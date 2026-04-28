  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2026 lan tỏa tình yêu sách

Thứ Ba, 11:21, 28/04/2026
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026, hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đọc trong việc phát triển tư duy, nhân cách cho thế hệ trẻ.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề “Sách và Ước mơ vươn xa”, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường quốc tế và các loại hình giáo dục khác trên địa bàn Hà Nội. Theo kế hoạch, 100% cơ sở giáo dục phổ thông tại 126 xã, phường sẽ tham gia, bảo đảm quy mô triển khai rộng khắp toàn thành phố.

Về hình thức, thí sinh có thể lựa chọn dự thi bằng bài viết (tối đa 8.000 từ) hoặc sản phẩm đa phương tiện như video, audio với thời lượng từ 5 đến 12 phút. Ban tổ chức khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, khả năng truyền cảm hứng và cách tiếp cận mới mẻ trong việc giới thiệu sách.

Nội dung dự thi tập trung vào việc giới thiệu, tôn vinh các tác phẩm văn học, lịch sử, sách viết về quê hương, đất nước; qua đó khơi dậy tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển. Đồng thời, thí sinh được khuyến khích đề xuất các mô hình, sáng kiến nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, góp phần hình thành thói quen đọc sách bền vững.

(Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Cuộc thi được tổ chức qua hai cấp. Ở cấp cơ sở, vòng sơ khảo hoàn thành trước ngày 25/7/2026, mỗi đơn vị lựa chọn 5 bài dự thi chất lượng gửi tham gia vòng chung khảo cấp thành phố. Hồ sơ được tổng hợp và gửi về Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội trước ngày 30/7/2026.

Tại cấp thành phố, thời gian tiếp nhận bài dự thi diễn ra từ ngày 25/7 đến 30/7/2026. Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm chung khảo từ ngày 5/8 đến 10/8/2026. Lễ tôn vinh và trao giải dự kiến tổ chức từ ngày 20/8 đến 25/8/2026 tại Hà Nội. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn tham dự vòng xét chọn cấp quốc gia.

Việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh, từng bước hình thành xã hội học tập trên địa bàn Thủ đô.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tag: Đại sứ văn hóa đọc 2026 cuộc thi đọc sách Hà Nội phong trào đọc sách Việt Nam lan tỏa văn hóa đọc
Hà Nội sôi động hoạt động văn hóa dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5
VOV.VN - Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, Hà Nội chứng kiến không khí văn hóa – nghệ thuật sôi động với nhiều chương trình biểu diễn quy mô, hướng tới phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách trong kỳ nghỉ dài ngày.

Hà Nội có chuyến tàu đặc biệt gợi ký ức ngày đất nước thống nhất
VOV.VN - Dịp 30/4 - 1/5, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô tổ chức hành trình trải nghiệm đặc biệt với chủ đề “Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào”. Xuất phát từ Ga Hà Nội, chuyến tàu đưa người dân và du khách nhìn lại những ký ức lịch sử, cảm nhận giá trị của hòa bình, đoàn viên và niềm tự hào dân tộc qua một cách tiếp cận gần gũi...

Đồng Tháp dự kiến đầu tư 700 tỷ đồng xây dựng Bảo tàng Đồng Tháp Mười
VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng Bảo tàng Đồng Tháp Mười khoảng 700 tỷ đồng.

