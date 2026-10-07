Phát huy giá trị văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong thời đại mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 7 đã tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI. Bên cạnh việc ghi nhận những thành tựu nổi bật, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 7 diễn ra ngày 6/10/2026 tại Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết và bầu ra Ban Chấp hành khóa VII gồm 18 thành viên và Ban Thường vụ gồm 7 thành viên. Ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng đã nhiệt liệt biểu dương những cố gắng cùng thành tựu mà Hội đạt được trong thời gian qua. Theo ông Trần Thắng, trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số giữ vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng. Đội ngũ văn nghệ sĩ và nghệ nhân các dân tộc thiểu số vừa mang trách nhiệm gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống vô giá được trao truyền qua nhiều thế hệ, vừa liên tục sáng tạo nên những giá trị mới. Thông qua đó, tiếng nói, tâm hồn cùng vẻ đẹp đa dạng của các dân tộc hòa chung vào dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xem công tác dân tộc và củng cố đại đoàn kết toàn dân là vấn đề chiến lược, lâu dài; trong đó ưu tiên hàng đầu việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, nhấn mạnh: Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số được sáng tác, phát triển trong bối cảnh đất nước đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh đến xây dựng và phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Nông Quốc Bình, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, nơi Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số gắn bó sâu sắc, dù còn không ít khó khăn, song đã có những chuyển biến tích cực, từng bước tạo diện mạo mới. Trong bối cảnh đó, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tiếp tục có điều kiện phát triển, phản ánh đời sống, tâm tư, tình cảm và những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội tổ chức hơn 30 trại sáng tác với hơn 630 lượt hội viên tham dự; tổ chức các đoàn đi thực tế, sáng tác tại nhiều địa phương, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ tiếp cận đời sống, tìm kiếm chất liệu và làm mới phương thức thể hiện. Hoạt động sáng tác đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với gần 500 giải thưởng ở các cấp, qua đó ghi nhận sức sáng tạo và đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số.

Ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch), Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 - ông Mã Thế Anh khẳng định, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam xác định trọng tâm là cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam thành những chương trình, kế hoạch và hoạt động cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, tạo chuyển biến thiết thực trong đời sống văn học nghệ thuật.

Hội sẽ đưa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động thiết thực, tăng cường tổ chức thực tế sáng tác, chú trọng bồi dưỡng thế hệ văn nghệ sĩ trẻ. Qua đó, Hội quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, đưa văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tiếp tục phát triển và đóng góp tích cực cho nền văn hóa dân tộc.