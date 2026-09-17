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Jazz & Phố: Tái hiện hành trình hơn một thế kỷ Jazz giữa lòng Hà Nội

Thứ Năm, 15:49, 17/09/2026
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VOV.VN - Ngày 17/9/2026, Triển lãm "Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới" khai mạc tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đây là hoạt động điểm nhấn mở màn Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 - Hanoi Jazztival 2026.

Triển lãm Jazz & Phố - Điểm nhấn mở màn Hanoi Jazztival 2026

Triển lãm "Jazz & Phố - Giao thoa" không biên giới là sự kiện điểm nhấn mở màn chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026, do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện, phối hợp cùng đơn vị sản xuất IB Group Vietnam. Sự kiện không chỉ tái hiện chặng đường phát triển của một dòng nhạc, mà còn đặt ra góc nhìn sắc sảo về cách di sản âm nhạc toàn cầu đối thoại và hòa nhập vào không gian văn hóa Thủ đô.

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Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; NSƯT Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026; NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cắt băng khai mạc Triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới”.

Tham dự Lễ Khai mạc triển lãm có bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; NSND Huỳnh Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Chỉ đạo nghệ thuật; NSƯT Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026, cùng các nghệ sĩ, đơn vị đồng hành, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và khách mời.

Nhấn mạnh thông điệp “Kết nối di sản, kiến tạo tương lai”, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định, trong khuôn khổ Hanoi Jazztival, Jazz không còn khép kín trong khán phòng hay câu lạc bộ chuyên biệt. Việc đưa Jazz ra vườn hoa, phố đi bộ và không gian quanh hồ Hoàn Kiếm đã biến chính Hà Nội thành một phần của lễ hội. Ở đó, không gian đô thị trở thành sân khấu lớn, nơi ký ức đối thoại với hiện tại và âm nhạc kết nối cộng đồng.

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Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Jazz & Phố mở ra hành trình hơn 100 năm của Jazz từ những con phố New Orleans hơn một thế kỷ trước, khi Jazz bắt đầu hành trình từ sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa, những thanh âm và những con người khác biệt. Trải qua hơn 100 năm phát triển, Jazz không ngừng chuyển động, biến đổi và lan tỏa tới nhiều thành phố trên thế giới. Từ câu chuyện ấy, “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” đưa công chúng lần theo hành trình của Jazz qua những dấu mốc lịch sử, trước khi đến với câu chuyện về Jazz tại Việt Nam và Hà Nội.

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Huyền thoại nhạc Jazz, NSƯT Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026.

Xúc động chia sẻ về chặng đường gắn bó với Jazz, NSƯT Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026 cũng bày tỏ kỳ vọng lớn vào sự lan tỏa của dòng nhạc này trong không gian văn hóa Thủ đô thông qua kỳ liên hoan quốc tế bài bản.

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Jazz & Phố là hoạt động đầu tiên của Hanoi Jazztival 2026.

NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Chỉ đạo nghệ thuật Hanoi Jazztival 2026 cho biết: “Hôm nay khai mạc triển lãm Jazz & Phố. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động của Hanoi Jazztival 2026. Chúng tôi tổ chức tại nhiều điểm khác nhau quanh hồ Hoàn Kiếm, trong đó có 3 đêm chính: Nhà hát Lớn 2 đêm và Nhà Bát Giác 1 đêm. Người yêu nhạc jazz, đặc biệt giới trẻ hãy đến và cảm nhận tâm huyết của những người đặt nền móng cho nhạc jazz Việt Nam. Ta sẽ thấy bóng dáng nhạc jazz Việt Nam hòa mình, giao thoa với thế giới.

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Công chúng không dừng lại ở vai trò thưởng lãm thụ động mà trực tiếp thâm nhập vào tinh thần ngẫu hứng, bản sắc cốt lõi của Jazz.

Triển lãm tạo ra một không gian đa giác quan. Bằng việc kết hợp giữa hiện vật, nhạc cụ, tư liệu lịch sử và tương tác qua mã QR, công chúng không dừng lại ở vai trò thưởng lãm thụ động mà trực tiếp thâm nhập vào tinh thần ngẫu hứng, bản sắc cốt lõi của Jazz. Quá khứ và hiện tại, di sản thế giới và hơi thở bản địa hòa quyện, phản ánh sức sống bền bỉ của dòng nhạc này.

Triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” mở cửa tự do từ ngày 17 đến 19/9/2026 tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:

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NSƯT Hoàng Tùng, giảng viên Trống Jazz, điều hành bộ môn Trống Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
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Hanoi Jazztival 2026 chính thức bắt đầu đưa ngẫu hứng Jazz về phố cổ

VOV.VN - Từ hôm nay 17/9, Hanoi Jazztival 2026 đưa Jazz về phố cổ. Người dân và du khách sẽ có dịp đắm mình trong những giai điệu ngẫu hứng không biên giới. Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 lần đầu được tổ chức với sự tham gia của nhiều ban nhạc nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Hoàng Yến/VOV.VN
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