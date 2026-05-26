Lan tỏa văn hóa Việt Nam tại ICIF-22 Thâm Quyến, Trung Quốc

Thứ Ba, 17:24, 26/05/2026
VOV.VN - Từ ngày 21-25/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu phối hợp Thương hội Quốc tế Thâm Quyến xây dựng “Không gian văn hoá Việt Nam” tại Hội chợ Triển lãm Công nghiệp Văn hóa Quốc tế lần thứ 22 (ICIF-22) ở Thâm Quyến, Quảng Đông.

Sự kiện là dịp quảng bá du lịch, giới thiệu nghệ thuật thủ công truyền thống và các thương hiệu quốc gia tiêu biểu của Việt Nam. ICIF-22 năm nay thu hút sự tham dự của 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, 6000 đơn vị tham gia triển lãm và 400 hoạt động văn hoá. Trong đó, Khu vực triển lãm đặc sắc văn hoá và các sản phẩm công nghiệp văn hoá của 21 nền kinh tế APEC nhân Năm APEC Trung Quốc 2026 đã trở thành điểm nhấn của sự kiện, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời quốc tế và người dân sở tại.

Tại đây, khu vực “Không gian văn hoá Việt Nam” đã tích hợp các hình thức trình diễn từ truyền thống đến hiện đại, từ việc đưa nghệ nhân đến trực tiếp giới thiệu nghệ thuật thêu tay tinh xảo của Việt Nam, trình diễn pha chế cà phê đến trình chiếu các video tuyên truyền về văn hoá, du lịch và quảng bá doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, những tác phẩm tranh thêu hoa Sen, hoa Mẫu đơn, hoa Mộc miên của nhà thiết kế Tuấn Sành đã truyền tải thông điệp về tình hữu nghị Việt – Trung và sự tương đồng trong văn hoá hai nước, góp phần tôn vinh nghệ thuật và trình độ của người nghệ nhân Việt Nam.

“Không gian văn hoá Việt Nam” đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của các cơ quan báo chí lớn ở Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông và thành phố Thâm Quyến.

lan toa van hoa viet nam tai icif-22 tham quyen, trung quoc hinh anh 1
Nghệ nhân Phan Thị Anh trực tiếp thêu tác phẩm Hoa Mẫu Đơn tại Không gian Văn hóa Việt Nam tại khu vực triển lãm APEC. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu)

Phát biểu tại Hội nghị “Giao lưu Hợp tác Kinh tế Thương mại và Du lịch Văn hóa - Thâm Quyến kết nối toàn cầu” trong khuôn khổ ICIF-22, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng cho biết, Việt Nam hiện đang đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là những động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh đó, sự kết nối giữa Thâm Quyến và Việt Nam hôm nay không chỉ đơn thuần là kết nối thương mại hay đầu tư, mà còn là sự gặp gỡ của những tầm nhìn phát triển tương đồng, tinh thần đổi mới, cởi mở và cùng hướng tới tương lai thịnh vượng.

lan toa van hoa viet nam tai icif-22 tham quyen, trung quoc hinh anh 2
Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: BTC ICIF-22)

Tại sự kiện, Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trong đó, tỉnh Quảng Đông nói chung và thành phố Thâm Quyến nói riêng luôn là những địa phương đi đầu trong hợp tác với Việt Nam về thương mại, đầu tư, công nghệ và logistics.

Hướng về tương lai, Tổng Lãnh sự mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trên một số lĩnh vực trọng tâm như: đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển xanh và bền vững; chuỗi cung ứng và logistics thông minh; du lịch và giao lưu nhân dân. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, cùng với sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp hai bên, hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Đông nói chung và với thành phố Thâm Quyến nói riêng, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của quan hệ hai nước và khu vực.

lan toa van hoa viet nam tai icif-22 tham quyen, trung quoc hinh anh 3
Khu vực trải nghiệm Văn hoá Cà phê Việt Nam. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu)

Hội chợ Triển lãm Công nghiệp Văn hóa Quốc tế (ICIF) Thâm Quyến là Hội chợ Triển lãm cấp quốc gia và quốc tế hàng đầu về ngành Công nghiệp Văn hóa, được tổ chức lần đầu tiên tại Thâm Quyến vào năm 2004. ICIF được đánh giá là hội chợ triển lãm có lịch sử lâu đời nhất, quy mô lớn nhất, tích hợp kỹ thuật tiên tiến nhất, với tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá của Trung Quốc, đồng thời cũng là Hội chợ Triển lãm công nghiệp văn hoá duy nhất ở tầm quốc tế của Trung Quốc, lượng khách tham quan trung bình hàng năm khoảng 4 triệu lượt người.

van_mieu_6.jpg

Giữa thời đại số, trẻ nhỏ tìm về trò chơi dân gian ở Văn Miếu

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/5, chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi” sẽ diễn ra tại khu Hồ Văn và Vườn Giám thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

 

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: văn hóa Việt Nam Không gian văn hóa quảng bá văn hóa giao lưu văn hóa Việt Trung
Triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” tái hiện tinh thần sĩ tử giữa lòng Văn Miếu
VOV.VN - Hơn 40 tác phẩm hội họa cùng không gian sắp đặt “Vườn Trạng Nguyên” sẽ xuất hiện tại triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Triển lãm không chỉ kể câu chuyện thi cử, mà còn mở ra góc nhìn mới về hành trình học hỏi, tinh thần hiếu học và ký ức học đường của người Việt hôm nay.

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ
VOV.VN - Từ những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ từng bị lãng quên, Gen Z đang tạo nên một xu hướng retro mới mang đậm tinh thần thập niên 2000. Flash cháy sáng, ảnh rung mờ hay màu sắc “low-fi” giờ trở thành một kiểu thẩm mỹ giúp người trẻ thể hiện cá tính và cảm xúc giữa thời đại số.

Hà Nội giới thiệu tinh hoa văn hiến Thăng Long tại Mátxcơva, Nga
VOV.VN - Trong khuôn khổ hoạt động giao lưu đối ngoại văn hóa quốc tế, ngày 21/5, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng chính quyền Thủ đô Mátxcơva (Moscow, Liên bang Nga) tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật và triển lãm thuộc khuôn khổ “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026”.

Văn hóa “lướt vô thức” mạng xã hội đang bào mòn đời sống thật của chúng ta?
VOV.VN - Từ thói quen “cầm điện thoại lên chỉ vài phút” rồi lướt đến hàng giờ, đến việc đi đâu cũng phải quay lại, đăng tải, cập nhật, mạng xã hội đang không chỉ thay đổi hành vi mà còn âm thầm định hình lại văn hóa sống, cảm xúc và cách con người cảm nhận giá trị thật của đời sống.

