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Hanoi Jazztival 2026: Jazz chính thức cất lời giữa lòng Thủ đô

Thứ Tư, 17:52, 09/09/2026
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VOV.VN - Jazz sẽ chính thức cất lời giữa lòng Hà Nội với dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế từ ngày 17 đến 19/9. Hanoi Jazztival 2026 bắt đầu mở cổng đăng ký nhận vé miễn phí để người hâm mộ bước vào hành trình âm nhạc nồng nàn, định hình thương hiệu văn hóa độc bản cho Hà Nội.

Nghe Jazz phố cổ, săn vé Hanoi Jazztival 2026 

Cổng đăng ký vé thưởng thức nhạc Jazz miễn phí cho hai đêm diễn đầu tiên của Hanoi Jazztival 2026 đã chính thức mở từ 9/9. Hãy cùng Jazz và Hà Nội xao xuyến trong nồng nàn thu, ngẫu hứng trong những giai điệu không biên giới.

Đêm Khai mạc sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 17/9/2026 tại Vườn âm nhạc Nhà Hát Lớn, với sự tham gia của các nghệ sĩ và ban nhạc Việt Nam và quốc tế như Sông Hồng Jazz Band (Việt Nam), Nguyên Lê Special Quartet (Pháp), Senri Kawaguchi Special Fusion Band (Nhật Bản).

Đêm thứ hai của Hanoi Jazztival 2026 diễn ra vào 20h ngày 18/9/2026 tại Vườn Âm nhạc Nhà Hát Lớn, mang theo những cá tính và màu sắc Jazz khác nhau của nhiều nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam. Đêm diễn có sự tham gia của David Carlos Valdez Quartet (Mỹ), JSFA Band (Hàn Quốc), Longwaits Ensemble (Việt Nam), Thăng Long Jazz (Việt Nam).

Diễn ra trong ba ngày từ 17-19/9/2026, Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc uy tín đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác. Sự kiện hứa hẹn sẽ biến phố cổ thành một không gian nghệ thuật sống động. Các hoạt động của Liên hoan diễn ra tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô như Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác tại Vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tại 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, khách sạn Thăng Long Opera và các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố.

hanoi jazztival 2026 jazz chinh thuc cat loi giua long thu do hinh anh 1
Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”.

Hanoi Jazztival 2026 mang kỳ vọng của Thành phố Hà Nội trong hành trình định hình thương hiệu văn hóa Thủ đô thời kỳ hội nhập.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chia sẻ: “Mong muốn của chúng tôi là đưa Hanoi Jazztival trở thành một Liên hoan Jazz quốc tế thường niên, kiến tạo một thương hiệu văn hóa độc bản của Hà Nội, có tiếng vang trong khu vực và vươn tầm thế giới”.

Công chúng, du khách và những trái tim mê Jazz muốn đắm mình trọn vẹn trong không gian nghệ thuật của Jazz hãy đăng ký nhận vé miễn phí từ hôm nay 9/9/2026.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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