Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển, xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới". Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ khóa X.

Họa sĩ Đào Quốc Huy được bầu làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam

Ban Chấp hành khóa X Hội Mỹ thuật Việt Nam đã bầu các chức danh lãnh đạo Hội. Theo kết quả được công bố tại phiên trọng thể Đại hội sáng 16/10/2026, họa sĩ Đào Quốc Huy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X. Hai Ủy viên Ban Thường vụ là họa sĩ Nguyễn Trung Tín và họa sĩ Đặng Tiến. Ban Kiểm tra Hội khóa X gồm 5 thành viên, trong đó, họa sĩ Hồ Minh Quân được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Mỹ thuật Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 thành viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa các giá trị nghệ thuật của dân tộc. Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong khóa IX, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như sáng tác, triển lãm và quảng bá tác phẩm hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cùng nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng khác.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: “Mỹ thuật là một trong những loại hình nghệ thuật hiện diện lâu bền nhất trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam. Có những điều lịch sử được ghi lại bằng văn tự, thơ ca, âm nhạc, nhưng cũng có những dấu ấn lịch sử được lưu giữ qua những bức tranh, pho tượng và công trình nghệ thuật. Mỹ thuật vì thế không chỉ làm đẹp cho cuộc sống hôm nay mà còn góp phần tạo nên ký ức, bản sắc và diện mạo văn hóa của một dân tộc, một quốc gia”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới với những chuyển động hết sức mạnh mẽ. Không gian sáng tạo đang rộng mở hơn, phương thức sáng tạo đang thay đổi nhanh chóng; khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và những loại hình nghệ thuật mới đang làm thay đổi cả cách người nghệ sĩ sáng tác, công bố tác phẩm và tiếp cận công chúng. Đứng trước thực tế đó, Hội cần đổi mới toàn diện từ tổ chức đến hoạt động chuyên môn, đặt tài năng nghệ sĩ và giá trị tác phẩm ở vị trí trung tâm nhằm phản ánh trọn vẹn tâm hồn, bản lĩnh và khát vọng con người Việt Nam.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định văn hóa và con người là nguồn lực nội sinh quan trọng, đồng thời đặt mục tiêu đưa các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Trong đó, việc phát triển thị trường văn hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số được xác định là những giải pháp then chốt. Chính vì vậy, song song với việc chú trọng bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ và nâng cao chất lượng lý luận, phê bình, Hội phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, trưng bày và quảng bá tác phẩm; đồng thời mở rộng không gian mỹ thuật trong đời sống xã hội, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế để nâng cao sức mạnh mềm văn hóa dân tộc.

Họa sĩ Lê Tiến Vượng - Chi hội trưởng Chi hội Đồ họa 2, Hội Mỹ thuật Việt Nam trình bày tham luận tại Đại hội. (Ảnh:NVCC)

Trình bày tham luận tại Đại hội, Họa sĩ Lê Tiến Vượng - Chi hội trưởng Chi hội Đồ họa 2, Hội Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: “cần tạo ra một không gian phát triển trong đó các chuyên ngành có thể bổ sung, hỗ trợ và làm giàu cho nhau. Mỹ thuật truyền thống cung cấp chiều sâu văn hóa, bản sắc và nền tảng thẩm mỹ. Mỹ thuật ứng dụng mở rộng khả năng đưa tư duy tạo hình vào đời sống, công nghệ và thị trường. Sự kết hợp giữa hai lĩnh vực có thể tạo ra những giá trị mới cho nghệ thuật, cho xã hội và cho nền kinh tế sáng tạo”.

Họa sĩ Đào Quốc Huy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Đào Quốc Huy khẳng định: "Hội sẽ chủ động đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước, nâng cao tính chuyên nghiệp, trân trọng các tài năng và khuyến khích tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của hội viên, cùng đội ngũ nghệ sĩ góp phần phát triển nền mỹ thuật Việt Nam. Đồng thời chủ động tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới để góp phần làm phong phú đời sống tinh thần bồi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ và những giá trị tốt đẹp trong xã hội".

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031, thống nhất những mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, hướng tới xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, góp phần đưa mỹ thuật Việt Nam phát triển và gắn bó sâu sắc hơn với đời sống nhân dân. Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X được kỳ vọng sẽ khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực nghệ thuật, đóng góp nhiều giá trị bền vững cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.