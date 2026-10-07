English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát huy giá trị văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong thời đại mới

Thứ Tư, 09:33, 07/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội. Trong giai đoạn mới, Hội đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng chuyển đổi số và bồi dưỡng tài năng trẻ nhằm đưa giá trị nghệ thuật lan tỏa sâu rộng trong đời sống.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 7 đã tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI. Bên cạnh việc ghi nhận những thành tựu nổi bật, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.

phat huy gia tri van hoc nghe thuat cac dan toc thieu so trong thoi dai moi hinh anh 1
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 7 diễn ra ngày 6/10/2026 tại Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết và bầu ra Ban Chấp hành khóa VII gồm 18 thành viên và Ban Thường vụ gồm 7 thành viên. Ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng đã nhiệt liệt biểu dương những cố gắng cùng thành tựu mà Hội đạt được trong thời gian qua. Theo ông Trần Thắng, trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số giữ vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng. Đội ngũ văn nghệ sĩ và nghệ nhân các dân tộc thiểu số vừa mang trách nhiệm gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống vô giá được trao truyền qua nhiều thế hệ, vừa liên tục sáng tạo nên những giá trị mới. Thông qua đó, tiếng nói, tâm hồn cùng vẻ đẹp đa dạng của các dân tộc hòa chung vào dòng chảy văn hóa Việt Nam.

phat huy gia tri van hoc nghe thuat cac dan toc thieu so trong thoi dai moi hinh anh 2
Ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xem công tác dân tộc và củng cố đại đoàn kết toàn dân là vấn đề chiến lược, lâu dài; trong đó ưu tiên hàng đầu việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, nhấn mạnh: Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số được sáng tác, phát triển trong bối cảnh đất nước đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh đến xây dựng và phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Nông Quốc Bình, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, nơi Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số gắn bó sâu sắc, dù còn không ít khó khăn, song đã có những chuyển biến tích cực, từng bước tạo diện mạo mới. Trong bối cảnh đó, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tiếp tục có điều kiện phát triển, phản ánh đời sống, tâm tư, tình cảm và những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội tổ chức hơn 30 trại sáng tác với hơn 630 lượt hội viên tham dự; tổ chức các đoàn đi thực tế, sáng tác tại nhiều địa phương, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ tiếp cận đời sống, tìm kiếm chất liệu và làm mới phương thức thể hiện. Hoạt động sáng tác đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với gần 500 giải thưởng ở các cấp, qua đó ghi nhận sức sáng tạo và đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số.

phat huy gia tri van hoc nghe thuat cac dan toc thieu so trong thoi dai moi hinh anh 3
Ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch), Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - ông Mã Thế Anh khẳng định, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam xác định trọng tâm là cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam thành những chương trình, kế hoạch và hoạt động cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, tạo chuyển biến thiết thực trong đời sống văn học nghệ thuật.

Hội sẽ đưa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động thiết thực, tăng cường tổ chức thực tế sáng tác, chú trọng bồi dưỡng thế hệ văn nghệ sĩ trẻ. Qua đó, Hội quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đưa văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tiếp tục phát triển và đóng góp tích cực cho nền văn hóa dân tộc.

le-hoi-ao-dai-ha-noi-1.jpg

Khai mở nguồn lực văn hóa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, văn hóa cần được nhìn nhận không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực sáng tạo và yếu tố trực tiếp tạo giá trị cho nền kinh tế. Để khai mở nguồn lực này, cần đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế và phát triển đồng bộ hệ sinh thái văn hóa.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: TTXVN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Liên hoan phim Quốc tế Busan được công nhận ngang hàng LHP Cannes
Liên hoan phim Quốc tế Busan được công nhận ngang hàng LHP Cannes

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF) quy tụ 316 bộ phim xuất sắc đến từ 59 quốc gia. Lần đầu tiên, BIFF được chính thức công nhận là liên hoan phim hạng A, đứng ngang hàng với các liên hoan phim uy tín như Cannes hay Berlin, khẳng định vị thế điện ảnh châu Á.

Liên hoan phim Quốc tế Busan được công nhận ngang hàng LHP Cannes

Liên hoan phim Quốc tế Busan được công nhận ngang hàng LHP Cannes

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF) quy tụ 316 bộ phim xuất sắc đến từ 59 quốc gia. Lần đầu tiên, BIFF được chính thức công nhận là liên hoan phim hạng A, đứng ngang hàng với các liên hoan phim uy tín như Cannes hay Berlin, khẳng định vị thế điện ảnh châu Á.

Xây dựng làng nghề truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch
Xây dựng làng nghề truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch

VOV.VN - Giai đoạn 2026–2030, thành phố Quảng Ninh đặt mục tiêu công nhận thêm 13 làng nghề, 4 làng nghề truyền thống; phát triển các làng nghề thành sản phẩm văn hóa – du lịch. Đây là hướng đi nhằm bảo tồn giá trị nghề truyền thống, tạo sinh kế tại chỗ và bổ sung những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng cho du lịch.

Xây dựng làng nghề truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch

Xây dựng làng nghề truyền thống trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch

VOV.VN - Giai đoạn 2026–2030, thành phố Quảng Ninh đặt mục tiêu công nhận thêm 13 làng nghề, 4 làng nghề truyền thống; phát triển các làng nghề thành sản phẩm văn hóa – du lịch. Đây là hướng đi nhằm bảo tồn giá trị nghề truyền thống, tạo sinh kế tại chỗ và bổ sung những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng cho du lịch.

2.026 người múa xòe chào mừng 5 năm Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể
2.026 người múa xòe chào mừng 5 năm Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN - Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” sẽ được tổ chức từ ngày 16 - 21/10 tới đây tại phường Nghĩa Lộ và các địa phương vùng Mường Lò của tỉnh Lào Cai. Điểm nhấn của sự kiện là màn đại xòe của 2.026 nghệ nhân.

2.026 người múa xòe chào mừng 5 năm Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể

2.026 người múa xòe chào mừng 5 năm Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN - Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” sẽ được tổ chức từ ngày 16 - 21/10 tới đây tại phường Nghĩa Lộ và các địa phương vùng Mường Lò của tỉnh Lào Cai. Điểm nhấn của sự kiện là màn đại xòe của 2.026 nghệ nhân.

Đắk Lắk mang văn hoá Tây Nguyên đến với Hàn Quốc
Đắk Lắk mang văn hoá Tây Nguyên đến với Hàn Quốc

VOV.VN - Văn hóa vùng rừng và biển của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất đã được giới thiệu đến công chúng Hàn Quốc thông qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra tại tỉnh Chungbuk từ ngày 30/9 đến ngày 6/10.

Đắk Lắk mang văn hoá Tây Nguyên đến với Hàn Quốc

Đắk Lắk mang văn hoá Tây Nguyên đến với Hàn Quốc

VOV.VN - Văn hóa vùng rừng và biển của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất đã được giới thiệu đến công chúng Hàn Quốc thông qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra tại tỉnh Chungbuk từ ngày 30/9 đến ngày 6/10.

Điện Biên sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV
Điện Biên sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang tập trung hoàn thiện các phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/10. Ngày hội có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh, thành phố có đồng bào Mông sinh sống.

Điện Biên sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Điện Biên sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang tập trung hoàn thiện các phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/10. Ngày hội có sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh, thành phố có đồng bào Mông sinh sống.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc