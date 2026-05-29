English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội tổ chức Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Thứ Sáu, 09:27, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Nội tổ chức Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang trong hai ngày 30 và 31/5. Điểm nhấn của sự kiện là hoạt cảnh “Vua Lê trả gươm báu” bên hồ Hoàn Kiếm cùng các nghi lễ truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.

Nhằm tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi - Đức Vua Lê Thái Tổ, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, khôi phục nền độc lập cho Đại Việt và khai sáng triều Hậu Lê, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ tổ chức Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2026) trong hai ngày 30 và 31/5.

Lễ hội diễn ra tại khu vực Tượng đài Vua Lê Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm và đình Nam Hương (75 Hàng Trống). Đây là địa điểm gắn liền với không gian văn hóa, lịch sử của trung tâm Thủ đô.

ha noi to chuc le hoi ky niem 598 nam ngay vua le thai to dang quang hinh anh 1
Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
ha noi to chuc le hoi ky niem 598 nam ngay vua le thai to dang quang hinh anh 2
Các hoạt động của lễ hội được tổ chức tại Tượng đài Vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương (75 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo Ban tổ chức, chiều 30/5 (tức ngày 14/4 âm lịch) sẽ diễn ra lễ cáo yết vào lúc 14h30 phút. Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh “Vua Lê trả gươm báu” được biểu diễn vào 20h tại khuôn viên tượng đài Vua Lê Thái Tổ, tái hiện truyền thuyết gắn với sự ra đời của tên gọi hồ Hoàn Kiếm.

Sáng 31/5 (tức ngày 15/4 âm lịch), từ 7h đến 11h sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương.

Việc tổ chức lễ hội không chỉ thể hiện sự tri ân đối với vị anh hùng dân tộc có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của khu vực hồ Hoàn Kiếm - di tích đặc biệt gắn với ký ức và bản sắc của Thăng Long - Hà Nội.

nguyen_thi_thu_hien_khue_van_uyen_minh_tranh_mau_nuoc_dat_vang_28x38cm_2026.jpg

Triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” tái hiện tinh thần sĩ tử giữa lòng Văn Miếu

VOV.VN - Hơn 40 tác phẩm hội họa cùng không gian sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên” sẽ xuất hiện tại triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm không chỉ kể câu chuyện thi cử, mà còn mở ra góc nhìn mới về hành trình học hỏi, tinh thần hiếu học và ký ức học đường của người Việt hôm nay.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: VOV Vua Lê Thái Tổ lễ hội hồ Hoàn Kiếm lịch sử Việt Nam văn hóa di sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu
Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/5, chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi” sẽ diễn ra tại khu Hồ Văn và Vườn Giám thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu

Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/5, chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi” sẽ diễn ra tại khu Hồ Văn và Vườn Giám thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

“Hồn trên giấy mộc”: Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện di sản tranh Đông Hồ
“Hồn trên giấy mộc”: Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện di sản tranh Đông Hồ

VOV.VN - Không còn nằm yên trong không gian trưng bày, tranh Đông Hồ đang dần được ứng dụng nhiều hơn trong đời sống thông qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và tương tác trực tiếp.

“Hồn trên giấy mộc”: Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện di sản tranh Đông Hồ

“Hồn trên giấy mộc”: Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện di sản tranh Đông Hồ

VOV.VN - Không còn nằm yên trong không gian trưng bày, tranh Đông Hồ đang dần được ứng dụng nhiều hơn trong đời sống thông qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và tương tác trực tiếp.

Đắk Lắk tìm giải pháp giữ gìn bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số
Đắk Lắk tìm giải pháp giữ gìn bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống vùng người dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2026, cụ thể hóa nghị quyết về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Đắk Lắk tìm giải pháp giữ gìn bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số

Đắk Lắk tìm giải pháp giữ gìn bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống vùng người dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2026, cụ thể hóa nghị quyết về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Rộn ràng Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thuỷ - Cần Thơ
Rộn ràng Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thuỷ - Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 28 đến 31/5/2026 (nhằm ngày 12 đến 15/4 âm lịch), tại Di tích quốc gia Đình Bình Thủy (phường Bình Thuỷ - TP. Cần Thơ). Lễ hội được tổ chức phần lễ trang nghiêm theo thông lệ truyền thống, phần hội mang không khí vui tươi, rộn ràng.

Rộn ràng Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thuỷ - Cần Thơ

Rộn ràng Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thuỷ - Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy năm Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 28 đến 31/5/2026 (nhằm ngày 12 đến 15/4 âm lịch), tại Di tích quốc gia Đình Bình Thủy (phường Bình Thuỷ - TP. Cần Thơ). Lễ hội được tổ chức phần lễ trang nghiêm theo thông lệ truyền thống, phần hội mang không khí vui tươi, rộn ràng.

Lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống X’tiêng với mô hình câu lạc bộ tự nguyện
Lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống X’tiêng với mô hình câu lạc bộ tự nguyện

VOV.VN - UBND xã Tân Hưng, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) vừa thành lập Câu lạc bộ Văn hóa truyền thống X’tiêng Tân Hưng, với mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống X’tiêng với mô hình câu lạc bộ tự nguyện

Lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống X’tiêng với mô hình câu lạc bộ tự nguyện

VOV.VN - UBND xã Tân Hưng, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) vừa thành lập Câu lạc bộ Văn hóa truyền thống X’tiêng Tân Hưng, với mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc