Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2026 lan tỏa tình yêu sách

Cuộc thi năm nay mang chủ đề “Sách và Ước mơ vươn xa”, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường quốc tế và các loại hình giáo dục khác trên địa bàn Hà Nội. Theo kế hoạch, 100% cơ sở giáo dục phổ thông tại 126 xã, phường sẽ tham gia, bảo đảm quy mô triển khai rộng khắp toàn thành phố.

Về hình thức, thí sinh có thể lựa chọn dự thi bằng bài viết (tối đa 8.000 từ) hoặc sản phẩm đa phương tiện như video, audio với thời lượng từ 5 đến 12 phút. Ban tổ chức khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, khả năng truyền cảm hứng và cách tiếp cận mới mẻ trong việc giới thiệu sách.

Nội dung dự thi tập trung vào việc giới thiệu, tôn vinh các tác phẩm văn học, lịch sử, sách viết về quê hương, đất nước; qua đó khơi dậy tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển. Đồng thời, thí sinh được khuyến khích đề xuất các mô hình, sáng kiến nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, góp phần hình thành thói quen đọc sách bền vững.

Cuộc thi được tổ chức qua hai cấp. Ở cấp cơ sở, vòng sơ khảo hoàn thành trước ngày 25/7/2026, mỗi đơn vị lựa chọn 5 bài dự thi chất lượng gửi tham gia vòng chung khảo cấp thành phố. Hồ sơ được tổng hợp và gửi về Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội trước ngày 30/7/2026.

Tại cấp thành phố, thời gian tiếp nhận bài dự thi diễn ra từ ngày 25/7 đến 30/7/2026. Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm chung khảo từ ngày 5/8 đến 10/8/2026. Lễ tôn vinh và trao giải dự kiến tổ chức từ ngày 20/8 đến 25/8/2026 tại Hà Nội. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn tham dự vòng xét chọn cấp quốc gia.

Việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh, từng bước hình thành xã hội học tập trên địa bàn Thủ đô.