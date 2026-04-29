Hòa Minzy, Cẩm Ly sửa câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trên sân khấu

Thứ Tư, 05:26, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiết mục “Người Việt mình thương nhau” do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện tại “Âm vang Tổ quốc” tối 28/4 gây chú ý khi phần ca từ từng gây tranh cãi được chỉnh sửa khi biểu diễn.

Tối 28/4, Hòa Minzy và Cẩm Ly góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nơi cả hai cùng trình diễn ca khúc mới “Người Việt mình thương nhau”. Sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, ca khúc “Người Việt mình thương nhau” đã được điều chỉnh phần ca từ "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" gây tranh cãi.

hoa minzy, cam ly sua cau hat lua chin cao nhung chang he cui dau tren san khau hinh anh 1
Hòa Minzy và Cẩm Ly biểu diễn ca khúc "Người Việt mình thương nhau" trong chương trình "Âm vang Tổ quốc". Ảnh: Đinh Trung

Trong đêm diễn, hai ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh truyền thống, diện áo dài kết hợp khăn rằn, mang đến phần song ca giàu cảm xúc. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở màn trình diễn mà còn ở sự thay đổi trong ca từ. Cụ thể, câu hát từng gây tranh cãi “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu / Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu” đã được sửa thành “Dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng / Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu”.

Trước đó, ca khúc do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi ra mắt ngày 23/4. Bên cạnh những lời khen dành cho giai điệu và thông điệp tích cực về tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, câu hát liên quan đến hình ảnh “lúa chín không cúi đầu” lại gây ra nhiều tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng cách diễn đạt này dễ tạo cảm giác mâu thuẫn với thành ngữ quen thuộc “lúa chín cúi đầu” - vốn được dùng để nói về sự khiêm nhường.

Nhiều ý kiến phân tích rằng hình ảnh bông lúa trĩu hạt cúi xuống từ lâu đã trở thành biểu tượng cho người càng trưởng thành càng biết lắng nghe, không phô trương. Vì vậy, việc sử dụng cụm từ “chẳng hề cúi đầu” khiến không ít người cảm thấy chưa phù hợp, thậm chí có thể gây hiểu nhầm về ý nghĩa. Một số bình luận còn cho rằng nếu muốn diễn đạt tinh thần bất khuất, có thể lựa chọn những hình ảnh ẩn dụ khác gần gũi và thuyết phục hơn.

 

Trước làn sóng tranh luận, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã lên tiếng giải thích về dụng ý sáng tác. Anh cho biết câu hát không nhằm phủ nhận sự khiêm nhường, mà muốn nhấn mạnh tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh, cường quyền hay những thử thách khắc nghiệt. Theo anh, hình ảnh cây lúa trong bài được sử dụng như một biểu tượng mang tính nhân cách hóa, đại diện cho con người Việt Nam.

Dù vậy, những lý giải này vẫn chưa hoàn toàn làm dịu dư luận. Nhiều khán giả cho biết họ hiểu thông điệp mà tác giả muốn truyền tải, nhưng cho rằng cách chọn hình ảnh và diễn đạt chưa thực sự thuyết phục. Trong bối cảnh đó, việc chỉnh sửa ca từ được xem là bước đi cần thiết nhằm tránh để tranh cãi làm lu mờ ý nghĩa chung của ca khúc.

Theo chia sẻ từ nhạc sĩ, việc viết lại lời được thực hiện nhanh chóng ngay trước đêm diễn “Âm vang Tổ quốc”, với mong muốn ca khúc có thể lan tỏa trọn vẹn hơn tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết. Phía nghệ sĩ biểu diễn cũng chủ động đề xuất điều chỉnh sau buổi tổng duyệt, nhằm đảm bảo sự phù hợp với tính chất của chương trình mang tầm quốc gia.

Đại diện nhà sản xuất MV cũng xác nhận sẽ tiến hành chỉnh sửa và cập nhật lại sản phẩm chính thức sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ công chúng. 

“Người Việt mình thương nhau” được đánh giá là có nhiều yếu tố thu hút khi kết hợp hai giọng ca thuộc hai thế hệ, cùng thông điệp tích cực về tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, câu chuyện xoay quanh một chi tiết ca từ cho thấy sự nhạy cảm của công chúng đối với những hình ảnh mang tính biểu tượng văn hóa.

 

Hà Phương/VOV.VN
Tin liên quan

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc”

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào tối nay 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), trong không khí cả nước hướng tới nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng.

VOV.VN - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” sẽ diễn ra vào tối nay 28/4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), trong không khí cả nước hướng tới nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng.

Tranh luận ca từ “lúa chín không cúi đầu”, BTC concert quốc gia quyết định ra sao?

VOV.VN - Ca khúc “Người Việt mình thương nhau” do Châu Đăng Khoa sáng tác, qua phần thể hiện của Cẩm Ly và Hòa Minzy, đang gây chú ý khi một chi tiết ca từ làm dấy lên tranh luận. Trước ồn ào, ê-kíp chương trình “Âm vang Tổ quốc” và tác giả đã có động thái điều chỉnh.

VOV.VN - Ca khúc “Người Việt mình thương nhau” do Châu Đăng Khoa sáng tác, qua phần thể hiện của Cẩm Ly và Hòa Minzy, đang gây chú ý khi một chi tiết ca từ làm dấy lên tranh luận. Trước ồn ào, ê-kíp chương trình “Âm vang Tổ quốc” và tác giả đã có động thái điều chỉnh.

“Lúa chín nhưng không cúi đầu” vấp tranh luận gay gắt, nhạc sĩ sửa lời

VOV.VN - Sau nhiều ngày gây tranh luận trên mạng xã hội, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết anh đã chủ động viết lại phần lời liên quan đến câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc "Người Việt mình thương nhau". Đây được xem là diễn biến mới nhất sau khi ca từ này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều...

VOV.VN - Sau nhiều ngày gây tranh luận trên mạng xã hội, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết anh đã chủ động viết lại phần lời liên quan đến câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc "Người Việt mình thương nhau". Đây được xem là diễn biến mới nhất sau khi ca từ này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều...

