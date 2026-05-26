Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia từ những nhịp cầu văn hóa

Lễ khai mạc mở đầu cho các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật giữa hai nước diễn ra từ ngày 26 - 30/5 tại Thủ đô Phnom Penh và tỉnh Siem Reap.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy và Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona đồng chủ trì Lễ khai mạc. Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và phu nhân, đại diện các bộ, ngành Campuchia, Ngoại giao đoàn tại Campuchia cùng đông đảo người dân thủ đô Phnom Penh.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho rằng, tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 là hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống, góp phần tăng cường tình hữu nghị láng giềng và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Campuchia. Qua các hoạt động này, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới nhân dân Campuchia và bạn bè quốc tế vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, thông qua loại hình nghệ thuật xiếc, kết hợp ca, múa, nhạc truyền thống và đương đại Việt Nam. Đồng thời, sự kiện cũng là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần tích cực củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy

Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona khẳng định quan hệ văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua luôn được lãnh đạo hai nước quan tâm, đẩy mạnh, các hoạt động trao đổi, hợp tác văn hóa và nghệ thuật đã trở thành cầu nối làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Việc đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia giúp nhân dân hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng và ngày càng hiểu nhau hơn.

Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona

Chương trình mở màn cho Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 là buổi biểu diễn nghệ thuật do Liên Đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện tại nhà hát Chaktomuk, Thủ đô Phnom Penh. Chương trình mang đến nhiều tiết mục xiếc đặc sắc kết hợp với múa và âm nhạc mang đậm vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đa dạng, giàu bản sắc, thể hiện quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp Việt Nam - Campuchia. Các tiết mục như: Tre Việt, Ngày hội Tây Nguyên, Người lính tình nguyện và điệu múa Apsara,… được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đương đại, được các nghệ sĩ trình diễn điêu luyện đã tạo nên không khí sôi động, cuốn hút và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Các tiết mục biểu diễn cuốn hút và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả

Các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, nghệ thuật được tổ chức giúp củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Việc tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 sẽ bắc thêm nhịp cầu giao lưu văn hóa gần gũi, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.