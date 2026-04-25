中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hoa loa kèn cuối tháng Tư: Khi Hà Nội lặng lẽ bước sang mùa nắng

Thứ Bảy, 09:37, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày cuối tháng Tư, Hà Nội không đổi khác quá nhiều, chỉ là nắng gắt hơn một chút, phố vội hơn một chút và những gánh loa kèn thưa dần. Một mùa hoa khép lại, báo hiệu thành phố đang chạm ngõ mùa hè.

Tháng Tư Hà Nội luôn có một cách rất riêng để ở lại trong ký ức, không phải bằng những cơn mưa bất chợt hay những ngày nắng chói chang, mà bằng sắc trắng của loa kèn, thứ vẻ đẹp vừa tinh khôi vừa ngắn ngủi. Nhưng năm nào cũng vậy, khi người ta kịp nhận ra loa kèn đã về, thì cũng là lúc mùa hoa bắt đầu đi đến những ngày cuối.

Loa kèn đến nhẹ, không nhiều màu, không rực rỡ, chỉ một màu trắng giản dị, bó lại gọn gàng rồi chở trên những chiếc xe đạp cũ. Đầu tháng, hoa còn nhiều, những bó hoa đầy, cánh dày, nhìn mát mắt. Nhưng đến cuối tháng mọi thứ thưa dần, có hôm đi qua vài tuyến phố quen vẫn không bắt gặp một gánh hoa nào.

Những ngày cuối tháng Tư, phố bắt đầu khác đi từ những điều rất nhỏ. Nắng không còn dịu như đầu xuân, mặt đường giữ nhiệt lâu hơn, buổi trưa kéo dài và gắt hơn. Trong cái nhịp đổi mùa ấy, loa kèn vẫn nở, nhưng cảm giác không còn như trước. Sắc trắng vẫn nguyên, nhưng mỏng đi, nhẹ hơn. Có những bó hoa buổi sáng còn tươi, đến chiều đã bắt đầu rũ. Nhưng loa kèn cuối mùa có một vẻ riêng, không phải cái đẹp tươi mới của lúc vừa nở mà là cái đẹp của sự sắp sửa biến mất.

Loa kèn đứng ở giữa hai trạng thái, nó không thuộc hẳn về mùa xuân cũng chưa phải mùa hè. Nó là một đoạn chuyển, một nhịp nghỉ ngắn giữa hai chương của thành phố, và cũng vì thế, nó không kéo dài.

Một ngày nào đó, rất gần, phố sẽ không còn hoa loa kèn trắng, thay vào đó là sắc đỏ bắt đầu ló ra trên những tán cây, tiếng ve rõ dần trong buổi trưa và những cơn mưa đầu mùa đến bất chợt. Hà Nội bước hẳn vào mùa hè, nhanh, nóng và đầy chuyển động.

Còn loa kèn vẫn như mọi năm, rời đi mà không cần một lời báo trước, chỉ để lại một khoảng trống rất nhẹ trên phố.

Sơn mài Việt: Những lớp thời gian được mài lộ

VOV.VN - Từ đình Hà Vĩ, nơi ký ức nghề sơn còn neo lại giữa lòng phố cổ, câu chuyện sơn mài Việt mở ra như những lớp màu được mài lộ qua thời gian. Đi từ làng nghề đến không gian sáng tạo hôm nay, chất liệu truyền thống ấy không chỉ được gìn giữ, mà đang tiếp tục tự viết lại mình trong đời sống đương đại.

 

Hải Hà/VOV.VN
Tag: hoa loa kèn mùa loa kèn phố phường Hà Nội Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giấy dó: Hành trình hồi sinh từ di sản đến trải nghiệm đương đại
VOV.VN - Giữa đời sống hiện đại, giấy dó - một chất liệu thủ công hàng trăm năm tuổi đang được “đánh thức” bởi thế hệ trẻ qua các workshop, triển lãm trải nghiệm. Không chỉ là di sản, giấy dó dần trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, kết nối truyền thống với đời sống đương đại.

Triển lãm hội họa "Trời, non, nước": Một cách nhìn khác về vua Hàm Nghi
Triển lãm hội họa “Trời, non, nước”: Một cách nhìn khác về vua Hàm Nghi

AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật
AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật

Tháng Tư và "cõi đi về" của Trịnh Công Sơn
Tháng Tư và "cõi đi về" của Trịnh Công Sơn

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc