Hoa hậu Nguyễn Phương Linh làm đại sứ cuộc thi sáng tạo video quảng bá văn hóa

Cuộc thi có chủ đề “Điểm chạm truyền thống và hiện đại”, hướng tới việc khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung kể lại văn hóa Việt bằng ngôn ngữ gần gũi, hiện đại, phù hợp với công chúng trên các nền tảng số. Chương trình có sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm Cục Điện ảnh, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và YouTube.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường tham dự họp báo

Theo Ban Tổ chức, “Chạm Việt Nam 2026” dự kiến khởi động từ ngày 6/6 và trao giải vào tháng 9/2026. Cuộc thi đặt mục tiêu thu hút hàng trăm thí sinh, tạo ra hàng nghìn video chất lượng cao để quảng bá văn hóa Việt Nam. Các bài thi sẽ được công bố trên kênh YouTube “Chạm Việt Nam” và website chính thức của chương trình tại địa chỉ chamvietnam.vtc.vn.

Điểm đáng chú ý là cuộc thi không giới hạn thể loại video dự thi. Các nhà sáng tạo nội dung, bao gồm cả người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, đều có thể tham gia. Điều được nhấn mạnh không chỉ là hình ảnh đẹp hay kỹ thuật dựng hiện đại, mà là khả năng kể được những câu chuyện có giá trị nhân văn, có cảm xúc và có sức lan tỏa.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại họp báo

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng sự phát triển của các nền tảng số đã mở ra phương thức tiếp cận mới đối với công tác bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Ông nhấn mạnh: “Không gian số hôm nay không chỉ là môi trường truyền tải thông tin, mà còn là không gian sáng tạo, kết nối và tương tác toàn cầu; nơi những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và vẻ đẹp Việt Nam có thể được truyền cảm hứng bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi và giàu sức lan tỏa”.

Theo Thứ trưởng, Bộ VHTTDL đánh giá cao việc triển khai chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số về văn hóa Việt Nam cùng cuộc thi “Chạm Việt Nam 2026”. Đây là hoạt động kết nối giữa văn hóa, công nghệ và truyền thông số, góp phần hình thành hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, sáng tạo, mang bản sắc Việt trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty VTC, nhấn mạnh khả năng lan tỏa mạnh mẽ của những câu chuyện nhỏ trong thời đại số. Ông nói: “Hôm nay, một video ngắn trên điện thoại có thể đưa một góc chợ quê, một câu hát ru, hay một mái đình cổ đi vòng quanh thế giới chỉ sau vài giờ”.

Ông cũng cho rằng Việt Nam có rất nhiều chất liệu đẹp để kể, nhưng điều khó là kể thế nào để người xem, nhất là khán giả trẻ và bạn bè quốc tế, thấy gần gũi, muốn tìm hiểu, muốn đến. Với chủ đề “Điểm chạm truyền thống và hiện đại”, cuộc thi hướng các nhà sáng tạo tới ba tinh thần: tôn trọng, sáng tạo và cộng hưởng.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo cũng đặt ra kỳ vọng rất rõ với các video dự thi: không nhất thiết phải cầu kỳ về kỹ thuật, nhưng cần có cảm xúc và sự chân thật. Ông nói: “Thật hơn là đẹp. Một khung hình rung nhẹ mà có cảm xúc, còn hơn một thước phim mượt mà nhưng nhạt”. Với ông, kể chuyện văn hóa không nên biến thành bài thuyết minh hay lời hô hào, mà cần để người xem tự cảm nhận: “Kể, đừng giảng. Người xem tự cảm được, không cần mình nói hộ”.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 Nguyễn Phương Linh là đại sứ của cuộc thi

Đại diện YouTube, bà Mukpim Anantachai – Giám đốc Bộ phận Hợp tác Chiến lược của YouTube tại Thái Lan và Việt Nam – nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến một kỷ nguyên mới, nơi các di sản văn hóa được khai phóng nhờ sự đổi mới công nghệ số. Thông qua hợp tác này, mục tiêu của YouTube là tiếp sức cho thế hệ các nhà sáng tạo nội dung mới của Việt Nam - những người có khả năng kết hợp mượt mà giữa chiều sâu lịch sử với các định dạng hiện đại và các công cụ AI.”

Song song với cuộc thi, chương trình có các khóa đào tạo về “Kể chuyện văn hóa trong thời đại số”, tập trung vào phương pháp kể chuyện hiện đại, ứng dụng AI phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng và thấu hiểu hành vi khán giả số. Giai đoạn đào tạo có sự tham gia của chuyên gia công nghệ YouTube, VTC Media cùng các đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, lịch sử, du lịch.

“Chạm Việt Nam 2026” vì vậy không chỉ là một cuộc thi video, mà còn là lời mời các nhà sáng tạo nhìn lại những chất liệu rất đời thường của văn hóa Việt. Từ một gánh hàng rong, một buổi chợ sớm đến một câu chuyện làng quê, những lát cắt nhỏ ấy có thể trở thành cách để văn hóa Việt bước vào không gian số bằng sự chân thật và gần gũi.