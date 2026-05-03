“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu

"The Drama" (Tên tiếng Việt: Cú Sốc) không phải là một bộ phim tìm cách chinh phục khán giả bằng cảm xúc tức thời hay những cú xoay chuyển kịch tính quen thuộc. Tác phẩm này lựa chọn một con đường khó hơn: Đặt người xem vào trạng thái bất an kéo dài, nơi những câu hỏi về tình yêu, đạo đức và bản chất con người không được giải đáp, mà bị khoét sâu đến tận cùng. Với sự góp mặt của Zendaya và Robert Pattinson, bộ phim mang dáng dấp của một câu chuyện tình lãng mạn hiện đại, nhưng thực chất lại là một cuộc giải phẫu lạnh lùng về cơ chế phán xét của xã hội.

Ở bề mặt, “The Drama” dựng nên một cấu trúc quen thuộc của điện ảnh tình cảm: Emma và Charlie là cặp đôi lý tưởng, đang tiến gần đến hôn nhân trong một trạng thái hạnh phúc được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại là tiền đề cho sự sụp đổ. Một lời thú nhận tưởng như vô thưởng vô phạt trong một trò chơi bạn bè đã phá vỡ toàn bộ hệ thống niềm tin mà họ xây dựng. Điều đáng nói không nằm ở bản thân bí mật, mà ở bản chất của nó: Đó không phải là một hành vi tội lỗi đã xảy ra, mà là một ý định tội lỗi trong quá khứ. Từ đây, bộ phim chuyển dịch trọng tâm từ câu chuyện tình yêu sang một vấn đề sâu xa hơn: Con người bị đánh giá bởi những gì họ đã làm, hay bởi cả những gì họ từng nghĩ tới.

Chính lựa chọn kịch bản này cho thấy rõ ý đồ của Borgli. Ông không quan tâm đến việc kể một câu chuyện tình yêu đổ vỡ, mà muốn đặt ra một thí nghiệm xã hội thu nhỏ, nơi các nhân vật tự bộc lộ cách họ vận hành đạo đức. Trong không gian tưởng như thân mật của một nhóm bạn, những chuẩn mực được lật tung. Những hành vi sai trái đã từng xảy ra lại được bao biện, thậm chí xem như chuyện cũ có thể bỏ qua, trong khi một ý định chưa từng trở thành hành động lại bị đối xử như một tội ác không thể tha thứ. Sự bất cân xứng này không phải ngẫu nhiên, mà phản ánh chính xác cách xã hội hiện đại lựa chọn đối tượng để phán xét. Đạo đức, trong thế giới của “The Drama”, không còn là một hệ quy chiếu tuyệt đối, mà trở thành một công cụ mang tính lựa chọn, phục vụ cho nhu cầu tự bảo vệ hình ảnh của mỗi cá nhân.

Ngôn ngữ điện ảnh của bộ phim củng cố mạnh mẽ cho hướng tiếp cận này. Borgli sử dụng bố cục khung hình rộng để đặt các nhân vật trong cùng một không gian nhưng luôn tạo ra khoảng cách vô hình giữa họ, như thể sự gần gũi về thể xác chỉ làm nổi bật hơn sự xa cách về tâm lý. Nhịp dựng phân mảnh, đôi khi cố ý đứt đoạn, khiến mạch cảm xúc không bao giờ được giải tỏa trọn vẹn. Âm thanh được tiết chế đến mức tối giản, với những khoảng lặng kéo dài bất thường, tạo ra cảm giác ngột ngạt như thể chính bộ phim cũng đang nín thở. Đáng chú ý hơn cả là cách Borgli từ chối xây dựng cao trào theo lối truyền thống. Căng thẳng được đẩy lên liên tục, nhưng lại không bao giờ được giải phóng hoàn toàn, khiến người xem rơi vào trạng thái lơ lửng, bứt rứt và buộc phải tự hoàn tất trải nghiệm của mình.

Robert Pattinson trong vai Charlie, gương mặt căng thẳng giữa nghi ngờ và tổn thương. (Ảnh: A24)

Diễn xuất của hai diễn viên chính là trụ cột giúp bộ phim giữ được sức nặng. Zendaya lựa chọn một lối thể hiện tiết chế tối đa, xây dựng Emma như một bề mặt tĩnh lặng nhưng ẩn chứa những chuyển động ngầm phức tạp. Nhân vật của cô không bùng nổ, không giải thích, mà tồn tại như một câu hỏi mở, buộc người xem phải liên tục suy đoán. Trong khi đó, Robert Pattinson mang đến một Charlie hoàn toàn đối lập, một người đàn ông trí thức nhưng dễ tổn thương, cố gắng duy trì hình ảnh tiến bộ trong khi nội tâm dần rạn vỡ. Sự dao động của Charlie không chỉ đến từ cú sốc cá nhân, mà còn từ áp lực vô hình của những ánh nhìn xung quanh. Anh không thực sự đối diện với Emma, mà đối diện với phiên bản Emma được định hình bởi định kiến xã hội. Sự lệch pha này chính là trung tâm của bi kịch mà bộ phim xây dựng.

Zendaya trong vai Emma với biểu cảm căng thẳng sau khi bí mật quá khứ bị phơi bày. (Ảnh: A24)

Yếu tố hài đen trong “The Drama” không nhằm tạo ra tiếng cười giải trí, mà đóng vai trò như một lớp châm biếm sắc lạnh. Những tình huống tưởng như nhỏ nhặt, những phản ứng có phần thái quá của các nhân vật, hay cách họ nhanh chóng chuyển từ cảm thông sang phán xét, đều tạo ra một cảm giác vừa buồn cười vừa khó chịu. Đây là kiểu hài đòi hỏi người xem phải nhận ra sự phi lý nằm ngay trong những hành vi rất quen thuộc, từ đó đối diện với chính mình nhiều hơn là cười vào nhân vật.

Xét trên phương diện thương mại, doanh thu khoảng 114 triệu USD cho đến thời điểm hiện tại toàn cầu cho thấy bộ phim đạt được mức tiếp cận nhất định, nhưng chưa thể xem là một hiện tượng phòng vé nếu đặt trong bối cảnh có sự tham gia của hai ngôi sao lớn. Điều này phần nào phản ánh đúng bản chất của tác phẩm: Đây không phải là một bộ phim hướng đến số đông, mà thuộc về dòng điện ảnh tác giả, nơi giá trị nằm ở khả năng gợi mở tư duy hơn là thỏa mãn cảm xúc. Tham vọng của Borgli là rõ ràng, từ việc khai thác vùng xám đạo đức cho đến thử nghiệm cấu trúc kể chuyện anti-climax, nhưng chính sự tiết chế quá mức ở hồi kết lại khiến bộ phim thiếu đi cú nhấn quyết định để vươn tới tầm vóc của một kiệt tác.

Không gian đám cưới được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng ẩn chứa căng thẳng. (Ảnh: A24)

Robert Pattinson trong cảnh tranh luận nội tâm.(Ảnh: A24)

Nhìn tổng thể, “The Drama” là một tác phẩm thông minh, sắc sảo và giàu tính khiêu khích. Nó không mang lại cảm giác thỏa mãn, nhưng để lại dư âm dài lâu. Đây là một bộ phim “khó chịu” theo đúng nghĩa tích cực của từ này, khi nó buộc người xem phải rời khỏi vùng an toàn của những câu chuyện tình yêu quen thuộc để đối diện với một câu hỏi căn bản: Chúng ta thực sự yêu con người trước mặt, hay chỉ yêu hình ảnh mà mình tin rằng họ là. Và trong khoảnh khắc hình ảnh ấy sụp đổ, tình yêu còn lại bao nhiêu phần là thật.