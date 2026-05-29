Hà Nội tổ chức Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Nhằm tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi - Đức Vua Lê Thái Tổ, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, khôi phục nền độc lập cho Đại Việt và khai sáng triều Hậu Lê, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ tổ chức Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2026) trong hai ngày 30 và 31/5.

Lễ hội diễn ra tại khu vực Tượng đài Vua Lê Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm và đình Nam Hương (75 Hàng Trống). Đây là địa điểm gắn liền với không gian văn hóa, lịch sử của trung tâm Thủ đô.

Theo Ban tổ chức, chiều 30/5 (tức ngày 14/4 âm lịch) sẽ diễn ra lễ cáo yết vào lúc 14h30 phút. Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh “Vua Lê trả gươm báu” được biểu diễn vào 20h tại khuôn viên tượng đài Vua Lê Thái Tổ, tái hiện truyền thuyết gắn với sự ra đời của tên gọi hồ Hoàn Kiếm.

Sáng 31/5 (tức ngày 15/4 âm lịch), từ 7h đến 11h sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương.

Việc tổ chức lễ hội không chỉ thể hiện sự tri ân đối với vị anh hùng dân tộc có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của khu vực hồ Hoàn Kiếm - di tích đặc biệt gắn với ký ức và bản sắc của Thăng Long - Hà Nội.