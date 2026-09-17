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Hanoi Jazztival 2026 chính thức bắt đầu đưa ngẫu hứng Jazz về phố cổ

Thứ Năm, 06:00, 17/09/2026
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VOV.VN - Từ hôm nay 17/9, Hanoi Jazztival 2026 đưa Jazz về phố cổ. Người dân và du khách sẽ có dịp đắm mình trong những giai điệu ngẫu hứng không biên giới. Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 lần đầu được tổ chức với sự tham gia của nhiều ban nhạc nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Hanoi Jazztival 2026 đưa nhạc Jazz về với không gian di sản phố cổ

Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề "Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới" chính thức diễn ra từ hôm nay 17 - 19/9 tại nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô, từ nhà hát, bảo tàng đến phố đi bộ và không gian di sản.

Chương trình Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Vườn âm nhạc, Nhà hát Lớn (Hà Nội). Lễ bế mạc được tổ chức tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ - những biểu tượng của Hà Nội. Đến với Hanoi Jazztival 2026, công chúng Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế được trải nghiệm chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc, sôi động trong 3 ngày.

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Lịch trình sự kiện Hà Nội Jazztival 2026.

Hà Nội Jazztival dự kiến thu hút từ 1.000 - 4.000 người tham gia trực tiếp mỗi đêm tại các không gian mở.  Liên hoan được kỳ vọng mở ra một không gian âm nhạc mới, mang đậm dấu ấn Thủ đô, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa các nghệ sĩ Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Quy tụ 13 ban nhạc đỉnh cao từ Việt Nam và quốc tế

Sức hút lớn nhất của liên hoan chính là sự quy tụ của 13 ban nhạc đỉnh cao, gồm 8 ban nhạc quốc tế và 5 ban nhạc hàng đầu Việt Nam, với những cá tính nghệ thuật vô cùng khác biệt.

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Nghệ sĩ David Carlos Valdez.

Nghệ sĩ lừng danh David Carlos Valdez, thủ lĩnh tứ tấu David Carlos Valdez Quartet chia sẻ ông đã gắn bó với Việt Nam khoảng 4 năm và coi “Việt Nam thực ra đã là nhà của tôi”. Với ông, Hà Nội là thủ đô yêu thích nhất thế giới. Hà Nội sở hữu sự kết hợp đặc biệt giữa nhịp sống hối hả, mãnh liệt và sự bình yên cổ kính. Theo nghệ sĩ, văn hóa Jazz tại Việt Nam đang đạt đến một độ chín và mọi người có thể thực sự cảm nhận được mọi thứ đang bắt đầu phát triển. David đặc biệt hào hứng với ban nhạc của mình, bởi mỗi thành viên đều mang đến một nền tảng âm nhạc khác nhau. 

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Nhóm JSFA của Hàn Quốc. 

Trong khi đó, nhóm nhạc JSFA mang tới phong cách Funky rộn rã cùng cấu trúc hòa âm tinh tế. Đại diện nhóm chia sẻ, âm nhạc của họ không lặp lại quá khứ một cách máy móc mà phản ánh chân thật tư duy của những người chơi nhạc tại Hàn Quốc ở thế kỷ 21. JSFA cũng vô cùng háo hức được thưởng thức phở, bún chả và trải nghiệm không gian kiến trúc Á - Âu của Hà Nội.

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Nghệ sĩ Senri đến từ Nhật Bản. 

Nữ nghệ sĩ drum/percussion Senri trở lại Hà Nội cùng dàn nhạc công đình đám từ các ban nhạc Fusion huyền thoại của Nhật Bản như Shingo Tanaka chơi bass từ nhóm "T-SQUARE", Jun Abe chơi keyboard từ nhóm "CASIOPEA" và Takashi Masuzaki chơi guitar từ nhóm "DIMENSION".

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NSƯT Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026.

NSƯT Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026 khẳng định đây là cột mốc đáng chờ đợi sau nhiều năm. “Hanoi Jazztival lần này là một cơ hội tốt vì trong 3 ngày, Jazz có điều kiện xuất hiện ở nhiều không gian của thành phố”.

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Tổng đạo diễn - Giám đốc Âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm.

Theo Tổng đạo diễn - Giám đốc Âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm, Hanoi Jazztival không sao chép công thức của bất kỳ lễ hội quốc tế nào. Nhạc sĩ Dương Cầm nhấn mạnh rằng Hà Nội và Jazz tìm thấy điểm chung ở chiều sâu lịch sử cùng khả năng liên tục tiếp nhận những dòng chảy văn hóa mới. Do đó, ê-kíp sáng tạo hướng tới xây dựng một dấu ấn riêng: nơi nhạc Jazz hiện đại hòa quyện cùng kiến trúc cổ kính và đối thoại trực tiếp với âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Ngày 17-9: Triển lãm "Jazz & Phố" tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, chương trình "Woman in Jazz" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và lễ khởi động "Thanh âm jazz Hà Nội" tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngày 18-9: Tọa đàm quốc tế "Hà Nội và nhạc jazz", workshop "Ngôn ngữ jazz trong âm nhạc truyền thống", "Jam Jazz Session" tại Khách sạn Thăng Long Opera, đêm "Jazz không biên giới" tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội và các chương trình "Night Jam Jazz at Club" tại Bình Minh Jazz Club, Câu lạc bộ Long Waits...

Ngày 19-9: "Street Jazz" tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, "Jazz và Di sản" tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm) và Gala tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ.

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Hanoi Jazztival 2026: Jazz chính thức cất lời giữa lòng Thủ đô

VOV.VN - Jazz sẽ chính thức cất lời giữa lòng Hà Nội với dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế từ ngày 17 đến 19/9. Hanoi Jazztival 2026 bắt đầu mở cổng đăng ký nhận vé miễn phí để người hâm mộ bước vào hành trình âm nhạc nồng nàn, định hình thương hiệu văn hóa độc bản cho Hà Nội.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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