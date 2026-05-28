Đắk Lắk tìm giải pháp giữ gìn bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số

Ngày 28/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống vùng người dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đây là hoạt động cụ thể hóa nghị quyết về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống

Tham gia lớp tập huấn có gần 300 học viên là công chức, viên chức phòng văn hóa - xã hội và trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại các xã, phường; đại diện trưởng thôn, buôn, người có uy tín, người thực hành di sản văn hóa dân gian tiêu biểu đến từ 60 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các học viên được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; phương pháp kiểm kê, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể và xây dựng mô hình bảo tồn văn hóa tại cơ sở.

Cùng với lý thuyết, các học viên sẽ thực hành lập phiếu kiểm kê, xây dựng lý lịch khoa học di sản văn hóa phi vật thể; xác định chủ thể văn hóa, hiện trạng sức sống của di sản và thực trạng bảo vệ di sản tại địa phương. Các học viên cũng trao đổi, phân tích mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống; nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp và xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tại xã, phường, thôn, buôn.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nghệ nhân và cộng đồng trong công tác bảo tồn, trao truyền, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống; góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững tại địa phương. Trước đó, một lớp tập huấn tương tự đã được tổ chức với gần 100 nghệ nhân tham gia.

“Hai lớp tập huấn này tập trung cho cán bộ văn hóa xã, phường; các nghệ nhân, những người thực hành di sản cũng như là trưởng các thôn, buôn, những người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc có thêm nhiều kỹ năng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Hai lớp tập huấn này cũng nằm trong chương trình nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mới ban hành về bảo vệ và phát huy di sản cồng chiêng, theo chính sách mới, xây dựng các chính sách để mà bảo vệ di sản”, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu khẳng định.