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu

VOV.VN - Ra rạp tại Việt Nam từ tháng 4/2026, The Drama của đạo diễn Kristoffer Borgli, với sự góp mặt của Zendaya và Robert Pattinson, không chiều chuộng cảm xúc mà đẩy người xem vào trạng thái bất an kéo dài, nơi tình yêu bị thử thách bởi định kiến và phán xét xã hội.

“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu

“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu

VOV.VN - Ra rạp tại Việt Nam từ tháng 4/2026, The Drama của đạo diễn Kristoffer Borgli, với sự góp mặt của Zendaya và Robert Pattinson, không chiều chuộng cảm xúc mà đẩy người xem vào trạng thái bất an kéo dài, nơi tình yêu bị thử thách bởi định kiến và phán xét xã hội.

Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại
Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại

VOV.VN - Thu hơn 217 triệu USD toàn cầu chỉ sau vài ngày, “Michael” nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé 2026. Nhưng đằng sau thành công rực rỡ ấy là một bộ phim gây nhiều tranh luận: Giàu cảm xúc, bùng nổ âm nhạc, song vẫn để lại khoảng trống khi lựa chọn kể một câu chuyện đẹp hơn là đầy đủ.

Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại

Phim Michael Jackson gây sốt phòng vé: Ánh hào quang và khoảng trống huyền thoại

VOV.VN - Thu hơn 217 triệu USD toàn cầu chỉ sau vài ngày, “Michael” nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé 2026. Nhưng đằng sau thành công rực rỡ ấy là một bộ phim gây nhiều tranh luận: Giàu cảm xúc, bùng nổ âm nhạc, song vẫn để lại khoảng trống khi lựa chọn kể một câu chuyện đẹp hơn là đầy đủ.

Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại
Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ là dịp lý tưởng để xem lại những series đỉnh cao và Breaking Bad luôn là lựa chọn hàng đầu. Gần hai thập kỷ trôi qua, hành trình của Walter White vẫn đủ sức cuốn người xem từ đầu đến cuối, kịch tính, ám ảnh và ngày càng “thấm” khi nhìn lại.

Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại

Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ là dịp lý tưởng để xem lại những series đỉnh cao và Breaking Bad luôn là lựa chọn hàng đầu. Gần hai thập kỷ trôi qua, hành trình của Walter White vẫn đủ sức cuốn người xem từ đầu đến cuối, kịch tính, ám ảnh và ngày càng “thấm” khi nhìn lại.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc