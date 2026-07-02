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Các nhà làm phim Việt và quốc tế tăng kết nối bên lề DANAFF IV

Thứ Năm, 08:51, 02/07/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), Tiệc Kết nối Điện ảnh quy tụ đông đảo đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, nhà phát hành và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Hoạt động hướng đến việc mở rộng kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Đông đảo đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, nhà phát hành và nhà đầu tư trong nước, quốc tế đã hội tụ tại Tiệc Kết nối Điện ảnh, một hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). 

Không chỉ là dịp gặp gỡ của giới làm nghề, Tiệc Kết nối Điện ảnh còn hướng đến việc thúc đẩy hợp tác giữa các nhà làm phim Việt Nam với các đối tác quốc tế. Thông qua hoạt động này, các nhà đầu tư, nhà phát hành và đơn vị sản xuất nước ngoài có thêm cơ hội tìm hiểu các dự án điện ảnh Việt Nam, mở rộng khả năng hợp tác trong sản xuất, phát hành và quảng bá phim.

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Tiệc Kết nối Điện ảnh quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim và đối tác trong khuôn khổ DANAFF IV.

Tham dự sự kiện có Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức DANAFF IV; bà Lý Phương Dung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam cùng đại diện nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh như BHD, HK Film, 89s Group, Anh Tễu Studio...

Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết trong những năm qua, DANAFF luôn kiên định với bốn định hướng trọng tâm gồm tôn vinh điện ảnh châu Á và Việt Nam, tôn vinh di sản điện ảnh, mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời phát hiện và nuôi dưỡng các tài năng điện ảnh Việt Nam.

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Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tại Tiệc Kết nối Điện ảnh
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Bà Đinh Thị Thanh Hương, dại diện đơn vị đồng tổ chức Tiệc Kết nối Điện ảnh

Theo bà, DANAFF IV tiếp tục mở rộng vai trò kết nối khi đưa các nhà làm phim đến gần hơn với những đối tác công nghệ thông qua sự kiện Industry Day, hướng tới mục tiêu mang đến những trải nghiệm điện ảnh ngày càng chất lượng cho khán giả.

Bà Đinh Thị Thanh Hương, dại diện đơn vị đồng tổ chức cho biết Tiệc Kết nối Điện ảnh được kỳ vọng trở thành không gian để nghệ sĩ, nhà làm phim và các đối tác trong ngành gặp gỡ, trao đổi trong bầu không khí của DANAFF IV.

Sự kiện cũng có sự tham gia của đại diện Dolby Laboratories. Ông Edwin Ramesh, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á và Úc - New Zealand, cho biết hệ thống Dolby Vision và Dolby Atmos tại địa điểm tổ chức được thiết kế, tinh chỉnh theo từng phòng chiếu nhằm mang đến chất lượng hình ảnh và âm thanh tối ưu. Ông bày tỏ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà làm phim lựa chọn các định dạng này để hoàn thiện tác phẩm và nâng cao trải nghiệm cho khán giả.

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Sự kiện tạo không gian giao lưu giữa giới làm phim và các đối tác trong lĩnh vực điện ảnh.

Tiệc Kết nối Điện ảnh được tổ chức tại cụm rạp mới của Galaxy tại Đà Nẵng. Theo đại diện Dolby Laboratories, hệ thống trình chiếu tại đây được đầu tư theo tiêu chuẩn hiện đại, góp phần bổ sung thêm một không gian phục vụ các hoạt động của DANAFF IV.

Bên cạnh các suất chiếu và chương trình hội thảo chuyên môn, những hoạt động kết nối như Tiệc Kết nối Điện ảnh cho thấy DANAFF IV đang từng bước mở rộng vai trò của một liên hoan phim, không chỉ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh mà còn tạo diễn đàn để các nhà làm phim, nhà đầu tư và đối tác trong nước, quốc tế gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Hà Phương/VOV.VN
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