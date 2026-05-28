English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk tìm giải pháp giữ gìn bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số

Thứ Năm, 16:01, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống vùng người dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2026, cụ thể hóa nghị quyết về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Ngày 28/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống vùng người dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đây là hoạt động cụ thể hóa nghị quyết về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua.

Dak lak tim giai phap giu gin ban sac van hoa vung dan toc thieu so hinh anh 1
Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống

Tham gia lớp tập huấn có gần 300 học viên là công chức, viên chức phòng văn hóa - xã hội và trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại các xã, phường; đại diện trưởng thôn, buôn, người có uy tín, người thực hành di sản văn hóa dân gian tiêu biểu đến từ 60 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các học viên được nghiên cứu, trao đổi nhiều chuyên đề liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; phương pháp kiểm kê, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể và xây dựng mô hình bảo tồn văn hóa tại cơ sở.

Dak lak tim giai phap giu gin ban sac van hoa vung dan toc thieu so hinh anh 2
Cùng với lý thuyết, các học viên sẽ thực hành, trao đổi, phân tích mô hình thực tế; nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp và xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tại xã, phường, thôn, buôn.

Cùng với lý thuyết, các học viên sẽ thực hành lập phiếu kiểm kê, xây dựng lý lịch khoa học di sản văn hóa phi vật thể; xác định chủ thể văn hóa, hiện trạng sức sống của di sản và thực trạng bảo vệ di sản tại địa phương. Các học viên cũng trao đổi, phân tích mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống; nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp và xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tại xã, phường, thôn, buôn.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nghệ nhân và cộng đồng trong công tác bảo tồn, trao truyền, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống; góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững tại địa phương. Trước đó, một lớp tập huấn tương tự đã được tổ chức với gần 100 nghệ nhân tham gia.

Dak lak tim giai phap giu gin ban sac van hoa vung dan toc thieu so hinh anh 3
Lớp tập huấn trước đó có gần 100 nghệ nhân tại Đắk Lắk tham gia.

“Hai lớp tập huấn này tập trung cho cán bộ văn hóa xã, phường; các nghệ nhân, những người thực hành di sản cũng như là trưởng các thôn, buôn, những người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc có thêm nhiều kỹ năng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Hai lớp tập huấn này cũng nằm trong chương trình nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mới ban hành về bảo vệ và phát huy di sản cồng chiêng, theo chính sách mới, xây dựng các chính sách để mà bảo vệ di sản”, bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu khẳng định.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk bảo tồn di sản văn hóa bảo tồn di sản văn hóa Đắk Lắk di sản văn hóa dân tộc thiểu số Đắk Lắk
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa X
Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa X

VOV.VN - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2029. Đại hội đã xác lập 11 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ mới. Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, khóa X.

Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa X

Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa X

VOV.VN - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2029. Đại hội đã xác lập 11 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ mới. Anh Y Lê Pas Tơr tiếp tục được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, khóa X.

Đắk Lắk phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số
Đắk Lắk phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số

VOV.VN - Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới với thông điệp “Hiểu đúng – Làm đúng – Cuộc sống tốt hơn”, hướng đến nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong môi trường số; hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả.

Đắk Lắk phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số

Đắk Lắk phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số

VOV.VN - Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới với thông điệp “Hiểu đúng – Làm đúng – Cuộc sống tốt hơn”, hướng đến nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong môi trường số; hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả.

Sôi nổi các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản tại Đắk Lắk
Sôi nổi các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hòa trong không khí hân hoan của mùa Phật đản năm 2026, những ngày này, tại nhiều chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra các hoạt động văn hóa, tâm linh và an sinh xã hội ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân và phật tử tham gia.

Sôi nổi các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản tại Đắk Lắk

Sôi nổi các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hòa trong không khí hân hoan của mùa Phật đản năm 2026, những ngày này, tại nhiều chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra các hoạt động văn hóa, tâm linh và an sinh xã hội ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân và phật tử tham gia.

Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu tại Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bồi đắp lý tưởng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu tại Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bồi đắp lý tưởng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Trưng bày ảnh giao lưu hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tại Đắk Lắk
Trưng bày ảnh giao lưu hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (12/5), tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Đoàn Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc trưng bày ảnh giao lưu hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Trưng bày ảnh giao lưu hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tại Đắk Lắk

Trưng bày ảnh giao lưu hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (12/5), tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Đoàn Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc trưng bày ảnh giao lưu hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Sôi động đêm nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”
Sôi động đêm nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”

VOV.VN - Tối 30/4, tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”, mở màn chuỗi hoạt động kích cầu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5.

Sôi động đêm nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”

Sôi động đêm nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”

VOV.VN - Tối 30/4, tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”, mở màn chuỗi hoạt động kích cầu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5.

Đến Đắk Lắk khám phá "vườn thanh âm" ba miền
Đến Đắk Lắk khám phá "vườn thanh âm" ba miền

VOV.VN - Không chỉ là một hành trình khám phá Đắk Lắk - “vườn thanh âm” của cả ba miền, mà còn là câu chuyện về cách một vùng đất đánh thức di sản, biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh cho phát triển. 

Đến Đắk Lắk khám phá "vườn thanh âm" ba miền

Đến Đắk Lắk khám phá "vườn thanh âm" ba miền

VOV.VN - Không chỉ là một hành trình khám phá Đắk Lắk - “vườn thanh âm” của cả ba miền, mà còn là câu chuyện về cách một vùng đất đánh thức di sản, biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh cho phát triển. 

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc